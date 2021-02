Za naknadu fiksnih toškova stiglo više od 6000 zahtjeva poduzetnika

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša izvijestio je u utorak kako je do sada podnijeto nešto više od 6.000 zahtjeva za isplatu naknada poduzetnicima za fiksne troškove te dodao kako će se taj broj sigurno i dalje povećavati.

- Do sad smo imali nešto više od 6.000 zahtjeva, danas poslijepodne. Taj broj do 15. veljače za prosinac sigurno će se povećati. Naša očekivanja su bila od 16 do 20 tisuća zahtjeva za naknadu djela ili svih plaćenih fiksnih troškova, za prosinac - rekao je Kutleša u Dnevniku HTV-a.

Podsjetio je da je donesena nova uputa za siječanj, od 15. veljače do 15. ožujka, novi zahtjevi s novim pravilima, gdje će se moći dobiti naknada.

- Onda će biti omogućeno plaćanje poslije dobivanja naknade - istaknuo je.

Rekao je kako sve podatke koje Porezna uprava razmjenjuje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje idu na vrijeme i da naknade isplate vrši HZZ.

- Sredstva su osigurana i ne očekujemo probleme u isplati naknade - dodao je.

Kutleša je napomenuo i kako je početkom veljače Porezna uprava krenula s fiskalizacijom samoposlužnih uređaja.

- Registrirano je preko 19 tisuća samoposlužnih aparata. Preko 80 posto ih je ušlo u fiskalizaciju. Prosječan dnevni broj računa je od 550 do 600 tisuća. Dnevni iznos je oko tri milijuna kuna. Tu postoji jedan dio obveznika koji nije fiskalizirao, pa sada slijede obrade i kontrole razloga - rekao je Kutleša.