Vruća roba na tržištu - U lovu na novog ‘jednoroga‘

Otkako je Infobip dosegnuo vrijednost od milijardu dolara i status prvoga hrvatskog jednoroga, u hrvatskoj poslovnoj zajednici ne prestaje zanesenost tim mitskim bićem, a svi pitaju samo jedno: 'Ako su mogli dečki iz Vodnjana, tko je sljedeći?' Ta je vijest donijela toliko potrebnu injekciju optimizma u godini obilježenoj pandemijom i krizom te u prvi plan gurnula je i startupove i njihove ideje da ih više pomno ne prate samo investitori i sve više stranih fondova rizičnoga kapitala nego su pod povećalom i nas medija, ali i banaka te marketinških agencija kao i telekoma. Odjednom svi žele 'svog' jednoroga, a to znači da su hrvatski startupovi vruća roba na tržištu.

Danas u Hrvatskoj ima više od stotinjak startupova i scaleupova (brzorastućih tvrtki) koji su potencijalni kandidati za ulazak u taj klub stvaratelja vrijednosti od milijardu dolara. Naravno, neće se svi tome ni približiti, ali već je i to što ih je toliko potencijalnih dovoljno za uzbuđenje, posebice u zemlji u kojoj se godišnje pokrene 50-ak novih startupova od kojih samo otprilike njih pet preživi prve tri godine nakon pokretanja. Katkad je vrlo teško prepoznati koji će od tih pedesetak preživjeti te tri godine, a kamoli tko od njih ima potencijal jednoroga.

Ključna skalabilnost

Nema jednostavnog načina da se odredi: 'Ovaj će uspjeti, a ovaj neće', nema ni jedinstvenog alata koji se može primijeniti, no neke su varijable važnije od drugih, pa je tako osnovno pravilo koje donosi prevagu da tvrtka razmišlja globalno umjesto lokalno. A to je i osnovna razlika između mlade klasične tvrtke i startupa; potonji su od početka 'dizajnirani' za ekstremno dinamičan rast i razvoj koji podrazumijeva internacionalizaciju poslovanja.

– Ni nakon trinaest aktivnih godina u venture-industriji ne mogu sa stopostotnom sigurnošću procijeniti tko ima potencijal jednoroga, ali mogu s gotovo 95-postotnom sigurnošću procijeniti tko ga nema. No nas najviše zanima i prvo procjenjujemo ima li neka ideja globalni potencijal – objašnjava Jure Mikuž, izvršni partner u fondu South Central Ventures, koji je u Hrvatskoj već uložio u Agrivi i Sentinel, te osnivač ​RSG Kapitala, slovenskog fonda koji je svojedobno uložio u Shoutem i Degordian, iz kojih je poslije i izašao.

- Hrvatska itekako ima potencijala za još jednoroga, kaže, a najbolje ih je potražiti u portfelju fondova u kojima radi - šali se Mikuž.

Da je ključna skalabilnost biznisa na svim tržištima i da samo takve tvrtke imaju potencijal postati velike, ističe i Berislav Horvat, glavni partner za Hrvatsku u EY-u, konzultantskoj kompaniji koja svake godine bira 'Poduzetnika godine' i koja je prije dvije godine tom titulom okitila Infobipove vlasnike i osnivače.

Liderovi se sugovornici isto tako slažu da ideja, ma kako genijalna i globalna bila, nema nikakav potencijal ako se iza nje ne krije karizmatični, uporni, tvrdoglavi lider s vizijom. Prema Mikuževu mišljenju, dobra ideja znači samo deset posto izgleda za kasniji uspjeh. Ideja bez vizionara, ali i vrhunske ekipe, što je jednako važno, jednostavno nema šanse. On se sâm, kaže, naslušao pregršt odličnih ideja s vrlo dobrim potencijalima, no čije ekipe uopće nisu bile sposobne provesti u djelo sve što je potrebno za konačan uspjeh.

Kad imamo dobru, kozmopolitsku ideju, kvalitetnog lidera koji je oko sebe okupio pobjednički tim, vrijeme je za mentora. Upravo je to glavna uloga Dražena Nikolića, po struci poslovnog psihologa, koji je posljednjih osam godina bio mentor i savjetnik u 30-ak hrvatskih i inozemnih startupova. Kaže da prema recentnim analizama na svijetu danas postoji više od 480 jednoroga vrijednih najmanje milijardu dolara koji nisu postojali prije sedam do deset godina. Iako se u početku činilo da imaju vrlo malo toga zajedničko, pokazalo se, kad se promatrani uzorak dovoljno povećao, da ipak postoje neka zajednička obilježja koja ih razlikuju od korporacija staroga kova​ s rang-liste 'Fortune 500'.