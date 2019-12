‘Brexit će se dogoditi dok budete predsjedali EU-om, predlažem da ga izložimo u Muzeju prekinutih veza‘ 

- Hrvatska će sljedeće godine imati važnu ulogu kao predsjedatelj Vijeća Europe dok Velika Britanija bude napuštala Europsku uniju. Bit će to megadogađaj u 2020., koji će ostaviti veliki trag na drugo najveće gospodarstvo u svijetu, europsko, a naš je cilj da se u toj operaciji zaštite ne samo europske kompanije, nego i hrvatske - rekao je Andrej Plenković, premijer RH, na konferenciji The Economista, Svijet u 2020., koja se održava u Hrvatskoj narodnoj banci te najavio da će Hrvatska i iduće godine imati rast veći od europskog prosjeka.

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, rekao je kako će i institucija koju predstavlja korigirati očekivanu stopu rasta za domaće gospodarstvo u idućoj godini, a prema njegovim riječima stopa koju će HNB tek objaviti kretat će se oko tri posto.

- Taj rast najviše ovisi o unutrašnjoj potražnji te o izvozu usluga i turizmu - naglasio je Vujčić te dodao da su za rast izvoza najviše zaslužna mala i srednja poduzeća. Postoje određeni rizici koji bi mogli dovesti u pitanje rast, a to su gotovinski krediti bez kolaterala te snažan rast cijena nekretnina koji bi, u određenim okolnostima, mogao izazvati pregrijavanje tržišta. Što se uvođenja eura tiče, istaknuo je, svi sljedeći koraci očekuju se tek u drugoj polovici sljedeće godine, kada Hrvatska završi svoje predsjedanje Vijećem EU.

Vujčić je u svom govoru na konferenciji rekao i to kako među ekonomistima vlada konsenzus kako 2020. neće biti toliko loša, kao što se najavljivalo. I dalje očekujemo, kaže Vujčić, usporavanje rasta i naglašene negativne rizike, na svjetskoj sceni, zbog trgovinskih odnosa, koji će najviše utjecati na investicije i trgovinu.

- Gotovo svi globalni rizici vezani su uz politiku, a manje uz gospodarstvo - kazao je Vujčić i dodao da je dobra vijest i to što je Njemačka izbjegla recesiju s blagim rastom, a takve pokazatelje imaju i brzorastuća tržišta, pa je situacija manje alarmantna globalno nego što se to do prije nekoliko mjeseci predviđalo.

Što se poduzeća u Europskoj uniji tiče, Vujčić ističe da je svima zajednički rast troškova rada, no istodobno se primjećuje i stagnacija cijena i usluga. Razlog tomu je, kaže guverner, što se mnoga poduzeća boje da će izgubiti tržišni udio.

Na konferenciji je glavni predavač Joseph Edmund Johnson, bivši ministar u Vladi Ujedinjenog kraljevstva u posljednja tri mandata, koji je Vladu svog brata, premijera Borisa Johnsona, napustio u studenome zbog neslaganja oko Brexita. Građani Ujedinjenog Kraljevstva glasuju o novoj Vladi u petak, a ishod će vjerojatno značiti, rekao je Johnson, da će se Brexit dogoditi dok Hrvatska bude predsjedala Vijećem EU.

- No, vidio sam da imate u Zagrebu Muzej prekinutih veza, pa taj 'prekid' može biti eksponat - našalio se Johnson.