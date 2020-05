Završena je deseta Brending konferencija  

Od 18. do 22. svibnja, pod sloganom 'The Show must go on', održana je jubilarna Brending konferencija, ovog puta u online izdanju. U vrijeme globalne krize u BiH, regiji, ali i cijelom svijetu, u novom formatu petodnevne 'akademije', konferencija je sudionicima donijela brojne odgovore na pitanje kako dalje. Broj sudionika konferencije nadmašio je predviđeni kapacitet, dokazujući da se za Brending konferenciju, bez obzira da li se ona održava 'fizički' ili online, uvijek traži karta više. Ovaj put, karte su bile besplatne za sve sudionike, kao poklon agencije Via Media povodom desetog jubileja njima najvažnijeg događaja u godini.

- Brending online week, kao platforma na kojoj smo se družili s predavačima iz cijelog svijeta, regionalnom tržištu je ponudila konkretne smjernice i upute za oporavak lokalne ekonomije od krize koja je već tu, ali i savjete o tome kako graditi snažan i uspješan brend koji će se moći nositi sa svim budućim krizama. Sretna sam da su kompanije, agencije i mediji iskoristili ovu priliku i izuzetno pozitivno reagirali na predavanja, redovno sudjelujući u diskusijama o lokalno relevantnim pitanjima. Brending konferencija nastala je s misijom da svjetske trendove donosi na lokalno tržište, kako bi potpomogla njegov razvoj. Svjesni smo da činimo važnu kariku u oporavku i modernizaciji ekonomije, stoga hrabro i odlučno nastavljamo djelovati na tom putu - izjavila je ovim putem Vesna Beganović, CEO Via Media agencije.

- Zbog krize smo napravili veliki iskorak u digitalizaciji, uspjeli smo u nečem za što bi nam inače trebalo 10 godina u normalnim okolnostima - rekao je marketinški stručnjak Davor Bruketa, čiji je intervju, na temu komunikacije brendova za vrijeme krize, otvorio konferenciju.

Ove njegove riječi najbolje ilustriraju optimistični ton desete Brending konferencije: iz svega izvući pouku i korist, u svakom zlu pronaći dobro, prilagoditi se svakoj situaciji. Svoja iskustva je s auditorijem podijelio i čuveni business transformator i brending ekspert Mark Shayler. On je najavio novo vrijeme kad je riječ o odnosu između brenda i potrošača, vrijeme koje će obilježiti 'ples' kroz uvjerenja, osjećaje i mišljenja.

- U vrijeme krize, sva pitanja su zapravo pitanja za marketing - Poručio je Rory Sutherland, zamjenik predsjednika čuvene britanske advertising agencije Ogilvy, na jednom od najiščekivanijih predavanja.

On nas je poveo na put kroz vrijeme i naučio da ovo nije ni prva pandemija, ni prva recesija. Govora je bilo i o FMCG brendovima i njihovoj budućnosti, kroz intervju s Irenom Kurtanjek, dugogodišnjom voditeljicom korporativnih komunikacija kompanije Nestlé Adriatic. Inspirativna i nadasve korisna bila su i predavanja ostalih predavača, Ivana Ivanovića, Michaela Solomona i Žarka Sakana.

Jubilarna Brending konferencija uspjela je ispuniti svoju misiju: ponuditi svježa, globalno relevantna saznanja iz oblasti advertisinga i brendinga, uliti optimizam i nadu u bolju i svjetliju budućnost. U takvoj budućnosti ćemo se sresti ponovo na jedanaestoj Brending konferenciji, koja nas, sudeći prema svemu što nam je Via Media do sada priredila, može odvesti i na Mjesec.