Žana Gamoš: Odgovorno upravljanje i investicije idu ruku pod ruku

U sklopu Lider Investa u Osijeku održao se i okrugli stol na kojemu je tema bila ' Stvaranje pozitivnog investicijskog okružja i financiranje ulaganja u istočnoj Hrvatskoj', a u raspravi su sudjelovali Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika grada Osijeka, Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, Denis Ostrošić, gradonačelnik Slatine i Tomislav Rob, gradonačelnik Belog Manastira.



Kako će se gradovi oporaviti od situacije koja nas je snašla zadnja tri mjeseca bilo je prvo pitanje upućeno panelistima.



- Bitno je naglasiti da za sad pokrenuti projekti ne trpe. Što se tiče Belog Manastira, nama proračun varira.. godine 2016. Bio je oko 37 milijuna a sad je veći od 100 milijuna, dok smo u minusu od 5 milijuna kuna. Što se tiče pomoći poduzetnicima u vrijeme krize, oslobodili smo ih naknada, poput komunalne naknade i plaćanja gradskih prostora. Vidimo da se pozitiva polako vraća- rekao je Tomislav Rob.



Gradonačelnik Slatine, Denis Ostrošić je kazao da su u vrijeme krize naučili nekoliko stvari.



- Sve se odradilo maksimalno odgovorno, brzo smo krenuli s mjerama, ali smo i srezali ulaganja u civilno društvo kako bi oslobodili određena sredstva, no to ćemo vratiti čim budemo mogli. U idućih sedam godina imamo strategiju i plan je investirati od 550 do 700 milijuna kuna – rekao je Ostrošić i dodao da je vrijeme krize pokazalo koliko je bitna digitalizacija i da se treba sve raditi u tom smjeru.



Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije objasnila je na koji su način pomogli poduzetnicima tijekom korone i što poduzetnici mogu očekivati u idućem razdoblju.



- Županija intenzivno radi na korištenju sredstva iz EU, jer svaka investicija, posebno ona javna ovisi o EU sredstvima. Porezna reforma je učinjena i to je razlog zašto su proračuni gradova povećani, što se pokazalo kao dobro jer su ta sredstva mogla ići i prema poduzetnicima. Županija je osigurala potpore za sektor poduzetništva i poljoprivredu od više od 13 milijuna kuna. Također, pripremamo programe potpore koje država nije pokrila – rekla je Tramišak.



Na panelu se pričalo i o tome da Osijek postaje IT središte Hrvatske, velike se investicije događaju u tom sektoru, a u fazi izgradnje je i novi kampus.



- Osijek već dugi niz godina vodi odgovornu financijsku politiku posebno kada je riječ o upravljanju sredstvima. Prošlu godinu smo završili s viškom od 24 milijuna kuna što je posljedica dugogodišnjeg promišljanja – rekla je Gamoš i dodala da Osijek već je IT središte Hrvatske.



Projekt IT parka vrijedi 35 milijuna kuna i u realizaciji je, zatim projekt Kampusa s investicijom od milijardu i pol kuna.

- Odgovorno upravljanje i investicije idu ruku pod ruku – zaključila je Gamoš.