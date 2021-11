Vodeće hotelske kuće sa znatno boljim poslovnim rezultatima nego prošle godine

Vodeće hotelske tvrtke u Hrvatskoj u trećem su tromjesečju zbog 'jakog' turističkog ljeta ostvarile znatno bolje rezultate nego u isto lanjsko vrijeme, pa time i u prvih devet mjeseci, pri čemu su se neke poput Valamara i Maistre približile, a u nekim segmentima i premašile 2019., pokazuju njihova financijska izvješća.

Izvješća tvrtki osim znatno boljih rezultata poslovanja nego lani, posebice u trećem tromjesečju, pokazuju i da su sve hotelske kuće imale fizičke poraste tj. puno više noćenja nego u isto vrijeme 2020., ali i da se zbog nastavka pandemijskih okolnosti mnogo njih odlučilo zaustaviti ili pričekati s novim većim investicijama, kao i da su im poslovanje pomogle državne mjere potpora za očuvanje radnih mjesta i krediti.

Najveća hotelska grupacija u Hrvatskoj Valamar Riviera, po podacima iz financijskog izvješća u trećem je tromjesečju ostvarila najveći ukupni prihod među svim hotelijerima izlistanima na Zagrebačkoj burzi i to 1,27 milijardi kuna, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na lanjskih 540 milijuna ukupnih prihoda iz istog tromjesečja.

To je pridonijelo i da ukupni prihodi za devet mjeseci porastu na nešto više od 1,5 milijardi kuna, dok su lani za to razdoblje bili 672,9 milijuna kuna, te su dosegli oko 75 posto iz istog razdoblja 2019. godine.

Prvih devet mjeseci Valamar je okončao s dobiti od 358,3 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju lani to bio gubitak od 212 milijuna kuna, dok je dobit samo za treće tromjesečje iznosila 534,6 milijuna kuna i bila viša za oko 425 milijuna kuna nego u 2020. godini.

I Valamar je, kao i mnogi drugi, u prva dva tromjesečja ove godine zbog pandemije radio minimalno, ali se u trećem tromjesečju pokazala visoka potražnja, i kako navode, normalizacija turističkog poslovanja u gotovo svim destinacijama, pa je i ukupan broj noćenja u prvih devet mjeseci došao na 75 posto iz istog razdoblja 2019., i to uz povećanje prosječne cijene od 7 posto.

Najveći broj hotela u Hrvatskoj, pa tako i Valamarovih, otvoren je u lipnju, da bi uslijed visoke ljetne potražnju, njegovi kampovi na sjevernom Jadranu ostvarili i 15 posto više prihoda nego 2019., a tzv. premium segment hotela i ljetovališta 10 posto više.

- U 2021. očekujemo ostvariti operativnu dobit (EBITDA) u rasponu od 635 milijuna do 652 milijuna kuna, odnosno 83 do 85 posto iz 2019. kao rezultat poduzetih mjera štednje u prvom dijelu godine te snažnog oporavka poslovanja tijekom ljeta. Procjenjuje se da će konsolidirani prihodi za 2021. doseći 1,62 do 1,65 milijardi kuna ili oko 75 posto iz 2019. - kažu iz Valamara.

No, unatoč pozitivnom rezultatu, iz Valamara ističu da u najvećem dijelu neće nadoknaditi neto gubitak od 359 milijuna kuna iz 2020., te da nastavak normalizacije poslovanja očekuju u 2022. i 2023., ali i poremećaje na tržištu rada, avio prijevoza te nabave roba i usluga.

Hotelska grupacija Maistra u prvih devet mjeseci je, prema izvješću na ZSE, ostvarila 1,14 milijardi kuna ukupnih prihoda, dok je to u 2020. bilo dvostruko manje ili 550,4 milijuna, čemu je najviše pridonijelo treće tromjesečje s 850,6 milijuna kuna ukupnih prihoda ili za 420 milijuna kuna više nego u istom razdoblju 2020.

Devet mjeseci ove godine Maistra je završila s dobiti od 361 milijun kuna, za razliku od 2020. kada je to razdoblje donijelo gubitak od 32,4 milijuna kuna, dok je dobit samo trećeg tromjesečja 449,4 milijuna kuna ili za oko 300 milijuna viša nego lani.

Iz te tvrtke ističu da su u razdoblju lipanj-rujan ove godine imali i 95 postotnu zauzetost smještajnih jedinica iz istih mjeseci 2019., a u luksuznom segmentu i rast prometa od 13 posto u odnosu na tu rekordnu, predpandemijsku godinu.

Hotelska grupacija Plava laguna ostvarila je u devet mjeseci 972,4 milijuna kuna poslovnih prihoda ili 124 posto više nego u istom razdoblju 2020., kao i neto dobit od 340,2 milijuna kuna, dok je lani u sitom razdoblju imala gubitak od 70 milijuna kuna.

U njezinim objektima u Poreču, Umagu, Cavtatu i drugdje ostvareno je u devet mjeseci 3,6 milijuna noćenja ili 131 posto više nego u isto vrijeme 2020., što je i tek 23 posto manje nego 2019.

Grupacija Sunce hoteli, koju čini 12 turističkih, ugostiteljski i povezanih društava u većinskom i/ili stopostotnom vlasništvu te grupacije na Braču i Makarskoj rivijeri, prvih devet mjeseci ove godine završila je s neto dobiti od 68,8 milijuna kuna, što je za oko 23 milijuna kuna više nego u 2020.

Poslovni prihodi su iznosili 333,8 milijuna kuna ili 107,1 posto više nego u prvih devet mjeseci 2020.

Samo u trećem tromjesečje ove godine neto dobit je bila 116,5 milijuna kuna, dok su u istom lanjskom poslovali s gubitkom od 45,6 milijuna kuna.

Pulska odnosno međunarodna hotelska grupacija Arena Hospitality Group (AHG), koja osim u Hrvatskoj posluje i u Njemačkoj, Mađarskoj i Srbiji, u devet mjeseci ove godine ostvarila je ukupni konsolidirani prihod od 414,9 milijuna kuna ili 81 posto više nego u 2020., s time da, kako navode, ubrzani oporavak u Hrvatskoj s ukupnim prihodima od 380,2 milijuna kuna pokazuje rast od 143 posto i doseže 75 posto prihoda iz 2019.

Iznose i da su imali snažan skok u konsolidiranoj EBITDA-i grupe, i to na 162,5 milijuna kuna, sa lanjskih 18,6 milijuna kuna, te da je to i 65 posto one iz 2019.

Naglašavaju da je sve praktički pokrenula ljetna sezona u Hrvatskoj, te da su u trećem tromjesečju vidjeli snažno rezerviranje smještaja, uz rast prosječne cijene smještaja od 9,1 posto.

Samo u Hrvatskoj u trećem tromjesečju poslovna aktivnost je gotovo, kako ističu, vraćena na razinu iz vremena prije pandemije, a svi njihovi objekti radili su punim kapacitetom, pri čemu su kampovi više pridonijeli rezultatu nego prijašnjih godina te su i zabilježili 25,5 posto veći promet nego 2019.

Grupacija Liburnia Riviera Hotela (LRH) u devet mjeseci ove godine ostvarila je 212,7 milijuna kuna poslovnih prihoda ili 132 posto više nego lani, kao i gubitak prije oporezivanja od 23,5 milijuna kuna, što je manje od lanjskog gubitka od 85,6 milijuna kuna, i to kao rezultat snažnijeg operativnog poslovanja.

U prvih devet mjeseci u njihovim je objektima ostvareno 323,6 tisuća noćenja ili 140 posto više nego lani.

Jedna od važnijih hotelskih grupacija za područje Šibenika, Solaris, u sastavu Ugo grupe, u objektima u Šibeniku i Segetu Donjem, ostvarila je 283,6 milijuna kuna poslovnih prihoda i neto dobit od 57,3 milijuna kuna, koje lani nije bilo nego gubitak od 11,2 milijuna kuna.

Jedna od najjačih hotelsko-turističkih tvrtki srednje Dalmacije, zadarski Turisthotel zabilježio je bolje rezultate nego lani - u prvih devet mjeseci 648,5 tisuća noćenja porast je od 94,4 posto u odnosu na 2020. i 23,1 posto manje nego 2019.

Ukupni konsolidirani prihodi od 243,9 milijuna kuna viši su za 73,1 posto nego u devet mjeseci 2020, i tek za 17,8 posto manji nego u 2019., dok su razdoblje završili sa operativnom dobiti od 105,9 milijuna kuna, za što kažu da je višestruko veća od one iz devet mjeseci 2020. te za 2,8 posto manja nego 2019.