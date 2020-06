Započeo prvi ovogodišniji Lider invest u Osijeku iz kojega poručuju ‘znamo kako raditi u teškim krizama‘

U Osijeku je započeo prvi ovogodišnji Lider invest istok, projekt kojega je poslovni tjednik Lider pokrenuo 2016. godine, a koji nagrađuje najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj.



Lider invest je otvorio glavni urednik Lidera i član stručnog odbora Lider Investa, Miodrag Šajatović koji je pozdravio sve prisutne.



- Drago nam je da smo i ove godine usprkos teškim okolnostima nastavili ovaj naš projekt – rekao je Šajatović.



Zoran Kovačević, predsjednik Županijske komore Osijek obratio se okupljenima pozdravnim govorom.



- Čestitam Lideru na svemu što čini u promicanju investicija. Prošle su 4 godine od zadnjeg Investu Osijeku i ovdje su se desili pomaci u te četiri godine. Promatrajući sektorski prije četiri godine nije bio proizvodnih investicija, dok je sada situacija drugačija. Uloženo je 4,5 milijardi u dugotrajnu imovinu. U četiri godine, 4,5 milijarde nije baš neki rezultat, ali struktura ulaganja je dobra. Prerađivačka industrija je tu na vrhu i na nju otpada oko 30 posto investicija. Ono što nas očekuje to je sektor vodoopskrba i odvodnja koji se popeo na 20 posto a on će sigurno rasti. Velika su ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Nedvojbeno je da se investicijska klima poboljšala. Istočna RH ima svoja bogatstva, gradovi i općine su puno toga učinili, poput formiranja poslovnih zona. Sve to realni sektor treba prepoznati - rekao je Kovačević.

---pozdravila je sve u ime gradonačelnika Osijeka.- Osijek je pokretač privlačenja investicija u Osječko baranjskoj županiji, ali i grad koji privlači najviše investicija u cijeloj Slavoniji. Grad Osijek je otvoren za suradnju kako s drugim jedinicama lokalne samouprave, tako i fakultetima, Osječko- baranjskom županijom i gospodarskom komorom. Otvorenost grada za suradnju je početna točka.Financijska stabilnost jedinica lokalne samouprave i gradova je izrazito važna, a grad Osijek je to pokazao u zadnja tiri mjeseca gdje smo jedan od rijetkih gradova koji je ostvario proračunski višak od 24 milijuna. Savjesno upravljanje sredstvima grada Osijeka najbolje se pokazalo u ovoj krizi jer je za privlačenje investicija najvažnija financijska stabilnost. Osijek je pozitivnog rada, suradnje i pozitivnog poslovnog ozračja. Odgovoran grad i poželjan partner u svim projektima – zaključila je Gamoš.