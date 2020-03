Vujčić: Imamo dovoljno za stabilizaciju, čak i u produženoj krizi i nedostatku deviznih priljeva u turističkoj sezoni

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić rekao je u utorak na sjednici Vlade da Hrvatska raspolaže vrlo velikim deviznim rezervama te da likvidnosti ima više nego dovoljno za zadovoljavanje bilo kakvih likvidonosnih potreba u gospodarstvu.

Predstavljajući mjere središnje banke za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa, Vujčić je izjavio da se očekuje vrlo oštra, no isto tako i kratkotrajna kontrakcija gospodarske aktivnosti, a prvenstveno kao rezultat mjera za suzbijanje širenja virusa.

Kaže da uslijed smanjenja gospodarske aktivnosti s jedne strane imamo šok ponude, a s druge, zbog gubitka prihoda građana, šok potražnje.

- Uslijed takvih vrsta šokova, utjecaj monetarne politike je ograničenog dometa - napominje, usporedivši tako stanje s kratkotrajnim ratom i dodaje da su očekivanja da će ova situacija biti relativno kratkotrajna, tri, šest ili osam mjeseci, a naravno, što će biti kraća, i posljedice će po gospodarstvo biti manje.

Kaže da je fokus monetarnih i supervizorskih mjera u takvim uvjetima održavanje povoljnih uvjeta financiranja radi očuvanja radnih mjesta i olakšavanja oporavka.

Vujčić je rekao da je u Hrvatskoj trenutno stres koncentriran prvenstveno na deviznom tržištu i tržištu obveznica, pa su mjere monetarne politike usmjerene ublažavanju poremećaja na tim tržištima. U budućnosti se očekuje i pogoršanje likvidnosti poduzeća zbog pada prihoda, pa su supervizorske mjere usmjerene prvenstveno olakšavanju reprograma kredita za poduzeća koja će zapasti u teškoće.

Preduvjet za sve mjere je naravno i očuvanje kontinuiteta poslovanja ključnih funkcija HNB-a, za što su mjere poduzete. HNB je također od poslovnih banaka zatražio preispitivanje planova kontinuiteta poslovanja i planova upravljanja u kriznim situacijama, a kaže da u ovom trenutku ne postoji ni jedan značajan rizik da bi se bilo koja od ključnih funkcija banaka u Hrvatskoj, kao što je distribucija gotovine ili plaćanje u trgovinama, mogla zaustaviti i doći u pitanje.

Tri glavne skupine mjera monetarne politike

Mjere monetarne politike HNB-a Vujčić je razdvojio u tri glavne skupine. Prva je stabilizacija deviznog tečaja i osiguranje devizne likvidnosti, pri čemu je podsjetio da je HNB od 9. do 16. ožujka proveo četiri devizne intervencije, pri čemu je bankama ukupno prodano 1,63 milijarde eura, čime je tečaj kune prema euru stabiliziran na razini od oko 7,57 kuna za jedan euro.

Vujčić ističe da u ovom trenutku i dalje raspolažemo s vrlo velikim deviznim pričuvama.

- To je snaga Hrvatske u ovom trenutku, razina međunarodnih pričuva ukupno iznosi 19 milijardi eura, a od toga je neto raspoloživo 17 milijardi eura, što je više nego dostatno za stabilizaciju, čak i u produženoj krizi i potpunog nedostatka deviznih priljeva u turističkoj sezoni - poručuje Vujčić.

Druga mjera na koju se HNB usredotočio je osiguranje kunske likvidnosti za nastavak financiranja gospodarstva, što se čini kroz strukturne i redovne repo operacije, a Vujčić podsjeća da su u ponedjeljak tim operacijama bankarskom sustavu emitirali 750 milijuna kuna kratkoročne likvidnosti i 3,8 milijardi kuna dugoročne likvidnosti, na rok od pet godina, uz kamatnu stopu od 0,25 posto.

Na kraju jučerašnjeg dana, dnevni višak likvidnosti, odnosno novac koji banke prekonoćno drže u HNB-u po kamatnoj stopi od nula posto, iznosio je 32,8 milijardi kuna.

- Prema tome, likvidnosti ima više nego dovoljno za zadovoljavanje bilo kakvih likvidonosnih potreba u gospodarstvu - ističe Vujčić, dodajući da će se takve operacije po potrebi nastaviti.

Treća mjera koju je HNB odlučio provoditi odnosi se na podupiranje stabilnosti tržišta državnih obveznica uvođenjem operacija otkupa državnih obveznica. Prošli petak na prvoj aukciji izravne kupnje tih obveznica je otkupljeno za 211,2 milijuna kuna.

Na današnjoj izvanrednoj sjednici Savjeta HNB-a proširen je obuhvat ugovornih strana prihvatljivih za sudjelovanje u tim operacijama na mirovinska društva, društva za upravljanje obveznim investicijskim fondovima i društva za osiguranje.

Da smo u eurozoni, neke mjere ne bi bile potrebne

Za srijedu, četvrtak, petak i ponedjeljak Vujčić je najavio četiri nove aukcije na kojima će se ukupno otkupiti 1,6 milijardi kuna hrvatskih državnih obveznica.

- To bi u ovom trenutku trebalo biti dovoljno za stabiliziranje toga tržišta, no mi smo spremni i na više ako je to potrebno - dodaje guverner HNB-a.

Vujčić poručuje i da Hrvatska nastavlja svoj put prema eurozoni, a smatra i kako ova kriza najbolje pokazuje prednosti članstva u eurozoni.

- Da smo u ovom trenutku članica, u dijelu stvari o kojima sam govorio mjere ne bi bile uopće potrebne - kazao je Vujčić.

To znači, pojašnjava Vujčić, da ne bismo morali poduzimati mjere oko stabilizacije tečaja, što znači da ne bismo morali trošiti međunarodne pričuve, a imali bismo pristup praktički neograničenoj likvidnosti Europske središnje banke, kao i Europskom sustavu monetarne stabilnosti, koji raspolaže s 500 milijardi eura.