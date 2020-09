Jeste li znali da jednim klikom možete kupiti ili prodati dionice najvećih kompanija na svijetu kao što su Apple, BP ili Facebook? Online trgovanje dionicama nikad nije bilo dostupnije nego što je to danas, ali sam početak može biti zamršen. Kako pronaći najbolji račun za online trgovanje? Kako odabrati najbolju platformu za online trgovanje dionicama i kako uopće otvoriti prvi nalog?

U ovom članku ćete pronaći odgovor na ta pitanja, ali i mnoga druga vezana za online trgovanje dionicama. Usmjerit ćemo Vas prema najboljim stranicama trgovanje dionicama koje Vam mogu pomoći u donošenju odluka, koje će Vam dati dodatne savjete o početku trgovanja, te Vas upoznati s učenjem trgovanja u okruženju bez rizika.

Što je online trgovanje dionicama?

Online trgovanje dionicama je proces kupnje i prodaje dionica javno izlistane kompanije na burzi s vlastitog računala, telefona ili tableta u nadi da se ostvari profit.

Kupnja i prodaja dionica javnih kompanija je kontrolirana od strane brze - npr. New York Stock Exchange. Povijesno gledano - traderi bi osobno dolazili na burzu kako bi kupili ili prodali dionice drugim traderima u takozvanom "trading pitu".

Danas traderi ne moraju ili nigdje, već mogu virtualno sudjelovati u trgovanju dionicama, a sve što im treba je račun kod pravog brokera. Kad otvorite račun za trgovanje kod brokera, on je veza i posrednik između Vas i burze.

Uz Admiral Markets UK Ltd možete otvoriti Invest.MT5 račun i tako započeti ulaganje u dionice i ETF-ove s 15 najvećih burzi na svijetu. Putem ovog računa možete primati i besplatne pravovremene novosti s tržišta, te stvoriti pasivni prihod kroz dividende, ali i trgovati na MetaTrader platformi - najpoznatijem softveru za online trgovanje dionicama.

Račun možete otvoriti s minimalnim depozitom od €1, a naknade za trgovanje počinju od $0.01 po dionici, te postoji minimalna naknada za transakcije od samo $1 za US dionice.

Zašto se upustiti u online trgovanje dionicama u Hrvatskoj?

Ljudi različitih afiniteta i načina života sudjeluju u online trgovanju dionica zbog različitih razloga. No svi imaju jedan zajednički cilj, a to je ostvarivanje profita. Većina online tradera trguje tako da dionice kupuje po niskoj, a prodaje po visokoj cijeni kako bi ostvarili profit na razlici u cijeni. Način na koji ovo funkcionira možemo vidjeti na sljedećem primjeru.

Na gore prikazanom primjeru - trader kupuje dionicu kompanije čija je vrijednost $100. Ako cijena dionice poraste na $200 tad trader ostvaruje profit od $100. Profit će naravno biti umanjen za troškove trgovanja i naknadu brokera.

U slučaju da je vrijednost dionica pala na $50, tad investicija ne bi bila profitabilna, već bi rezultirala gubitkom. Ovo je pojednostavljen primjer čija je svrha prikazati Vam osnovni cilj trgovanja dionicama. Ostatak ovog članka će Vam objasniti kako započeti trgovanje dionicama online, te faktore koje morate znati kad donosite odluke o tome koje dionice kupiti ili prodati.

Također ćemo Vam objasniti kako započeti online trgovanje dionicama na softveru za trgovanje koji nudi Admiral Markets.

1.Kako odabrati najbolji račun

Račun za trgovanje je Vaša veza s ostalim ljudima koji žele kupovati ili prodavati dionice. Ako želite kupiti dionicu određene kompanije, recimo dionicu Facebooka, tad morate pronaći nekog tko posjeduje te dionice, te Vam ih želi prodati. To je zapravo funkcija brokera - povezuje Vas s tržištem na kojem su drugi dioničari i traderi.

Online račun za trgovanje kod brokera Vam donosi pristup platformi za trgovanje gdje možete postavljati naloge za kupnju ili prodaju putem veze brokera s burzom.

S obzirom na to da će broker držati Vaš kapital, bitno je da odaberete brokera s najvišim stupnjem regulacije i sigurnosti. Npr. investicijske kompanije koje su dio Admiral Marketsa su regulirane od UK Financial Conduct Authority (FCA), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Estonian Financial Supervisory Authority(EFSA) i Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC). Uz Admiral Markets UK Ltd. možete:

Otvarati račune za trgovanje i investiranje - kao što je Invest.MT5. Na ovom računu možete kupovati dionice i ETF-ove s 15 burzi dionice, te primati pravovremene podatke s tržišta.

Otvoriti Trade.MT5 račun za trgovanje CFD-ovima kako biste mogli otvarati long i short pozicije, te tako potencijalno profitirati na rastućim i padajućim tržištima. Na ovom računu imate i pristup poluzi od 1:500 za profesionalne klijente i do 1:30 za male klijente.

Ostvariti pristup najpopularnijoj platformi na svijetu - MetaTrader - koju možete koristiti u pregledniku, na Windows, Mac, iOS i Android operativnim sustavima.

Trgovati različitim vrstama instrumenata.

2.Kako odabrati najbolju platformu

Vaša platforma za trgovanje je "mjesto" gdje možete postaviti razine za ulazak ili izlazak iz pozicije koja se odnosi na dionice kompanije koje imate u svom vlasništvu. Potrebno je znati da morate odabrati najbolju moguću platformu koja Vam daje pristup važnim informacijama, alatima i live tržištu. Analiziranjem cijene dionice kroz povijest uz pomoć alata i tehničkih indikatora Vam može pomoći u donošenju odluka.

Postoje brojne platforme na kojima možete trgovati. Uz MetaTrader platforme koje nudi Admiral

Markets - klijenti mogu vidjeti povijesno kretanje cijena dionica korištenjem grafova, te mogu trgovati direktno u platformi.

Admiral Markets svojim klijentima nudi sljedeće platforme:

MetaTrader 4

MetaTrader 5

MetaTrader WebTrader

MetaTrader Supreme Edition

Uz ove platforme možete trgovati velik broj dionica i raznih financijskih instrumenata, uključujući i dionice koje su izlistane na značajnim burzama, ali i instrumente kao što su indeksi, sirovine, Forex i još mnogo toga!

MetaTrader 5 platformu možete koristiti na desktopu, u web pregledniku ili mobilnom telefonu, te nudi određene prednosti pri kupnji i prodaji dionica. Npr. traderi koji koriste MT5 imaju pristup različitim vrstama računa za trgovanje kao što su Invest.MT5; koji je račun za ulaganje, ili Trade.MT5 koji je račun za trgovanje CFD-ovima. Korisnici ove platforme također imaju pristup različitim vrstama imovine.

Do sad smo naučili što je online trgovanje dionicama, kako odabrati najbolji račun za trgovanje i koju platformu za trgovanje odabrati. No kako odlučiti koju dionicu kupiti ili prodati, te kada to napraviti? Postoje brojne strategije i metode koje će Vam olakšati taj proces. Ako znate koje su prikladne za Vas, to će Vam olakšati prikupljanje iskustva i uspješnosti dok trgujete.

3.Biranje strategije

Strategija trgovanja traderima pomaže da analiziraju cijenu dionice ili fundamentalne informacije o kompaniji u nadi da će uz pomoć dobivenih informacija moći predvidjeti kretanje cijene. Postoje razni načini za analizu, ali najčešće spadaju u jednu od ove dvije kategorije.

Fundamentalna analiza je metoda analiziranja financijskih tržišta čija je svrha predviđanje cijene. Forex fundamentalna analiza se fokusira na općenito stanje ekonomije i istražuje ekonomske pokazatelje koji uključuju kamatne stope, zaposlenost, GDP, međunarodnu trgovinu i proizvodnju, te relativni utjecaj koji ti ekonomski indikatori imaju na određenu nacionalnu valutu.

Srž fundamentalne analize Forexa, ali i ostalih financijskih tržišta, je ta da vrijednost određenog financijskog instrumenta nije jednaka njegovoj cijeni. Iz tog razloga razna tržišta mogu krivo procijeniti cijenu instrumenta, te njegova cijena može biti viša ili niža od realne u određenom razdoblju.

"Fundamentalnci" tvrde da unatoč pogrešnoj cijeni u kratkoročnom pogledu, instrumenti će se "kad-tad" vratiti na svoju ispravnu cijenu.Krajnji cilj provođenja fundamentalne analize jest otkriti ispravnu vrijednost instrumenta, usporediti tu vrijednost s trenutnom cijenom i pronaći priliku za trgovanje.

Tehnička analiza metoda procjenjivanja instrumenata kojima se trguje tako da se analiziraju statistički podaci o kretanju cijene tog instrumenta kroz povijest. Tehnička analiza se ne zamara faktorima koji utječu na bull i bear tržište, ujedno se ne zamaraju ni bilo kojim faktorom koji može utjecati na cijenu instrumenta. Analizom povijesnih podataka, traderi koji se bave tehničkom analizom mogu dobiti prednost na tržištu.Tehnička analiza se zapravo bazira na jednom ključnom konceptu - uzorcima.

Postojanje trendova na tržištu je za sve zagovaratelje tehničke analize empirijski dokazana činjenica.Iako tehnička analiza bude često kritizirana od akademskih krugova, mnogo tradera koji se bave različitim financijskim tržištima i dalje koristi barem neki oblik tehničke analize, ali je česta praksa da tehnička analiza bude korištena u kombinaciji s drugim metodama.

Dok se neki traderi specijaliziraju za jednu vrstu analize, većina koristi kombinaciju obje metode pri kreiranju strategije za trgovanje. Izbor vrste analize ovisi i o Vašem stilu trgovanja.

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Kabinet Tradera.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada prisutna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Ovaj članak ne sadrži investicijski savjet, investicijsku preporuku, ponudu ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom i ne treba se tako shvatiti Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

---