Wespa Spaces - Sadržjano radno okruženje u kojem je jednako lako raditi i ne raditi

Dolazak na recepciju, prolazak kroz restoran u kojem se služi doručak, pogled na stolni nogomet u prostoru za zabavu i puno ljudi. Iako me sve na to asocira, ne, nije hotel. Stepenice za prvi kat odvele su me u uredske prostore. Čije? Svačije. Da, jer tako izgleda ulazak u nedavno otvoreni Wespa Spaces u kojem dnevno boravi oko 200 ljudi koji su rad u vlastitim uredima zamijenili radom u coworking prostoru.

U posljednje vrijeme, posebno od kada su mnogi zbog pandemije počeli raditi od kuće, coworking prostori u kojima ljudi iznajmljuju prostor za rad, postali su iznimno popularni. To nije čudo s obzirom na to da su uredi brojnim kompanijama postali neisplativi, a u dijeljenom prostoru je pojedincima i kompanijama omogućeno sve potrebno za rad.

Wespa Spaces smještena je na Heinzelovoj ulici, u kompleksu za čije je stavljanje u pogon potrošeno preko milijun eura, odnosno sa cijenom zgrade i troškom pokretanja posla oko 4 milijuna eura. Trenutno ima oko 300 radnih mjesta od kojih je oko 70 posto popunjeno, a ostalih 100 radnih mjesta u open spaceu čeka dnevne posjetitelje, koji nisu stalni 'stanari'.

Tamo ostajem i ja. U tišini da ne ometam druge, baš u open spaceu na prvom katu pronalazim svojem mjesto za rad. Zbog uređenosti i tišine koja se razlikuje od opuštene atmosfere u prizemlju, ovaj dio mi djeluje poput knjižnice, doduše pomalo luksuznije.

Na prvom katu se također nalaze sobe za sastanke, prostorije koje su rezervirane za manje kompanije, phone boxevi koji stanarima omogućuju i mir i privatnost za telefoniranje te uredski materijali poput printera koji su svima na raspolaganju. Za razliku od toga, na drugom katu se nalaze zatvoreni uredi koji su u stalnom najmu.

Fokus samo na poslu

Na pitanje što uključuje cjelodnevni boravak u Wespi odgovor je: sve što podrazumijeva regularno radno mjesto – pristup internetu, za svakog tko treba i monitor i printer, a nije zanemarivo napomenuti i da su tu svi drugi troškovi zgrade. Također, može se dobiti i parkirno mjesto, virtualna tajnica, a tu je i povlastica suradnje s brojnim partnerima. No, cijena boravka varira jer svaki 'stanar' ili kompanija ne trebaju iste usluge, a iz Wespe navode da su fleksibilni kada je u pitanju dogovor paketa.

Robert Katić, predstavnik Conet Hrvatska, objašnjava da on i njegovih 20-ak djelatnika borave u Wespi od samog početka. Svoje troškove može prilagoditi broju ljudi koji u tom trenutku radi, a rekao je i da ima dogovoreni paket po cijeni od oko 220 eura za jedno radno mjesto. Smatra da je to mala cijena pogotovo za kompanije ili osobe koje se nemaju vremena baviti uređenjem.

– Za tvrtku koja je nova ovo je idealno, ne treba se brinuti o uređenju, prostoru, troškovima i svemu sličnom. Osobno, čak i da radim sam, došao bi ovdje raditi – objasnio je Katić.

Slično mišljenje dijeli i Nino Korent, zaposlenik tvrtke Serapion, ujedno i prve tvrtke koja je počela raditi u Wespi, zbog čega imaju i pogodniju cijenu, ali i da nemaju, smatra da bi se i dalje više isplatilo od klasičnog ureda.

– Za približno 1200 kuna po stolici dobivamo više od same stolice. Sve što se treba obavljati se može obavljati u ovom prostoru, i sastanci i poslovni ručkovi i eventi – objasnio je Korent.

Jedan od vlasnika Wespa Spaces,, usporedio je zamjenu ureda i coworkinga s vožnjom s Uberom umjesto s vlastitim autom. Osim izbjegavanja dodatnih troškova, coworking baš kao i Uber nudi fleksibilnost i neopterećenost nepotrebnim brigama.

– Mi smo iz poslovanja jedne firme maknuli sve ono što firmi nije ključno za poslovanje i tako smo im omogućili da se fokusiraju samo na posao – objasnio je Babović.

Zabava i gastronomija

No, poslovni prostor i posao nije jedina čar Wespe. Prostor je ispunjen sadržajem, posebno u prizemlju, tako da se svatko kome se ne da raditi može – zabavljati.

Na ulazu se nalazi kafić i restoran, a dvorana koja je namjena većim konferencijama u prizemlju često postaje kino dvorana u kojoj stanari mogu zajedno gledati filmove. Također, na prvom katu je odvojen prostor za odmor u kojem se svatko može odmoriti, čitati ili igrati playstation.

Tu je i prije spomenuti stolni tenis, odvojeni prostor za pušenje, nešto korisnih stvari poput uređaja za peglanje, a za svakog ljubitelja životinja, četveronožni prijatelji uobičajeni su 'stanari' u Wespi jer promoviraju pet-friendly kulturu.

Za drugu vrstu ljubitelja, ovog puta hrane, već je spomenut restoran koji je središnji dio događaja. Restoran Papel, kojeg su pokrenuli uspješni chefovi nakon što su u doba korone dali otkaze u svojim matičnim restoranima, svakog dana nudi kuhani ručak, a u određenim danima u tjednu i doručak. Dobru atmosferu koja tamo vlada osjetila sam i prije kušanja hrane jer su konobari prijateljski raspoloženi. Dnevna ponuda se sastoji od više vrsti raznolikih jela među kojima svatko može nešto pronaći, a cijene obroka su prihvatljive pri čemu su za 'stanare' i djelomično subvencionirane.

Svejedno, za sve koji ne žele odlaziti u restoran, na prvom katu se nalazi kuhinja koju svatko može koristiti. Zanimljiv dio u toj kuhinji je i dio nazvan honesty shop koji se temelji na ideji da svatko može uzeti slatkiš ili grickalicu uz koju stoji preporučena vrijednost, no nema provjere plaćanja. Ta mala trgovina u sklopu kuhinje temelji se na iskrenosti i povjerenju, čime su vlasnici htjeli naglasiti važnost stvaranja communitya.

Community kao zaštitni znak Wespe

Stvaranje communitya, odnosno zajednice, bio je osnovni razlog zašto su vlasnici Wespe, skupima prijatelja koja je htjela prostor u kojem bi zajedno radili, osmislili ovaj prostor. Da ideja zajednice zaista funkcionira, smatra i Katić koji je istaknuo da je 'ekipa ono što čini ovaj prostor'.

U Wespi se ljudi međusobno druže čak i ako ne rade u istim kompanijama pa onda nije ni čudno što sam u prizemlju svaki puta naišla na žamor jer je stalno netko u prostoru restorana i kafića.

Korent je istaknuo da su svi koji borave u tom prostoru stalno u kontaktu, a i da se međusobno nadopunjuju, surađuju i organiziraju druženja pa su tako stekli i brojne prijatelje.

– U kontaktu smo s puno drugih ljudi, po tom pitanju ovdje imamo više prilika i to se jednostavno ne može zamijeniti s bilo kakvom cijenom jeftinijeg ureda, iako uredi nisu jeftini – dodao je Korent.

Nije za nedisciplinirane

No, ovolika količina sadržaja u prostoru koji bi ipak trebao služiti za posao, za nedisciplinirane ljude bi mogla biti problematična. Sama ideja je dobra, ali sadržaj i ljudi koji borave u istom prostoru, neke će odvući od posla ili u najmanju ruku dekoncentrirati. Zato, dok je za neke ovo idealan prostor, ja ga nisam uspjela iskoristiti za produktivan rad. Mnogima će, kao što je meni, u njemu biti lako odlutati u svijet mašte i videoigara nauštrb rada, a onima koji se zabavljaju i druže nakon posla ovaj bi prostor mogao biti neprivlačan.

Osim toga, još jedna negativna strana coworking prostora je gubljenje korporativnog identiteta koji se stječe radom u vlastitom prostoru.

Svejedno, uz šefa koji nedisciplinirane drži na oku, oni koji su prigrlili rad u coworkingu Wespu će pohvaliti zbog isplativosti, networkiga i mnoštva sadržaja. No, za svakoga tko poslovni prostor, komunikaciju među djelatnicima i radno okruženje doživljava tradicionalno, svaki coworking će biti neobičan, možda čak i neugodan.

– Isplativost ovisi o potrebama kompanije – dodao je Korent.