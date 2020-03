Perić i Vučetić: Za kupnju Konzuma investitori već stoje u redu

Caper je složenica koja može označavati bavljenje kapitalom i asocirati na prezime osnivača, jednog od najpoznatijih hrvatskih menadžera Željka Perića, a to je i njegov horoskopski znak – Jarac. Periću se kao partner pridružio Joško Vučetić i njih dvojica vode savjetničku tvrtku specijaliziranu za preuzimanja i spajanja (M&A). Naglašavaju da je njihova konzultantska prednost bogato iskustvo iz realnog sektora. Caper je Liderov vršnjak, osnovan je prije petnaest godina. Ta obljetnica bila je povod za razgovor s dvojicom partnera u tvrtkinim novim prostorijama u Kraljevićevoj ulici u Zagrebu.

Je li danas lakše prodati ili kupiti tvrtku?

PERIĆ: – Svi savjetnici reći će da im je draže imati prodajni mandat. Kad ste na strani prodavatelja, prilično ste sigurni da će se transakcija dogoditi; kad ste na strani kupca, vi ste samo jedan od kandidata i niste sigurni jeste li zajahali pravoga konja. Što se težine tiče, ne bih pravio veliku razliku između naše uloga u prodaji ili kupnji. To je podjednako odgovorno i kompleksno.

VUČETIĆ: – Možda je mandat na strani kupca ipak za nijansu izazovniji. Najvažnije je u oba slučaja objasniti klijentu što ga čeka. Ne dolazimo s ulogom da odradimo nekoliko mjeseci, pripremimo transakciju i uzmemo novac, a onda što bude. Nastojimo vidjeti što se sa svakim projektom može napraviti danas, za šest mjeseci, godinu dana… Nećemo reći da možete prodati tvrtku ako mislimo da ne možete, ako nije pravi trenutak, ako je prije treba reorganizirati, popraviti efikasnost…

Pa kad je pravi trenutak za prodaju? Problem je i s nekretninama, cijene rastu. Ako sad prodam, možda ću manje zaraditi nego za godinu dana, ali za šest mjeseci nekretninski balon opet može puknuti…

PERIĆ: – S nekretninama je i lakše nego s biznisom jer tvrtke ovise ne samo o gospodarskim ciklusima već i o razvojnoj fazi u kojoj jesu te o još mnogo toga. Ako je tvrtka tek završila investicijski ciklus, a rezultat još nije došao, vrijednost kapitala bit će niža.

Takvu tvrtku isplati se kupiti…

PERIĆ: – Ali s aspekta prodavatelja takva se tvrtka ne isplati prodati u tom trenutku. Međutim, osnovna je pogreška prodavatelja čekanje maksimiranja rezultata, da prodaju kompaniju kad su došli do plafona, kad su najjači i najprofitabilniji. A kupci ne kupuju ni sadašnjost ni prošlost, nego budućnost. Dakle, kupcu moraš ostaviti prostor za rast i on je tada spreman platiti više nego ako si došao do vrha. Tu su i eksterni faktori: je li konjunktura dobra, je li gospodarstvo u zamahu, što se očekuje…

Premijer Plenković svu svoju vanjskopolitičku kredibilnost ulaže u proširenje EU. Nije li to prava prilika za biznis?

PERIĆ: – To stoji. I danas naše tvrtke tradicionalno dobro posluju na tim tržištima. Moglo bi se, naravno, i bolje. A ovo zauzimanje za proširenje EU dobro je i iz sigurnosnih razloga, ne samo vojno nego i ekonomski. Naime, kad te zemlje zadovolje kriterije za ulazak u EU, i ondje će investiranje biti sigurnije, a onda će naše tvrtke ondje imati veliku prednost. Ali ja volim vidjeti ambiciju hrvatskih tvrtki da investiraju na zapadno tržište. Za takav iskorak spremno je premalo kompanija, dakle izaći na tržište od pedeset milijuna ljudi ili investirati isti iznos na malo domaće tržište. Kod kuće je rizik manji, ali vani su prilike znatno veće.

Ali među većim tvrtkama takve igrače možemo nabrojiti na prste jedne ruke: Orbico, Agramova osiguranja…

PERIĆ: – … Atlantic, Podravka, nešto Valamar i još neki manji. Tu je knjiga prilično tanka. Pogledajte Agrokor. Mnogo bi veća korist bila da se nije horizontalno širio po Hrvatskoj da poklopi sve sektore, nego da su se tvrtke koje su bile izvanredne – Jamnica, Ledo, Zvijezda, pa čak i Konzum – širile po vanjskim tržištima, da su akvirirale i da je Agrokor tako rastao. Od toga bi cijelo hrvatsko gospodarstvo imalo znatno veću korist. Hrvatskoj ni danas ne treba prodaja Agrokora u paketu, ne treba nam novi monopolist. To je prevelika kompanija za ekonomiju hrvatske veličine. Kad bih mogao birati, izabrao bih da se Agrokorove tvrtke prodaju pojedinačno.

