Vladavina prava: Stanje u Hrvatskoj gore nego prije desetak godina

Hrvatski pravosudni sustav postigao je napredak u smanjenju zaostalih predmeta i poboljšanju elektroničke komunikacije na sudovima, ali se još uvijek susreće s ozbiljnim izazovima u pogledu učinkovitosti i kvalitete. Razina percepcije neovisnosti pravosuđa i dalje je među najnižima u EU – stoji u prošlogodišnjem izvješću o vladavini prava na razini EU-a, u poglavlju za Hrvatsku.

Nije nepoznato da građani Hrvatske imaju visok stupanj nepovjerenja u pravosuđe. Također, podizanjem brojnih tužbi protiv novinara, tzv. SLAPP tužbi (strategic lawsuit against public participation), i sloboda medija se svakodnevno dovodi u pitanje. No, s istim se problemom suočavaju i ostale članice Europske unije, ne samo Hrvatska. Uz to je i pandemija koronavirusa postavila još više izazova za vladavinu prava.

Tim je povodom održan novinarski seminar o vladavini prava u Fažani gdje su se okupili predstavnici hrvatskih medija, a svoja su viđenja na temu vladavine prava iznijeli predstavnici pravosuđa Hrvatske, Finske i Portugala.

Nužna je promjena

O vladavini prava u Hrvatskoj govorio je Mišel Jakšić, predsjednik odbora za pravosuđe u Hrvatskom saboru.

– S obzom na nedavno uhićena tri suca te činjenicu da su mnogi suci koristili sudske procese za vlastito bogaćanje, teško je pričati o vladavini prava u Hrvatskoj – rekao je Jakšić ističući lošu percepciju pravosuđa.

Kako je objasnio, problemi s pravosuđem sežu još u 90-e godine te je hrvatski pravosudni sustav visoko politiziran. Svi pokušaji promjena bili su neslavni, pa i onaj 2013. godine kada smo ušli u Europsku uniju. Istaknuo je da mnogo ljudi otišlo iz Hrvatske upravo zato što su prestali vjerovati da s našim institucijama i političarima mogu išta promijeniti na bolje. Osvrnuo se i na odnos medija i pravosuđa.

– Došli smo u tešku situaciju gdje ispada da svaki političar nije pravi političar ako nema podignute tužbe protiv novinara. Mislim da nije lijepo da je 2021. godine stanje odnosa politike i medija (pod pokroviteljstvom pravosuđa) gore nego prije desetak godina – rekao je Jakšić.

Ipak, nada se da ćemo ipak nadići politička prepucavanja, osobna ega i da ćemo konsenzusom promijeniti hrvatski pravosudni sustav.

Položaj novinara

Trend podizanja tužbi protiv novinara prisutan je i u ostatku Europske unije, čak i u članicama s visokom razinom slobode medija poput Finske. To je potvrdio Kaius Niemi, viši glavni urednik vodećih finskih dnevnih novina Helsingin Sanomat.

– Kad pogledam svoj posao, imam puno više pravnih problema nego prije nekoliko godina. Sve se više koristi pravno uplitanje u rad medija – rekao je Niemi te ipak naglasio da se ne susreću s toliko problema kao njihovi kolege u ostatku Europe. Sindikat novinara u Finskoj, naime, vrlo je jak.

U uvodnom predavanju, hrvatski ministar pravosuđa Ivan Malenica istaknuo je da će Ministarstvo pravosuđa provoditi reformske procese kako bi unaprijedili svoj rad, a osvrnuo se i na odnos s medijima. Radit će se na digitalizaciji i transparentnosti sudskih procesa, prevenciji korupcije, ali i o poboljšanju položaja novinara.

Vladavina prava tiče se svih

Iz Lisabona se javila Francisca Van Dunem, portugalska ministrica pravosuđa te podsjetila na važnu ulogu medija u društvu, a to je da budu ‘public watchdog’.

– Sloboda medija znači pravo na informiranje i ono ne smije biti oduzeto – istaknula je Van Dunem.

Pandemija koronavirusa postavila je izazov za vladavinu prava zbog uvođenja epidemiloških mjera. Sloboda kretanja bila je jedna od najvažnijih i najcjenjenijih vrijednosti u Europskoj uniji, ali tijekom pandemije građani su morali biti odgovorni i poštivati nova epidemiološka pravila koja su uključivala i ograničavanje kretanja.

Kako je objasnila Van Dunem, očuvanje zdravlja dužnost je svih građana. Vladavina prava se tiče i vlade, javnih institucija, medija, ali i građana.

Govoreći o vladavini prava u Finskoj, Malin Brannkarr, Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Finske, istaknula je da je vladavina prava ključna je vrijednost Europske unije koja se kontinuirano razvija i trebalo bi ju neprestano poboljšavati u svim zemljama.

Veleposlanica Republike Portugal u Hrvatskoj, Paula Leal da Silva, naglasila je da nikada ne smijemo izgubiti iz vida važnost vladavine prava.

– Jedini način na koji možemo ići naprijed jest da vjerujemo u napredak naših zemalja – zaključila je veleposlanica.