Za neke skuplja, a za neke nemoguća – kada opskrba postane problem

Iako nedostatak piletine na prvu možda ne djeluje kao razlog za zatvaranje restorana, izgleda da problemi s opskrbom za neke mogu biti presudni. Tako je poznati lanac restorana Nando's bio primoran zatvoriti čak 45 svojih restorana u Velikoj Britaniji zbog nemogućnosti nabave piletine za izradu 'peri-peri' jela po kojima su poznati.

Nando's je južnoafrički multinacionalni lanac brze hrane specijaliziran za izradu jela od piletine, a imaju više od 1200 prodajnih mjesta u 30 zemalja. Problemi za njih su nastali zbog nedostatka osoblja u tvornicama dobavljača što je uzrokovalo nestašicu zaliha u određenim restoranima zbog čega nisu bili u mogućnosti izraditi dovoljno popularnih jela iz svoje ponude.

CNN Business prenosi da Nando's pokušava doskočiti ovom problemu 'posuđujući' čak 70 članova svog osoblja tvornicama dobavljača te se nadaju da bi ta pomoć mogla biti dovoljna za ponovo pokretanje posala.

– Zbog nedostatka osoblja, britanska prehrambena industrija doživljava poremećaje, a to je utjecalo na naše brojne restorane u Engleskoj, Škotskoj i Walesu – objasnio je glasnogovornik Nando'sa.

CNN Business ističe da su lanci opskrbe u Velikoj Britaniji općenito već neko vrijeme u problemima i to iz više razloga. Prije svega, Brexit je posebno utjecao na sve dobavljače, a osim toga cijelu Britaniju pogodio je problem nedostatka osoblja u proizvodnji i dostavi. Također, zbog korona krize su uvedena i posebna ograničenja za radnike što dodatno usporava sve procese u nabavi.

Nedostatak robe na otocima

No, problemi s opskrbom nisu nepoznati ni u Hrvatskoj. Jutarnji je još početkom godine pisao o problemima koji će se pojaviti s Brexitom, a i korona kriza je usporila isporuku robe, posebno onu iz Kine. Prije svega, Brexit je utjecao na brzinu dobavljanja proizvoda koji se naručuju iz Velike Britanije u Hrvatsku, a uz to su i troškovi narudžbi i dostave postali su skuplji. To dakako pogađa i ugostitelje koji naručuju robu iz Velike Britanije, a samo jedan od takvih primjera je problem sa sporijom nabavom sve popularnijih britanskih preminum tonika za gin.

Osim toga, u jeku sezone na hrvatskoj obali, mnogi ugostitelji na otocima nalaze se u nepogodnijoj poziciji od ostalih. Kako saznajemo, roba na neke otoke stiže rjeđe, tek dva puta tjedno, a cijene u trgovinama su općenito veće pa takva nabava nije baš isplativa. Za primjer, mlijeko i limun koji se u kafićima stalno koriste, na otocima znaju biti i do sto posto skuplji, a zbog rijetke ili nepotpune dostave, ugostitelji gostima ponekad ne mogu ponuditi uobičajene proizvode.

Nemogućnost nabave od domaćih proizvođača

S problemom s opskrbom susreo se i Mladen Križanović, sushi majstor koji je neko vrijeme imao vlastitu tvrtku za proizvodnju sushija. Njegov problem je, konkretno, bio u nabavi ribe, najviše tune, za izradu sushija od hrvatskih proizvođača jer je bio premali kupac. Kao mali ugostitelj, nije bio zanimljiv kupac za hrvatske proizvođače tune koji većinom izvoze svoje proizvode.

– Problem se stvorio u tome što je inozemno tržište očito puno zanimljivije proizvođačima pa je domaće tržište zanemareno. To im čak i nije za zamjeriti jer tamo očito ostvaruju bolji profit zbog bolje platežne moći i veće potrošnje, odnosno volumena prodaje – objasnio je Križanović.

Upravo zbog toga, bio je prisiljen pronaći drugo rješenje kako se opskrbiti osnovnim sastojkom za proizvodnju sushija.

– To se na kraju odrazilo tako da sam morao posegnuti za smrznutim proizvodima iz uvoza, niže klase koji nisu zadovoljavali moje ambicije kao ugostitelja niti ukus mojih klijenata kao konzumenta – dodao je Križanović.

Zanimljivo je istaknuti i to da je Hrvatska zemlja koja se ne može samostalno opskrbiti za potrebe turističke sezone, a zbog nesigurnosti kako će izgledati sezona zbog korona restrikcija, mnogi su kalkulirali s narudžbama pa su sada u problemima zbog nedostatka robe.

Međutim, roba nije jedini problem s kojim se susreću ugostitelji u Hrvatskoj. Trenutno kronično nedostaje i radna snaga, a to, usred sezone koja traje, postaje dodatni problematični faktor za ugostitelje u Hrvatskoj.