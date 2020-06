Završeno dubinsko snimanje Ine, za 20 dana prvi sastanak s predstavnicima MOL-a

Lazard je Savjetu za Inu predstavio preliminarno izvješće o dubinskom snimanju Ine, finalno se očekuje za oko mjesec dana, a do kraja mjeseca se očekuje i prvi sastanak s predstavnicima MOL-a, izvijestio je u srijedu ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, koji je "zadovoljan odrađenim poslom".

"Savjet za Inu je primio danas prvo preliminarno izvješće o dubinskom snimanju od strane našeg konzultanta, Lazarda, u narednom razdoblju dobit ćemo i finalno izvješće, ono se očekuje u sljedećih mjesec dana. Ono što slijedi sada je intenzivna komunikacija s drugom stranom i u tom kontekstu očekujemo do kraja mjeseca prvi sastanak s mađarskim MOL-om", izjavio je Ćorić novinarima nakon sastanka Savjeta za Inu u Banskim dvorima. Ministar je ocijenio kako su "zadovoljni odrađenim poslom". Nije ulazio ni u kakve detalje preliminarnog izvješća Lazarda, obrazlažući to činjenicom da Ina kotira na burzi te da to Vladi "sužava manevarski prostor".

Sastanak Savjeta za Inu, na kojoj su video vezom sudjelovali predstavnici Lazarda, održana je pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Savjet za Inu je Vladino savjetodavno tijelo, osnovano u siječnju 2017. godine, sa zadaćom davanja smjernica, poduzimanja mjera i aktivnosti te predlaganja Vladi odluka vezano uz pripremu, provedbu i financiranje postupka mogućeg otkupa dionica koje drži MOL u Ini.

Mađarski MOL najveći je pojedinačni dioničar Ine u kojoj drži 49,1 posto dionica Ine (4.908.207 dionica), dok hrvatska država ima 44,8 posto (4.483.552 dionica), a privatni i institucionalni dioničari 6,1 posto (608.241 dionice).

Premijer Andrej Plenković krajem 2016. godine objavio je da je Vlada odlučila u svoje vlasništvo vratiti Inu otkupom cjelokupnog udjela koji u njoj ima MOL, nakon što je Hrvatska izgubila u postupku koji je pokrenula protiv MOL-a pred arbitražnim sudom komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi.

U travnju 2018. godine Vlada je odabrala konzorcij, u kojem su bili Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb (PBZ), za investicijskog savjetnika Vlade u transakciji moguće kupnje dionica Ine od mađarskog MOL-a te moguće naknadne prodaje tih dionica novom strateškom partneru Ine.

Međutim, nakon što su se pojavili prijepori oko "shvaćanja onoga što je trebalo inkorporirati u sam ugovor o zastupanju, poglavito po pitanju tehničkih aspekata samoga angažiranja savjetnika", Vlada je 1. kolovoza 2019. za novog konzultanta odabrala englesko-francusku investicijsku banku Lazard. Ina je 20. studenog prošle godine zaprimila zahtjev Vlade za pokretanjem procesa dubinskog snimanja kompanije, koji je provodio Lazard, a u tom procesu je trebala biti poznata i vrijednost kompanije.