Vožnja na struju - Deset kuna za sto kilometra

Globalni web retailer Amazon brine se o okolišu te je pristupio projektu Klimatskog zaloga (The Climate Pledge), kojim se obvezao ispuniti sve ciljeve Pariškoga klimatskog sporazuma čak deset godina prije nego je to izvorno zamišljeno. Tako će, zajedno s ostalim potpisnicima, do 2040., umjesto do 2050., sve svoje aktivnosti provoditi uz neto nulte emisije ugljika. Pa tako u Amazonu kažu kako će već do 2024. upotrebljavati čak 80 posto energije koju troše za poslovanje iz obnovljivih izvora, a nadaju se kako će taj postotak biti i veći do 2030. Počeli su s dostavljačkom flotom.

Kompanija koja dostavi više od 10 milijardi proizvoda na godinu itekako ostavlja ugljikov otisak, pa su u njoj odlučili da će dobar dio njihove gospodarske flote prijeći na električni pogon. Stoga su u Amazonu od američkog startupa Riviana, u koji su već investirali, naručili čak 100 tisuća dostavnih kombija na električni pogon – što je najveća pojedinačna narudžba u povijesti industrije e-vozila. Isporuke kombija započet će sljedeće godine, do 2022. na cestama će ih već biti 10 tisuća, a svi će u promet biti pušteni do 2030. Ukupno će prelazak na električna dostavna vozila do 2030. uštedjeti oko četiri milijuna tona emisija ugljika.

Premda u Hrvatskoj nema Amazona i kompanija čiji bi prijelaz na 'zeleniju flotu' mogao utjecati na globalni ugljikov otisak, svaki, ma kako mali bio trud je važan.

Isplativost pa ekologija

Svijest o tome se mijenja, pa tako i kompanije i poduzetnici, veliki, srednji, mali i mikro, koji rade unutar granica naše države sve češće odlučuju se za električna gospodarska vozila. Jedan od njih je i Darko Vranešić, vlasnik hotela Dream iz Velike Gorice. On se doduše nije toliko vodio za ekološki očuvanijim planetom, koliko, kaže, za cijenom.

– Vlasnik sam hotela u Velikoj Gorici čiji su klijenti putnici iz Zračne luke 'Dr. Franjo Tuđman'. Budući da im nudimo uslugu prijevoza od i do zračne luke, zna se dogoditi da taj put odvozimo desetak i više puta na dan. Ukupni trošak energije za 100 kilometara je oko 10 kuna, tako da nam se vozilo itekako isplati – rekao je Vranešić.

Hrvatski poduzetnici radije se, pokazuje statistika, odlučuju za električna gospodarska vozila nego za hibridna. Dok broj hibridnih gospodarskih vozila najveće dopuštene mase stagnira, broj električnih gospodarskih vozila kontinuirano raste.

Prema podacima Centra za vozila Hrvatske u Hrvatskoj su prošle godine registrirana 132 električna gospodarska vozila, 2018. 94, a 2017. tek 52. U te tri godine registrirano je ukupno 39 hibridnih gospodarskih vozila.

Zanemariv utjecaj

– Ukupan udio električnih i hibridnih gospodarskih vozila vrlo je mali u odnosu na ukupan broj registriranih gospodarskih vozila, odnosno njihov ekološki utjecaj na okoliš je zanemariv –​ istaknuo je pesimistično Tomislav Škreblin, rukovoditelj tehničkog odjela Centra za vozila Hrvatske.

Premda je riječ o održivom i odgovornom poslovanju, time se ustvari nitko pretjerano ne želi hvaliti. Ima u godišnjim izvješćima o poslovanju mnogih tvrtki, pod upravo tom egidom održivosti, dosta primjera kako tvrtke ulažu u takva vozila, ali na naše upite nije bilo odgovora. Nikoga nećemo imenovati, no treba naglasiti da su električna gospodarska vozila sve češća u resortima i kampovima, kako bi što manje utjecala na okoliš i infrastrukturu turističkih tvrtki.

Za takva gospodarska vozila moguće je dobiti i poticaje države. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zadužen je za dodjelu sredstava, a upravo je Vranešić jedan od onih koji su te poticaje i dobili. Novi natječaj očekuje se i ove godine, ukupno je, istaknuli su u Fondu, na raspolaganju 17,5 milijuna kuna, a ovisno o vrsti vozila moguće je konkurirati za nepovratne poticaje od 5000 do 400.000 kuna.

Primjeri iz prakse

A na 'zeleniju flotu' prelazi i Hrvatska pošta. Vozni park tog javnog poduzeća ima više od 3500 vozila: mopede, laka dostavna vozila, poluteretna vozila, teretna vozila, kombije, viličare, osobna vozila te električne četverocikle i bicikle. U godini vozila Hrvatske pošte prijeđu 47,3 milijuna kilometara. Još je 2015. Hrvatska pošta nabavila 180 električnih bicikala kojima su zamijenjeni stari mopedi, čime je emisija ugljikova dioksida smanjena za 100 tona na godinu, poručili su iz tog poduzeća.

'Od prošle godine dostavu u gradskim jezgrama poštari obavljaju i uz pomoć 20 električnih četverocikala. Proizvođač četverocikala je talijanska tvrtka Ducati Energia, a ta električna vozila homologirana su za dvije osobe i posebno dizajnirana za okretnost u uskim prostorima te su s većom teretnom nosivosti najbolji odgovor za potrebe poštanskog tržišta. Električni četverocikli postižu maksimalnu brzinu 45 km/h, a njihov je domet 60 kilometara. Obujam prtljažnika od 300 litara i nosivost do 200 kilograma pokazuju se kao idealno rješenje zbog stalnog rasta paketnog prometa. Emisija ugljikova dioksida uvođenjem električnih četverocikala smanjena je za dodatnih 7,6 tona na godinu. Nabavka električnih vozila sufinancirana je nepovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U planu je i nabava dodatnih električnih vozila, ali i gradnja električnih punionica. Energetska učinkovitost i ekologija važan su dio društvene odgovornosti Hrvatske pošte, pa će tako novi poslovni objekt Hrvatske pošte u Kukuljanovu imati vlastitu solarnu elektranu,' stoji u odgovoru te kompanije.

Inače, prema razvojnoj strategiji 'Pošta 2022.' Hrvatska pošta pokrenula je investicijski ciklus usmjeren na razvoj temeljnog poslovanja, što uključuje i znatna ulaganja u vozni park. Osim spomenutih električnih četverocikala, tijekom protekle tri godine nabavljeno je 290 lakodostavnih, 328 poluteretnih, 47 teretnih vozila, 250 mopeda te 32 motorna viličara i 100 ručnih viličara. Nabavkom viličara povećava se, ističu u Pošti, učinkovitost vozila smanjenjem vremena čekanja na utovar i istovar te se optimiziraju procesi manipulacije robom.

U odnosu na 2016., prosječna starost vozila u voznom parku Hrvatske pošte znatno je smanjenja te je ona danas ispod tri godine. Teretna vozila Hrvatske pošte u prosjeku prelaze oko 6000 kilometara na mjesec, stoga se ulažu znatna sredstva u obnavljanje i unaprjeđenje voznog parka.

I Gradsko komunalno poduzeće Virkom ima svoja električna vozila. Riječ je o automobilu e-up i skuteru. S obzirom na to da se u njemu bave čistom djelatnošću, odabrali su električna vozila jer ne zagađuju okoliš, nema ispuštanja štetnog CO2 i drugih plinova, a to se pokazalo kao pun pogodak za vožnju na kratkim relacijama. Ide se puževim korakom, ali dobra je vijest da se ide, kreće se i da je električni pogon sasvim siguran za planet i dobar za poduzetnike. Nastavi li se ovim tempom do kraja stoljeća, možda ćemo stići Amazonove ciljeve, ali razloga za pesimizan zasad nema.