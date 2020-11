Za uspjeh mladih u budućnosti ključan poduzetnički duh

Poduzetnički duh bit će poželjan u većini poslova budućnosti. Želja za stvaranjem, upornost i spremnost na prilagodbe promjenama – neke su od odlika koje će se tražiti na tržištu rada sutrašnjice. Istaknuto je to na drugoj konferenciji Poduzetnički mindset za mlade.

Zbog epidemiološke situacije konferencija se održala putem interneta, a na nju se prijavilo više od 1800 srednjoškolaca, studenata i drugih mladih ljudi. Prijave su pristigle iz svih kutaka Hrvatske, ali i raznih dijelova svijeta – od Australije preko Švedske i Irske do Sjedinjenih Američkih Država. U dvjema slavonskim školama nastavnice su u sklopu nastave organizirale praćenje konferencije za svoje učenike.

Mladima su svoje poduzetničke priče ispričali neki od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađe i srednje generacije.

- Biti poduzetnikom znači izabrati životni put gdje svojom slobodom i potencijalima ne želite trgovati za fiktivnu sigurnost - kazao je otvarajući konferenciju Andrija Čolak, osnivač i vlasnik Čolak Franchise Consulting Grupe te brenda Surf’n’Fries.

Mladima je otkrio kako je na svoj poduzetnički put krenuo tijekom studiranja prije dvadesetak godina, a danas iz Rijeke krumpiriće prodaje diljem svijeta – od Vijetnama do Čilea.

Iznimno uspješna priča je i ona digitalne agencije Five koja danas zapošljava 250 ljudi. Urede ima u Zagrebu i New Yorku.

- Nas pokreće želja za stvaranjem! Stvarno želimo stvoriti neku novu vrijednost. Svaki dan želiš biti bolji nego što si bio jučer i stvoriti nešto što jučer nije postojalo - kazao je Luka Abrus, lider agencije Five.

Berislav Horvat, Country Managing Partnerom EY Hrvatska, pitao ga je o vrijednostima tvrtke na što je Abrus odgovorio:

- Sav nam posao dolazi preko preporuka bivših klijenata. Žrtvovali smo kratkoročni profit zbog izgradnje kvalitetnih dugoročnih odnosa i to nam se višestruko isplatilo! Zato smo tu gdje jesmo - rekao je Abrus i mladima je preporučio da ih vodi znatiželja i da stalno rade na sebi.

S tim su se složili i članica uprave tvrtke Hanza Media Ana Hanžeković te Tomislav Car iz Infinuma i Albert Gajšak iz Circuitmessa, dvojac povezan mentorskim odnosom.

- U mojem je slučaju mentor investirao novac i ono što je vrijednije, svoje vrijeme. Oni koji traže mentora, trebaju izabrati osobu relevantnu u tom području, razmišljati kako da mentorima ne potroše mnogo vremena, a da iz toga izvuku najveću korist, te pokušati vidjeti koju bi to dobrobit donijelo mentorima - kazao je 22-godišnji Gajšak koji je tvrtku osnovao s 18 godina.

Danas Circuitmess zapošljava 27 ljudi, a svoje elektroničke uređaje koji djecu i mlade na zabavan način poučavaju STEM vještinama, distribuira na 60 tržišta. Čak 95 posto onoga što tvrtka proizvede, ide u izvoz.

Njegov mentor Car mladima je poručio da iskoriste energiju koju imaju: „Pokušavajte stvoriti nešto za globalno tržište. To ljudima daje najveću moguću perspektivu!“

Jedna od poslovnih vijesti koja je ove godine najsnažnije odjeknula Hrvatskom, je prodaja tvrtke Nanobit švedskom Stillfrontu.

- Bio sam ponosan na to jer sam bio svjestan da je to jedan od najvećih „exita“ na hrvatskoj IT sceni. Dobili smo evaluaciju naše vrijednosti na međunarodnom tržištu. Ljudi u Hrvatskoj možda i nisu bili svjesni koliko ova industrija, ono što mi radimo u gamingu, potencijalno može vrijediti - kazao je Alan Sumina, suosnivač i suvlasnik Nanobita.

U razgovoru s članom Uprave HT-a Borisom Drilom Sumina je ispričao kako su godinama mnogi ljudi gaming doživljavali kao gubljenje vremena, no kako je Svjetska zdravstvena organizacija zbog aktualne pandemije ljudima preporučila da malo više igraju igre.

Onima koji žele posao u Nanobitu, tvrtki koja je u 12 godina narasla na 140 zaposlenih, poručuje: „Tko želi raditi u Nanobitu, treba biti spreman konstantno na promjene i dinamičnost posla jer industrija u kojoj mi radimo, se toliko drastično mijenja da svakih nekoliko godina ustaljene norme u koje smo mi vjerovali i koje su vrijedile na tržištu, više ne funkcioniraju.“

U panelu koji je moderirala direktorica Lidera Bojana Božanić, direktor tvrtke Moj-eRačun Marko Emer i suosnivačica i članica uprave u tvrtki Poslovna inteligencija Anita Cvetić Oreščanin istaknuli su važnost povezivanja po poduzetničkom mindsetu.

- Taj mindset podrazumijeva biti spreman preuzeti odgovornost za samoga sebe, a onda posljedično i za one koji te na tom putu slijede i s kojima ostvaruješ rezultat, prvenstveno rezultat u smislu stvaranja nove vrijednosti za svoju tvrtke i klijente - pojasnila je Anita Cvetić Oreščanin.

Članica uprave Specijalne bolnice Sv. Katarina Jadranka Primorac napomenula je da su razdoblja krize, poput aktualne, ujedno i razdoblja velikih mogućnosti, samo ih treba znati prepoznati na vrijeme.

Marko Emer istaknuo je da u Hrvatskoj poduzetništvo nema odgovarajuću podršku države što potvrđuje i novo zatvaranje zbog koronavirusa. Govoreći o obrazovanju mladih, istaknuo je važnost obitelji: „Nedostaje jasna poruka koju mladi ljudi trebaju čuti kod kuće, a ta je: „Posao ćeš dobiti svojim znanjem i kvalitetama, a ne zahvaljujući poznanstava roditelja.““

- Odgoj djece u poduzetničkom duhu ne znači isticanje materijalne vrijednosti, nego upravo suprotno – poučavanje djece odgovornosti, predanosti, disciplini… Poduzetnički život usporediv je sa životom sportaša – ima uspjeha i neuspjeha - rekla je direktorica Naftaline Matea Pirić.

Direktorica tvrtke Slavonija DI Martina Ravlić u panelu koji je vodio direktor 24sata Boris Trupčević, kazala je da je od poslovnih suradnika u Švicarskoj naučila slaviti uspjehe. To je sada dio nove kulture tvrtke.

Koja će biti zanimanja budućnosti, nije moguće predvidjeti sa stopostotnom točnošću. Naime, ljudi najčešće predviđaju budućnost na temelju svojih potreba, a budućnost će odražavati potrebe ljudi koji će tada živjeti.

- Vizija budućnosti ovisit će o samim ljudima budućnosti! To su ljudi koji će živjeti mnogo brže i dinamičnije od nas. To su ljudi koji će živjeti sve dulje i s više zdravih godina života od nas. To su ljudi koji će zbog napretka tehnologije mnogo češće mijenjati zanimanja. Umjetna će inteligencija pripomoći u ranijim etapama obrazovanja kako u nastavi, tako i na ispitima. Sigurno je i da će virtualna i proširena stvarnost jako utjecati na strukovno i praktično obrazovanje. Vrlo vjerojatno na fakultetima će hibridno obrazovanje zauzimati sve značajniji dio sati. Međutim, glavnu ćemo promjenu osjetiti u cjeloživotnom obrazovanju bez kojeg u budućnosti neće biti moguće prosperirati, a kroz koje ćemo moći modularno nadograđivati svoje Lego kockice kompetencija, tj. znanja i vještina. Također, vrlo vjerojatno ćemo doživjeti procvat učenja kroz praktičan rad, pripravništvo ili učenje na poslu, a koje će se na putu do svjedodžbe ili diplome jednostavno vrednovati te ćemo time voditi neke registre ljudskih potencijala - kazao je Hrvoje Josip Balen, član uprave Algebre.

Dr. sc. Siniša Marijan, direktor tvrtke Končar – Institut za elektrotehniku, istaknuo je da će današnji mladi morati biti spremni nekoliko puta u životu prebacivati se iz jednog područja u drugo, ma koliko ta područja međusobno bila udaljena. Onima koji sada dvoje ostati ili otići iz zemlje, poručio je: „Ako imate poduzetnički duh, razmišljajte o ostanku u Hrvatskoj zato što će nam se prilike otvarati iz dana u dan.“

Ante Lučić pozvao je publiku da upozna hrvatske startupove u novoj emisiji Startup mindset, a Vedran Sorić, direktor Sorbel Groupa poznat i kao „prodajni guru“, istaknuo je kako javnost želi čuti autentične poduzetničke priče, te potaknuo poduzetnike da ih ispričaju.

Saša Cvetojević iz MBA Adriatic konferenciju je zaključio riječima: „Uvjeren sam da će mladi kojima je namijenjena većina današnjih tema, te oni koji se mladima osjećaju, s ove konferencije ponijeti ono što su od njezinih govornika čuli i osjetili kao najveću vrijednost.“ Pritom je kazao da se organizatori konferencije nadaju kako će njome neke mlade potaknuti na poduzetništvo, a neke koji sada žive u inozemstvu, na povratak u domovinu.

Konferenciju Poduzetnički mindset za mlade organizirala je medijska platforma Poduzetnik, a programski partner konferencije je EY Hrvatska.