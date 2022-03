Vujčić: HPB je Sberbanku platio 71 milijun kuna

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić održali su konferenciju za medije vezano uz nove informacije oko statusa Sberbank Hrvatska.

- Jedna od posljedica invazije bila je i najava središnje banke da bi Sberbanka, odnosno njezine banke kćeri u Sloveniji i Hrvatskoj mogle propasti. Mi smo ovdje u Hrvatskoj od četvrtka i u petka zabilježili da su brojne štedište i partneri koji imaju sredstva u njima, krenuli dizati svoja sredstva iz banke. Zahvaljujući moratoriju ta se situacija smirila. Ta situacija se smirila jučer i prekjučer, a sinoć nakon što smo objavili da je čitav mehanizam, koji uključuje i Europsku središnju banku, donesena je odluka o sanaciji Sberbanke u Hrvatskoj. Likvidacija bi financijski imala negativne reperkusije i za štediše i samu banku i za naš financijski sustav jer bi agencija za osiguranje dopozita morala isplatiti 3,9 milijardi kuna. Stoga smo od četvrtka radili maksimalne napore i koordinirali aktivnosti s jedinstvenim sanacijskih odborom da se dogodi upravo ovo što smo objavili jučer. HPB je bio spreman uskočiti i preuzeti Sberbanku. Ta činjenica automatski umiruje sve štediše u Sberbanci i nema potrebe da više itko podiše sredstva jer Sberbanka je sada dio HPB-a - rekao je Plenković.

Ministar Marić je rekao kako je Hrvatska Vlada stala je izaštediša Sberbanke.

- Situacija koja je zaista od svih nas skupa iziskivala i pravovremen i odlučan odgovor i on se kao takav dogodio. Svjesni smo da proteklih dana štedišama Sberbanke nije bilo najugodnije i razumljiv je i strah i nervoza. Nastojali smo slati umirujuće poruke. To je dosta složen i kompleksan proces. U svakom slučaju hrvatska Vlada i hrvatska država je stala iza svog financijskog sustava, iz svojih građana, iza štediša banke i odlučila se na pravovremen potez - rekao je Marić.

Guverner Vujičić je dodao kako se spriječila šteta od 8 milijardi kuna.

- Ovaj proces je bilo moguće ostvariti samo na način da se banka hitno proda, inače bi išla u likvidaciju. To bi značilo da se osiguranje depozita isplaćuje, to bi značilo i da bi velik dio depozita poduzeća i neosiguranih depozita bio izgubljen. To bi bila šteta otprilike visine od 8 milijardi kuna. To smo spriječili. Imamo situaciju da spajanjem Sberbanke, koja je i prije bila uspješna, s HPB-om dobivamo jednu vrlo dobru, likvidnu i efikasnu banku. Svi mogu biti mirni, depoziti su sigurni - rekao je guverner i dodao kako će uskoro mijenjati ime te da će nakon uvođenja eura doći do potpunog spajanja banki.

Na pitanje novinara koliko je plaćenja Sberbanka, Vujičić je odgovorio da se radi od ciftri od 71 milijuna kuna.

- Da nismo ovo poduzeli žurno to bi dovelo do propasti banke i velike štete za štediše. Umjesto štete za našu Agenciju za osiguranje depozita i nepovratne štete za štediše, preuzimanje od strane HPB-a u samo četiri dana stabiliziran je financijski sustav i Hrvatska je još jednom pokazala brzinu u rješavanju problema- zaključio je Plenković.