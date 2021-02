Zašto je edukacija najvažniji resurs uspjeha, ali i preživljavanja?

Piše: FIMA Plus

Uvijek se treba barem malo educirati izvan svojih granica, ako ništa drugo da ih postanemo svjesni. Gdje su granice razvoja i koja je razina naše kompetencije optimalna? Iskreno, nema jednoznačnog odgovora na ta pitanja. Ono što je sigurno jesu tek promjene koje se stalno odvijaju i u hodu mijenjaju ili bar pomiču te famozne granice. Stoga nam tek kontinuirano obrazovanje omogućuje prirodno sudjelovanje u promjenama u željenom smjeru.

Zašto nam je važna edukacija? Kada govorimo o edukaciji, možemo reći da postoji poslovna, ali i privatna edukacija. S jedne strane, poslovna edukacija nam je važna jer svako stjecanje novih znanja i vještina zaposlenika doprinosi poslovnoj uspješnosti. U sve konkurentnijem okruženju u kojem se ciljevi postavljaju sve više svaka dodatna vještina pomaže nam u dobivanju one male prednost pred konkurencijom. Kontinuirano učenje pomaže u stjecanju sigurnosti zaposlenika u svoje vlastite sposobnosti zbog čega onda mogu učinkovitije i s manje stresa ostvariti postavljene ciljeve. No edukacija je vrlo korisna i za one s iskustvom jer ona omogućuje učinkovitiju izgradnju tima, poboljšavanje poslovnih rezultata, potiče učenje, povećava zadovoljstvo zaposlenika i radni učinak.

Što poslodavcima znači edukacija zaposlenika?

Edukacija zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja kod zaposlenika jer svojim poslovnim rastom i razvojem doprinose cjelokupnom poslovanju. Zaposlenik osjeća da poslodavac brine o njemu i njegovoj budućnosti zbog čega postaje motiviran i lojalan. Osim toga, puno je veći trošak zaposliti i obučavati novog zaposlenika, nego uložiti u edukaciju već postojećih, a dobro obučeni zaposlenik može obučavati i druge.

Međutim, nije samo važna poslovna edukacija.

Edukacija je važna za sve!

S druge strane, kada je riječ o privatnoj edukaciji, ne možemo ne primijetiti raznolikost i preferencije pojedinca u stjecanju znanja. Netko više voli sjediti u svojoj kući i čitati, netko voli otići na konferenciju, netko voli imati mentora. Format nije bitan, bitno je da se nikad ne ugasi radoznalost i želja za novim znanjima.

Svima nam je jasno da je cjeloživotno učenje danas važan faktor uspjeha. No edukacije, tečajevi i dodatno obrazovanje nisu važni samo za napredak u karijeri. One nam omogućuju da učimo o sebi i pomičemo vlastite granice.

Najbolje ulaganje – ulaganje u sebe

Uvijek se moramo barem malo educirati izvan svojih granica da postanemo svjesni svojih granica. Međutim, edukacije omogućuju rješavanje problema, a to je vještina koju klijenti traže. I za kraj važno je imati stalno na umu da investicija u sebe i svoje znanje nije nikad bačen novac.

Zašto je edukacija važna te što o njoj misle stručnjaci, koja su njihova iskustva i zašto je ona resurs uspjeha, pa čak i način preživljavanja saznajte na našem osmom BESPLATNOM webinaru pod naslovom „Edukacija - najvažniji resurs uspjeha, ali i preživljavanja“ koji će se održati na Zoom platformi u četvrtak, 4. ožujka, u 14 sati. Organizator je FIMA, a suorganizator Business Sailing i Woom.

Prijaviti se možete putem poveznice, a što o toj temi ukratko imaju za reći panelisti, pogledajte u kratkoj najavi.