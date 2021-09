Završni čin brisanja Agrokora: Nema više Konzuma, PIK-a Vrbovec, Jamnice, Leda, Zvijezde…

Najveće kompanije (nekadašnjeg) Agrokora izbrisane su ovih dana iz Sudskog registra, a postupak će biti zaokružen brisanjem matičnog Agrokora d.d., kojem su tvrtke kćeri pripojene prije brisanja. Tako su prestale poslovati i postojati tvrtke koje su (bile) nositelji najpoznatijih brendova najmoćnijeg koncerna u Hrvatskoj.

Osim najvećeg, Konzuma, nema više ni PIK-a Vrbovec, Jamnice, Leda, Zvijezde, Tiska, PIK-a Vinkovci… Sve te tvrtke najprije su pripojene Agrokoru d.d., pa izbrisane. Drugi dio tvrtki poput Belja, Velpro centra i Vupika već su pripojene matičnoj kompaniji, i trebaju biti izbrisane. Ista sudbina čeka sve originalne sastavnice nekadašnjeg koncerna.

Iz Fortenova grupe podsjećaju da je Nagodba vjerovnika bivšeg Agrokora uključivala zrcaljenje 45 insolventnih kompanija te da su nove kompanije s dodatkom 'plus' u nazivima započele s radom u Fortenova grupi od 1. travnja 2019. godine:

- Sukladno Nagodbi, u starim, neodrživim društvima započeo je proces pripajanja Agrokoru d.d. Udjeli 32 solventne kompanije u Hrvatskoj su se prenijeli na Novu grupu, a solventne kompanije su izašle iz postupka izvanredne uprave, stoji u odgovoru na Liderovo pitanje, u kojem se dodaje da postupak izvanredne uprave traje 'sve dok se ne završi postupak pripajanja starih neodrživih društava Agrokoru', što će rezultirati brisanjem Agrokora d.d. iz Sudskog registra.

To vrijedi za poslovanje u Hrvatskoj. Iz Fortenova grupe objašnjavaju da je nešto drugačiji postupak s imovinom i udjelima u kompanijama izvan Hrvatske. One nisu u postupku izvanredne uprave, te su se na Novu grupu prenosile 'sukladno zakonima mjerodavnih jurisdikcija, na troškovno i vremenski najefikasniji način'.

Dakle, kompromitirani Agrokor Ivice Todorića, kao što je najavljeno prije dvije i pol godine, ovih dana definitivno nestaje s poslovne scene. Nestaju i sve njegove tvrtke, ujedno nositelji jakih brendova, koji nisu kompromitirani u propasti Agrokora. Toga su bili svjesni u kompaniji, kad su poslovanje nastavljali pod istim nazivima, uz dodatak 'plus'.

A hoće li se taj 'plus' na kraju maknuti iz naziva Konzuma plus, Jamnice plus, Zvijezde plus i svih 'zrcalnih' kompanija? Na to pitanje iz Fortenova grupe zasad nema decidiranog odgovora.