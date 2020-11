Za nove mjere korona-pomoći prijavilo se više od 12.000 tvrtki

Za vladine mjere očuvanja radnih mjesta predstavljenih u listopadu do sada se prijavilo više od 12 tisuća poslodavaca koji zapošljavaju oko 60 tisuća radnika, a očekuje se da će ti brojevi rasti, rekao je u srijedu ministar rada Josip Aladrović i istaknuo da je za mjere osigurano dovoljno novca.

Hrvatski zavod za zapošljavanje do sada je zaprimio zahtjeve za korištenje novca iz vladina paketa mjera koji je na snazi do kraja godine za više od 60 tisuća radnika i 12 tisuća poslodavaca, rekao je Aladrović nakon sjednice užega vladinog kabineta. Te se brojke odnose na potpore za listopad, koje se zaprimaju do 25. studenoga.

Dodao je da "očekuje priljev zahtjeva prema planiranim brojkama" te najavio vjerojatni nastavak mjera pomoći i nakon nove godine. No, s obzirom na epidemiološku situaciju, očekuje da će broj korisnika vladinih mjera ipak biti nešto veći od očekivanog i planiranog, ali ističe da je u rebalansu državnog proračuna osigurano dovoljno novca te da je procijenjeno kako određena svota treba biti osigurana i u proračunu za iduću godinu.

"Vlada će na ovaj način do kraja godine, a vrlo vjerojatno i nakon toga, pomoći poslodavcima i zaposlenicima kako bismo očuvali radna mjesta", rekao je Aladrović.

"Kako sada stvari stoje, prilično smo uvjereni da ćemo i iduće godine morati imati određena mjere koje će čuvati zaposlenost", dodao je. Dodao je da je mjerama koje je vlada donijela još u ožujku "tržište rada očuvano" te očekuje da će tako biti i ubuduće.

Upitan do kada Hrvatska može ekonomski izdržati ovakav tempo zaraze, odgovorio je da sigurno može izdržati do kraja ove, a sigurno i početak sljedeće godine. Na pitanje razmišlja li se o novim mjerama, odgovorio je kako analize pokazuju da su mjere kvalitetne te da zasad nema potrebe za proširenjem, ali da će se i to razmotriti bude li potrebno.

Vlada je u listopadu predstavila novi paketom mjera pomoći gospodarstvu zbog problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa, kojima se uz ostalo povećava mogućnost skraćenja radnog vremena s 50 na 70 posto, maksimalnu mjesečnu potporu po radniku povećava s 2.000 na 2.800 kuna, uz oslobađanje od plaćanja doprinosa na taj iznos, a pojednostavnjuje i dokumentaciju za dobivanje potpora.

Uvedeno je i stupnjevanje potpore sukladno padu prometa - od početnog stupnja pada za 40 posto, za koji je propisana potpora od 2.000 kuna po radniku, do pada za 60 posto i više, za što je predviđena potpora od 4.000 kuna po radniku, također uz oslobađanje od plaćanja pripadajućih doprinosa.

Kod poslodavaca kojima je promet pao između 45 i 50 posto ona iznosi 2500 kuna, kod onih s padom za 50 do 55 posto 3.000 kuna, a kod pada prometa za 55 do 60 posto 3.500 kuna.