Za razliku od Zagreba, berača jagoda u Dalmaciji ne manjka. Razlog je pad turizma

Proizvođači jagoda ove su godine imali manji urod, pa je cijena jagoda ostala neuobičajeno visoka i za ovo doba sezone. Manji urod je razlog zašto proizvođači u Dalmaciji ove godine nemaju puno problema u pronalasku berača, no glavni je razlog ipak pad turističke sezone i preusmjeravanje radnika ka sezonskim poslovima u poljoprivredi. Doduše, kad je riječ o zagrebačkim proizvođačima, problem pronalaska radne snage ostao je i ove godine.

Udruga Vrgoračka jagoda koju čini stotinjak proizvođača jagoda iz Vrgorca ove godine nije imala problema u pronalasku berača s obzirom da je pandemija učinila svoje, pa su izostali pozivi za sezonske poslove u turizmu. U Vrgorcu se godišnje od milijun sadnica proizvede 600 tona jagoda, a Mate Erceg iz Udruge kaže da je dnevno potrebno između 200 i 250 berača čija je satnica 30 kuna.

- Jagode ćemo brati do početka lipnja i mogu reći da smo zadovoljni. U zadnjih nekoliko godina zaštitili smo ime i logo Udruge što nam daje mogućnost pokretanja sudskog postupka u slučaju da ih netko neovlašteno koristi. Ono što nam stvara probleme jeste to što neki uvoznici kupcima svoje jagode podmeću pod naše vrgoračke i zbog toga planiramo već sljedeće godine projekt uvođenja markica kojima ćemo dokazati sljedljivost i tada će kupci točno znati da vrgoračke jagode imaju podatke o tome gdje su proizvedene i kada su ubrane. Pokrenuli smo također postupak za dobivanje oznake 'Izvorno hrvatsko' i 'Hrvatska kvaliteta' – kaže Erceg.

On je iskoristio priliku da se zahvali Gradu Vrgorcu na administrativnoj i financijskoj podršci te subvencioniranju sadnica. A jedan od najvećih uzgajivača jagoda u dolini Neretve Gradimir Šešelj iz Vlake (Općina Slivno) također kaže da ove godine niti on niti njegovi kolege nisu imali većih problema oko pronalaženja radne snage. Jedan od razloga je i ovogodišnji nešto manji urod – 90 tona (ranijih godina znao je imati između 100 i 150 tona), pa mu je trebalo i nešto manje radnika, no veli da je i pad turizma usmjerio radnike ka plantažama jagoda.

- Meni dolaze ljudi iz Hercegovine, iz okoline Metkovića i ovog dijela Dubrovačko-neretvanske županije i ove godine ih imam dovoljno. Urod jeste nešto manji, ali ne žalim se, neke će zarade ipak biti – kaže Šešelj.

I u dolini Neretve cijena sata je 30-ak kuna, baš kao i na zagrebačkim plantažama čije su jagode poznate pod brendom 'Jagodica purgerica'. Danijel Pustički iz Adamoveca pokraj Zagreba kaže da, za razliku od kolega u Dalmaciji, zagrebački uzgajivači jagoda imaju i dalje problema s pronalaskom radne snage. Doduše, on kaže da ima svoje stalne berače pa zbog toga nije imao većih problema. Osim toga, kao i u Dalmaciji, i u Zagrebu je urod dosta manji. Primjerice, Pustički će ove godine ubrati oko četvrtine jagoda u odnosu na prethodne godine i zato je cijena jagoda i dalje vrlo visoka, za razliku pod prethodnih godina kada je u ovo vrijeme bila znatno niža.

- Ova godina je podbacila zbog mraza – kaže Pustički.

Sezona jagoda trajat će još nekih 15-ak dana, a nakon toga proizvođači odmah kreću u pripremu slijedeće sezone.