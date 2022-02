Vraća se stari rok predaje financijskih izvještaja do 30. travnja

Nakon dvije godine rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja u Finu ponovno se vraća na redovite rokove 30. travnja, a za javnu objavu šest mjeseci po isteku poslovne godine.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, objavljen u Narodnim novinama 23. veljače 2022. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

O tome hoće li rok za predaju financijskih izvještaja ostati na pandemijskom 30. lipnju ili se vratiti na 30. travanj u zadnje je vrijeme bilo dosta polemike u javnosti o čemu je pisao Lider.

Velik broj računovodstvenih i knjigovodstvenih servisa je bio protiv vraćanja na stari datum, jer su posebne okolnosti, zbog kojih je i došlo do promjene, i dalje na snazi i, prema njihovom mišljenju, ne postoje opravdani razlozi da se navedeni pravilnik stavlja izvan snage.

S druge strane, poduzetnicima (i državi) je bitno da se vrati stari datum jer gube kasnijom predajom financijskih izvještaja. Sve javno dostupne informacije iz financijskih izvještaja postaju dva mjeseca zastarjelije, odnosno manje relevantne što je važno ne samo za kreditore, već za sve poduzetnike. Ministarstvo financija očito je uvažilo te argumente.

Fina sada poziva sve poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu (NN br. 178/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) da godišnje financijske izvještaja za 2021. godinu dostave Financijskoj agenciji u rokovima propisanim Zakonom i to:

• za statističke i druge potrebe do 30. travnja 2022.g.

• za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine

• konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine.

Do 30. travnja 2022. za statističke i druge potrebe, u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja, svi poduzetnici trebaju u Finu dostaviti:

• bilancu

• račun dobitka i gubitka

• dodatne podatke

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti:

• bilancu

• račun dobiti i gubitka

• bilješke uz financijske izvještaje

• odluku o utvrđivanju GFI-a

• odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka

• revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije).

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti:

• bilancu

• račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)

• bilješke uz financijske izvještaje

• izvještaj o novčanim tokovima

• izvještaj o promjenama kapitala

• revizorsko izvješće

• godišnje izvješće i izvješće poslovodstva

• nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)

• odluku o utvrđivanju GFI-ja

• odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna. Kako bi izbjegli dodatne troškove Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje.

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

• putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata

• putem online servisa za predaju dokumentacije

• poštom

• na šalteru u Fininim poslovnicama.

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

• putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati

• slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: Osijek: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Rijeka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Split: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Zagreb: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

• na stranici www.fina.hr/predaja-financijskih-izvjestaja.