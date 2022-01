Vlasnici električnih automobila neugodno iznenađeni cijenama na HEP-ovim punionicama

Najava HEP-a, odnosno njegove podružnice ELEN, da od 24. siječnja kreće s naplatom usluge punjenja na svojim javno dostupnim punionicama na domaćim autocestama, neugodno je iznenadila vlasnike električnih automobila. Ne zbog činjenice da je besplatnoj struji došao kraj, jer to se i očekivalo, nego zbog visine cijena.

- Prosječna potrošnja za ID.4 ( koji i imam pa govorim iz iskustva) ispada 22 kw/h za 100 km ili po cjeniku Elena/HEP- na 50kw punionici, u nižoj tarifi (noćnoj) 4,45 kn ili 97,90 kn za 100 km. Ako vozite auto koji troši šest litara dizela (što je velika većina poslovnih limuzina sa 4 cilindra ) po današnjim cijenama od 11,29 kn/l za 100 km treba 67,74 kuna. Dakle, ne samo da je cijena za prijeđenih 100 km gotovo 50 posto skuplja i cijena takvoga vozila je poprilično skuplja nego nabava 'normalnog vozila'. Osim neke želje da budete 'Eco Friendly' (a i to je upitno), i komplikacije prilikom puta (čekanje slobodnih punjača, kalkulacije itd. ) zašto ga uopće kupiti? Skuplje i kompliciranije ili ipak nešto propuštam? Spašavamo okoliš na račun koga? – zapitao se na svom Linkedin profilu Danijel Nekić, predsjednik uprave tvrtke Crvena luka.

Podsjetimo, struja će se od ponedjeljka naplaćivati na 31 punionici ELEN-a, a korisnicima će na raspolaganju biti dvije tarife punjenja: viša ljeti od 7-21 i zimi od 8-22 sata, a niža tijekom noći. Cijena je ovisna o tipu punionice, odnosno o njezinoj snazi i s njome povezanoj brzini punjenja. Najniža je cijena na punionicama do 22 kW je 2,70 kuna u višoj, odnosno 2,31 kunu u nižoj tarifi uz maksimalno dozvoljeno punjenje od 180 minuta. Prekorači li se taj limit, svaka se dodatna minuta naplaćuje jednu kunu. Na punionici snage od 22 do 50 kW, najniža je cijena 2,90 kuna, ali je punjenje bez dodatnog plaćanja dozvoljeno samo 60 minuta. Na punionicama snage veće od 50 kW, niža je cijena 4,45 kuna ali samo ako se baterija napuni u 45 minuta.

Hrvoje Prpić, predsjednik udruge vozača električnih vozila Strujni krug kaže kako su ovakve cijene očekivane. - Moramo znati da je veleprodajna cijena struje poskupila pet puta, to je kao da je nabavna cijena goriva 40 kn/l. Te cijene će padati jer se radi o spekulacijama, a i visoke cijene povećavaju ulaganja u solarne i vjetroelektrane pa se očekuje pad cijene u sljedećih godinu, dvije. Cijene u EU su vrlo slične cijenama koje je stavio ELEN i to je dobro jer to potiče i druge operatere da krenu otvarati punionice u Hrvatskoj. Da je ELEN postavio cijenu ispod tržišne cijene ne bi bilo novih punjača u Hrvatskoj – kaže Prpić.

On ističe kako dizel nije jeftiniji od struje jer je iskoristivost dizel motora oko 33 posto, dok je električnih oko 90 posto (s gubicima pri punjenju). - U litri dizela ima oko 9 kWh, odnosno iskoristivo je oko 3 kWh. S obzirom da je litra dizela oko 11 kuna, cijena električne energije mora biti ispod 3,5 kune da bi vožnja na struju bila jeftinija od dizela. Električna vozila se najjeftinije pune kući gdje je cijena kWh samo pola kune po noći i time je voznja 6-7 puta jeftinija od klasičnih vozila – ističe Prpić.

Nadalje, dodaje da punjači na autocesti ne služe da se tamo punite već da se dopunite pa tako kad krećete iz Splita u smjeru Zagreba, očekuje se da ste krenuli s punom baterijom i po potrebi se dopunili 10-20 kWh, a ne napunili punu bateriju. Od Zagreba do Splita ima 400 km, odnosno potrebno vam je oko 80 kWh za taj put, ovisno o vozilu (velika SUV vozila i do 120 kWh). Ako imate bateriju od 60 kWh, potrebno vam je dodatnih 20 kWh nadopunjavanja pa će vas put koštati 30 kuna punjenja kuci i 60-70 kuna punjenja na autocesti, ilustrira Prpić i dodaje kako to niti jedno klasično vozilo ne može dostići.

Nakon punionica na autocestama s naplatom će krenuti i druge ELEN-ove punionice, te su sada sve punionice, koje su se planirale naplaćivati, u funkciji plaćanja. Ostaju male punionice uz restorane, hotele i šoping centre koji će to koristiti da privuku goste. - Očekujemo da će dosta malih iznajmljivača u turizmu davati besplatno punjenje jer se radi o 20-30 kuna troška, a izbor vozača električnog vozila će zasigurno biti destinacija s punjačem, čak i ako košta 50-100 kuna više – kaže Prpić ističući da osim cijene vožnje treba misliti i na okoliš jer građani zasigurno puno vise uživaju u gradovima u kojima nema dizel vozila nego u gradovima koji vožnju baziraju samo na cijeni prijevoza.