Vlasničke promjene malih banaka - novi bi vlasnici pokušali prekinuti dugogodišnje vegetiranje Croatia banke

Potkraj idućeg tjedna istječe rok za podnošenje obvezujućih ponuda potencijalnih kupaca Croatia banke, kada će Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) obznaniti tko će od zainteresiranih ulagatelja poslati obvezujuće ponude odnosno iskazati interes za kupnju banke u stopostotnom državnom vlasništvu.

S druge strane, većinski vlasnici Karlovačke banke, Marko Vuković i Ivan Žabčić, inače vlasnici proizvođača oružja HS Produkta, preuzimaju udjele manjinskih dioničara te banke, a djelomična promjena vlasničke strukture već se dogodila u Slatinskoj banci, koja je objavom na Zagrebačkoj burzi investicijskoj javnosti obznanila da je mađarski fond MKB kupnjom 84.768 redovnih dionica početkom rujna stekao 9,22 posto glasačkih prava. No vlasnička preslagivanja u sve tri male hrvatske banke nisu usamljen slučaj, jer se konsolidacija bankarskog sektora događa i na drugim bankarskim tržištima.

Velimir Šonje, ekonomski analitičar Arhivanalitike, za Lider je komentirao da troškovni i drugi pritisci na tržištu koje je vrlo konkurentno već dugo stvaraju pritisak na okrupnjavanje banaka.

– To je tipično za zrele industrije u kojima se događaju brze tehnološke promjene, što je u bankarstvu dodatno pojačano regulatornim troškovima, koji su u proteklih deset godina snažno povećani. Vlasnici će najbolje znati procijeniti što im se isplati i kako mogu maksimizirati vrijednosti svojih uloga, a okrupnjavanje je svakako jedan od mogućih načina kako to postići – smatra Šonje.

Još uvijek je u tijeku postupak dubinskog snimanja Croatia banke, u koje se uključilo četvero zainteresiranih ulagatelja, kako doznajemo, stranih fondova i financijskih institucija, a nakon što 23. listopada istekne rok za podnošenje obvezujućih ponuda, DAB će razmotriti sve pristigle i odabrati onu koja je za banku najbolja. Finalizacija Ugovora o kupoprodaji dionica Croatia banke planirana je do 20. studenoga, a zaključenje transakcije trebalo bi uslijediti u idućih nekoliko mjeseci, doznajemo u DAB-u.

Novi bi vlasnici pokušali prekinuti dugogodišnje vegetiranje Croatia banke, nekada prve privatne banke u Hrvatskoj, osnovane prije više od tri desetljeća, koja je javnim novcem u više navrata sanirana, zbog čega prije dvadeset godina i prelazi u vlasništvo države i to nakon što je DAB 2000. godine izdao nove zamjenske dionice, čime je dovršen postupak sanacije započet 1999. godine. Iako se godinama nagađalo da će Croatia banku preuzeti također državna Hrvatska poštanska banka (HPB), to se ipak nije dogodilo, ali je napokon, potkraj prošle godine, donesena odluka o prodaji. Postupak prodaje trebao je započeti u prvom tromjesečju 2020., ali zbog pandemije sve je odgođeno do srpnja kada je pokrenut službeni postupak prodaje Croatia banke.

– Nadamo se da će se pronaći tržišni igrač, odnosno novi vlasnik koji će moći pratiti kapitalne zahtjeve banke i daljnji razvoj poslovanja. DAB to nije u mogućnosti s obzirom na to da se svaka naša intervencija kao vlasnika smatra 'državnom potporom' i vremenski je limitirana, jer deset godina nakon bilo kakve intervencije nije dopušteno novo davanje potpore – pojasnila je Marija Hrebac, direktorica DAB-a.

