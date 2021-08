Završna konferencija prekograničnog projekta IT community region

Dana 30.kolovoza 2021. putem online platforme održana je završna konferencija projekta IT Community region na kojemu je sudjelovalo i Učilište Studium u svojim prostorima. U sklopu projekta opremljena je učionica sa stolnim računalima i IT opremom potrebnom za izvođenje edukacija.

Oprema koja je osigurana kroz projekt su dron, VR naočale, akcijska kamera i 3D printer na kojoj je educirano 46 polaznika za IT program te 16 polaznika za usluge video animacije, 15 polaznika završilo je 3D modeliranje te 15 polaznika program virtualne stvarnosti.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati ovog projekta u sklopu kojeg je izrađen i e-learning sustav za održavanje edukacija te je educirano ukupno 140 polaznika IT SOFT skills edukacija koje je sadržavalo čak pet zanimljivih tema copywriting, SEO i Google AdWords administrator, web dizajn, community management te web administrator. Educirani su pripadnici ciljne skupine u sklopu webinara “Kako zaraditi izradom IT sadržaja“.

Ana Gale ravnateljica Učilišta Studium na završnoj konferenciji projekta predstavila je sve realizirane projektne aktivnosti koje su se događale na teritorijima Hrvatske te je napomenula kako se projektom usprkos svim neplaniranim okolnostima, prvenstveno misleći na pandemiju koronavirusa, ostvarilo sve ono što je i planirano.

Opremljen Centar za osnaživanje mladih za kreiranje digitalnih i VR sadržaja u Vukovaru sa 17 računala i dodatne opreme koja će biti dostupna korisnicima Centra. Ovaj Centar će omogućiti pristup svim zainteresiranim sudionicima radionicama i webinarima za kreiranje VR i 3D sadržaja te korištenje opreme i softvera.

Prekogranični partneri projekta u sklopu projektnih aktivnosti opremili su računalni kabinet na Otvorenom unuverzitetu u Subotici te su održane IT edukacije u Subotici za grafički dizajn, produkcija zvuka i video materijala te razvoj 3D video igara. Edukacije je završilo 39 polaznika, a održane su i sesije o eSME sadržajima – od ideje do pokretanja posla, otvaranja firme i razvoja poslovne strategije za IT firme, formirani su alati za eMSP poslovno planiranje i odlučivanje, uspostavljen Centar za osnaživanje mladih – kreiranje digitalnih sadržaja i razvijena platforma za povezivanje IT freelancera s poslovnim subjektima koji su u potrazi za uslugama te vrste. Kroz projekt je stvorena IT platforma koja za cilj ima povezati sve domaće i prekogranične freelancere i poslovne tvrtke. Registracija kao i sami sadržaji na platformi su u potpunosti besplatni (https://itcommunity.vura.hr/).

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije iz programa Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020., ukupna vrijednost projekta je 524.393,45 EUR dok je EU sufinancirala projekt s 85% (445.734,41 EUR). Projekt je započeo u lipnju 2019. godine, s ciljem jačanja prekogranične suradnje IT stručnjaka u stjecanju znanja i sklapanju poslovnih odgovara kroz model klastera kao alata za rast poslovnih inicijativa. Projekt je također imao za cilj nadogradnju na postojeću ponudu, poštujući resurse i potencijale ciljanih područja, stvaranje novih sadržaja i usluga te usklađivanje s trendovima i tržišnom potražnjom za IT uslugama.