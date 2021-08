Začetnik poštujućeg vodstva Gregg Ward: Mlađe generacije svjesne su da ne moraju trpjeti loše ponašanje šefa

Poslodavcima je u novijim vremenima preokupacija kako podignuti zadovoljstvo zaposlenika na najvišu razinu, kako osigurati što veću produktivnost i usput zadržati talente. Osnivač i izvršni direktor Centra za poštujuće vodstvo Gregg Ward nudi posve jednostavan recept koji čak ne zvuči revolucionarno, ali, kako tvrdi, donosi snažnu promjenu u međuljudskim odnosima. Tajna je u odnošenju prema svima s poštovanjem. Wardova posljednja knjiga 'Poštujući lider: sedam načina utjecaja bez zastrašivanja' postala je bestseler i osvojila brojne nagrade, a koncept je stekao mnoge sljedbenike. Tako su među Wardovim klijentima mnoga velika imena iz poslovnog svijeta kao što su Colliers International, Ford, Harley-Davidson, Intel, InterContinental Hotels Group, Kraft Foods, NASA, Nissan, Qualcomm, PriceWaterhouseCoopers, Siemens, Američka mornarica i Warner Bros Studios. Američki autor, savjetnik i trener bit će jedan od predavača na konferenciji o organizacijskoj kulturi 'OK je promjena – Organizacijska kultura u godinama promjene' u organizaciji magazina BRENDfulness i agencije Dhar media koja se trebala održati u rujnu, no zbog epidemioloških razloga odgođena je za proljeće iduće godine. Iskoristili smo to kao povod da porazgovaramo s njime.

Kako je izgledala vaša karijera?

– Ponekad pogledam unatrag i pomislim da sam vodio barem četiri različita života. Prvi život bio je onaj profesionalnoga glumca, pisca i redatelja u New Yorku i Londonu. Drugi, stručnog trenera za deeskalaciju sukoba u njujorškoj policiji (NYPD), pri čemu sam angažirao glumačku ekipu. Treći život proveo sam na zadacima diljem Europe kao nezavisni dopisnik za BBC Radio i druge britanske medije. Pokrivao sam i pad Berlinskog zida 1989. godine! Došli smo do moga četvrtog života koji traje već 25 godina i koji provodim kao autor, govornik, savjetnik i facilitator na temu poštovanja i poštujućeg vodstva (eng. respectful leadership). Mislim da je zajednička svim tim životima bila potraga za poštovanjem, ne samo za sebe, već i za posao kojim se bavim i ljude s kojima sam radio.

Što radi i kako funkcionira Centar za poštujuće vodstvo (Center for Respectful Leadership)?

– Mi smo organizacija za istraživanje, treninge, savjetovanje i coaching koja je usmjerena na poštovanje i ono što nazivamo poštujućim vodstvom. Ja sam izvršni direktor i razvijam mnoge programe za trening koje i provodim zajedno sa šest drugih stručnih facilitatora. Pružamo usluge industriji, vladama i neprofitnim sektorima ponajprije u Sjevernoj Americi, ali i u Europi i povremeno na Bliskom istoku. Naša je misija pružiti podršku liderima i njihovim organizacijama u učenju, procjenjivanju i prakticiranju poštovanja, odnosno poštujućeg vodstva.

Vaša knjiga 'Poštujući lider' postala je bestseler. Što nam to govori o situaciji na radnim mjestima?

– Smatramo da smo kao društvo u globalu dosegnuli točku gdje stari načini vodstva, kao što su 'zapovijed i kontrola', odnosno 'mrkva i batina', više ne funkcioniraju. Mlađe generacije zaposlenika koje su, usput rečeno, najobrazovanije u povijesti, svjesne su da ne moraju trpjeti da se šef prema njima ne ponaša lijepo. Menadžeri i šefovi također postaju svjesni da je vjerojatnije da će zaposlenici, ako ih se tretira s poštovanjem, biti odaniji, otporniji, produktivniji, skloniji suradnji i odnositi se prema kolegama i klijentima s poštovanjem.