Vodič: Kako skrojiti mobilne usluge po mjeri svog biznisa

Personalizacija sve uspješnije seli iz segmenta digitalnog marketinga u područje usluga. Digitalizacija je donijela mogućnost da se brendovi temeljem podataka još uspješnije približe stvarnom interesima, željama i potrebama korisnika te ih učinkovitije privuku svojim kampanjama i sadržajem. Međutim, u tijeku je ozbiljna nadogradnja marketinškim aktivnostima koja se očituje u stvaranju krajnje personaliziranih ponuda kojima se korisnicima poručuje da ih se 'sluša s oba uha' i da se posvećuje posebna pažnja njihovim specifičnim potrebama. Da se razumijemo, ispuniti očekivanja svakog pojedinog korisnika nije nimalo lako, a što brend ima više korisnika i usluga, to je složenije osmisliti inteligentnu taktiku personalizacije kojom će se savršeno odgovoriti na potrebe svih.

Prednost malih, odvažnost velikih

Mali izazivači koji nemaju industrijsku proizvodnju i mogu doslovno prilagođavati sastojke svojih proizvoda u velikoj su prednosti. Primjerice, njujorška tvrtka Function of Beauty stvara šampone, regeneratore i gelove za tuširanje ovisno o odgovorima koje u upitniku navedu korisnici, a osim prilagođene formule, mogu se birati miris i boja proizvoda. Veliki proizvođač može uvesti nekoliko različitih linija proizvoda, ali teško može konkurirati toj razini personalizacije. S druge strane, baza korisnika izazivača nije ni otprilike na razini velikog proizvođača, jer da je, proces toliko individualizirane proizvodnje bio bi teška gnjavaža. Međutim, to što je velikima višestruko kompleksnije konkurirati izazivačima, ne znači da oni to zdušno ne čine. Primjerice, prije nekoliko godina aplikacija FitMyFoot omogućila je izradu uložaka za cipele i sandala 3D printanjem i to baš po mjeri. Korisnik uslika svoja stopala, odabere dizajn, oblik i boju svojih uložaka ili sandala, a na adresu mu stiže toliko personaliziran proizvod da čak lijevi i desni dio para nisu identični, već savršeno prilagođeni stopalima. U kratkom periodu, platformu za 3D izradu personaliziranih tenisica kao dio svog programa vjernosti izbacio je i veliki svjetski proizvođač sportske obuće i odjeće.

A1 Hrvatska uveo inovaciju - fleksibilnost za poslovne korisnike

Da mogu i veliki nedavno je pokazao i A1 Hrvatska koji se odvažio na pionirski potez na hrvatskom tržištu telekomunikacija i velikim poslovnim korisnicima omogućio samostalno kreiranje paketa mobilnih usluga 'krojenih po mjeri tvrtke'. Pomalo neočekivano, personalizacija usluge podrazumijeva ukidanje tarifa i to velikim poslovnim poslovnim korisnicima koji imaju 20 i više poslovnih usluga. Oni od listopada imaju apsolutnu fleksibilnost u odabiru mobilnih usluga. Naime, takvi korisnici sada mogu dizajnirati mobilne usluge prema vlastitim, specifičnim potrebama, što znači da sami biraju koliko im je potrebno minuta razgovora, SMS i MMS poruka te megabajta ili gigabajta podatkovnog prometa za poslovanje. Pakete govornih, podatkovnih ili m2m (eng. machine to machine) usluga mogu nadograditi dodatnim uslugama te tako sami složiti potpuno prilagođen paket usluga, kojem mogu sami nadjenuti čak i ime.

Kako skrojiti mobilne pakete po mjeri biznisa

Budući da je riječ o inovaciji na hrvatskom tržištu, provjerili smo kako skrojiti mobilne usluge po mjeri biznisa jer, ipak, treba se snaći bez predefiniranih tarifa.

Najbrži put do optimalnog paketa ne sadrži računanje prosječne potrošnje sa zadnjih nekoliko računa i vaganje koliko čega treba. Vrstu i opseg usluga koji će zadovoljiti potrebe svake pojedine tvrtke određuje se u suradnji sa stručnjacima iz A1 Hrvatska. Premda su tarife passé, ugovorne obveze i korisničke navike se ne mijenjaju.

Dakle, za svaku pretplatničku liniju unutar personaliziranog paketa obvezno razdoblje trajanja pretplatničkog ugovora je 12 ili 24 mjeseca. Ako se potroše sve jedinice unutar dogovorenog paketa, usluge se i dalje mogu koristiti prema standardnom cjeniku ili aktivacijom dodatnih opcija. Pojave li se neke nove potrebe, uvijek je moguća i aktivacija novog paketa usluga, a aplikacija i portal Moj A1 i dalje su radar za potrošnju i količinu preostalih jedinica.

Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska