Web platforma COGSTEPS spaja znanstvenike i startup ekosustav

Hrvatski znanstvenici odnedavno imaju priliku za lakše pokretanje startupova uz podršku web platforme COGSTEPS, projekta vrijednog više od 350 tisuća eura koji povezuje znanstvenike iz Hrvatske, Slovenije i Austrije sa startup ekosustavom. Projekt COGSTEPS (Crossing the Gap: Startup education and support for PhD students, researchers and scientists) je Erasmus+ projekt koji je započeo u rujnu 2020., njegov je koordinator Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, a u njemu sudjeluju poduzetnički inkubator ZICER, Sveučilište u Ljubljani i Ljubljanski univerzitetni incubator, te TU i Know-Center iz Graza. Prvi korisnici web platforme biti će istraživači, znanstvenici, poduzetnički inkubatori i VC fondovi uključeni u projekt COGSTEPS.

Prema riječima Matije Srbića, programskog voditelja projekta COGSTEPS i voditelja FER-ovog startup inkubatora SPOCK, cilj projekta je premostiti jaz između znanstveno-istraživačke zajednice i startup ekosustava koji je jasno vidljiv u sve tri uključene zemlje, a ponajviše u Hrvatskoj. Za vrijeme projekta organizirat će se tri edukacijska programa i nekoliko različitih aktivnosti za povezivanje znanstveno-istraživačke zajednice i startup ekosustava koji će doprinositi promociji poduzetničkog načina razmišljanja među znanstveno-istraživačkom zajednicom te poticati istraživače i znanstvenike na osnivanje startupova zasnovanih na rezultatima njihovih istraživanja.

- Prvi edukacijski program namijenjen je startup početnicima bez prethodnog startup znanja, s fokusom na period od ideje do MVP-a (Minimum Viable Product), te će se odvijati u Hrvatskoj. Drugi je namijenjen formiranim startup timovima, s fokusom na period od MVP-a do prvih korisnika (testera), a odvijat će se u Sloveniji. Treći edukacijski program namijenjen je startupima s validiranim poslovnim modelom, s fokusom na period od prvih korisnika do proizvoda, a odvijat će se u Austriji. Jedan od najbitnijih produkata ovoga projekta je web platforma COGSTEPS, za koju se nadamo da će postati polazna točka za istraživače i znanstvenike koji žele pokrenuti startup – kaže Srbić. Web platforma COGSTEPS omogućit će istraživačima i znanstvenicima da uz pomoć pripremljenog edukacijskog sadržaja, brainstorminga sa stručnjacima iz različitih područja, mentoriranja od strane startup inkubatora i verifikacije od strane VC fondova dođu do kvalitetne startup ideje, nauče razmišljati i izražavati se kao osnivači startupova i formiraju tim.

- Prilikom korištenja platforme, korisnik će imati podršku naprednog sustava za preporučivanje tako da će sav sadržaj, povezivanje s ostalim korisnicima i prijedlozi za pronalazak izvora financiranja biti prilagođeni upravo za tog korisnika. Istraživači i znanstvenici imat će priliku kroz platformu odgonetnuti primjenu za svoju inovaciju, stručnjaci koji sudjeluju u brainstormingu bit će nagrađeni bodovima koji će im pomoći u dokazivanju njihove stručnosti i potaknuti naš sustav za preporučivanje da ih češće preporučuje startupima koji su u potrazi za savjetnicima i vanjskim stručnjacima, inkubatori će povećati svoj doseg i broj startupova s kojima imaju priliku surađivati, kanalizirajući startupove s kojima su izgradili odnos preko platforme u svoje fizičke programe, a VC fondovi će imati priliku dobivati filtrirani i preporučeni popis novih startupova kojima dosad nisu imali pristup – pojašnjava Srbić.

Pritom ističe kako je najveći izazov izgraditi zajednicu s dovoljnim brojem korisnika platforme jer, kao i kod svih sličnih rješenja, što je više korisnika i sadržaja koji oni stvaraju, to sustav za preporučivanje ima više mogućnosti za odabir najrelevantnijih informacija. Srbić ističe kako posljednje dvije godine intenzivno rade na stvaranju poticajnog sustava koji će omogućiti istraživačima i znanstvenicima što jednostavnije uključivanje u startup ekosustav. Trenutačno znanstvenike i istraživače sa Sveučilišta u Zagrebu (ne samo s FER-a) podupiru kroz projekt COGSTEPS i FER-ov dugogodišnji startup inkubator SPOCK, a upravo rade i na stvaranju deep tech startup ekosustava u čijem će središtu biti venture builder za deep tech startupove.

-Venture builder se temelji na dijeljenju resursa, zato uz FER i Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) u ekosustav planiramo uključiti i uspješne hrvatske startupove, korporacije i investicijske fondove specijalizirane za ulaganje u transfer tehnologije i komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja. Formiranjem jakih interdisciplinarnih timova, dijeljenjem znanja i iskustva te organizacijom različitih edukacijskih programa i događaja za umrežavanje želimo stvoriti savršene uvjete za razvoj deep tech startupova – kaže Srbić. Ovaj projekt trebao bi potaknuti znanstvenike na veće uključivanje u industriju na što se u Europskoj uniji odlučuje malo doktoranda. Samo ih 17 posto nastavlja karijeru u industriji za razliku od Amerike gdje je taj postotak čak 42. Doktorandi su u EU pokrenuli samo 12 posto startupova, što je znatno manje nego u Americi i Kini, a zbog toga što im europska sveučilišta ne pružaju dovoljnu podršku.