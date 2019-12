Zagrebačka burza stekla udio u Makedonskoj burzi 

Zagrebačka burza (ZSE) stekla je 5,3 posto vlasništva Makedonske burze (MSE) sklapanjem ugovora koji je prijavljen Makedonskoj burzi. Ovo je druga akvizicija udjela u nekoj regionalnoj burzi od strane Zagrebačke burze, nakon što je 2015. ZSE stekla 100% vlasništva Ljubljanske burze preuzevši je od Bečke burze.

Zagrebačka burza d.d. s Makedonskom burzom vrlo uspješno surađuje dugi niz godina na razmjeni znanja i iskustava, a intenzivno od 2014., kada je zajedno s Bugarskom burzom utemeljeno društvo SEE Link d.o.o. Skopje, u kojem tri burze dijele jednake udjele u vlasništvu. Suradnja je intenzivirana ranije ove godine, kada je Makedonska burza potpisala ekskluzivni sporazum o suradnji s hrvatskim društvom Funderbeam South-East Europe d.o.o. (Funderbeam SEE), u kojem Zagrebačka burza d.d. ima 20% vlasništva, a dio je estonske Funderbeam grupe, koja upravlja platformom za financiranje startupova. Partnerstvo s Makedonskom burzom na tom polju edukativnog je i promotivnog karaktera, kako bi se lokalnim kompanijama predstavile mogućnosti prikupljanja kapitala putem ove inovativne platforme s ciljem daljnjeg razvoja poslovanja te sazrijevanja do faze potencijalnog uvrštenja na Makedonsku burzu.

Međusobno povezivanje tržišta kapitala logičan je razvojni put ne samo u regionalnim već u globalnim okvirima jer tržišta – osobito manja – trebaju veću vidljivost, a ulagatelji traže efikasniju i ekonomičniju uslugu. Iskustva koja smo stekli nakon akvizicije Ljubljanske burze vrlo su pozitivna te vjerujemo da ćemo neka od njih uspješno implementirati i kao manjinski dioničari Makedonske burze. Kroz iskustvo u Hrvatskoj i Sloveniji svjesni smo da svaka regionalna ekonomija treba snažno nacionalno tržište kapitala i u tom smislu pomoći ćemo osnaživanju uloge Makedonske burze u lokalnoj ekonomiji. Vjerujemo da ova burza ima značajni potencijal raste i širenja palete proizvoda i cilj nam je aktivno sudjelovati u njegovom razvoju, osobito u svjetlu prilagodbi makedonskog zakonodavstva europskom, u čemu imamo značajno iskustvo, izjavila je Ivana Gažić, predsjednica Zagrebačke burze.