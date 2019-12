Zbogom ‘fali vam jedan papir‘ - Tvrtku otvorite uz servis START!

Od ponedjeljka za otvaranje poslovnog subjekta - obrta ili tvrke - nema više obilaska raznih državnih institucija i banaka jer budući poduzetnik sve to može riješiti eletkronskim putem, uz pomoć servisa START, iz svog dnevnog boravka, odnosno bilo kojeg mjesta gdje se zatekne. Cijeli postupak može biti gotov za pola sata, a potvrda o osnivanju obrta ili trgovačkog društva stiže za tri do četiri dana.

- Ovaj je servis umrežio osam institucija i bankarski sektor, a u roku od sedam mjeseci izradila ga je Financijska agencija (FINA). START će budućim obrtnicima i poduzetnicima omogućiti da popunjavanjem samo jednog digitalnog obrasca pokrenu poslovanje - rekao Darko Horvat, Ministar gospodarstva, poduzetnišva i obrta na predstavljanju nove digitalne usluge Vlade i dodao da će se jednostavnija mogućnost otvaranja i pokretanja biznisa reflektirati na poziciju Hrvatske na "Doing Business" ljestvici.

Operativno postupak izgleda ovako: korisnik se spaja na aplikaciju kroz uslugu e- građanin ili se logira putem internet stranice www.start.gov.hr, a identifikacija se obavlja putem elektroničke osobne iskaznice (koju imaju svi građani koji su osobnu iskaznicu dobili nakon lipnja 2014. godine) ili Fininog certifikata za elektroničku identifikaciju.

Iz podataka e-osobne iskaznice automatski se povlače svi podaci o korisniku koje državna uprava već ima pohranjene, a korisnik unosi samo one podatke koji nisu u toj bazi. Kao i do sada, osnivač novog poslovnog subjekta samo daje izjavu da nema poreznih dugovanja, jer za sada ne postoji mogućnost automatske provjere poreznog duga, ali uskoro će se i ona implementirati u sustav.

Elektronskim putem otvara se i poslovni račun u banci, za sada su to omogućile Erste banka i PBZ, a u tijeku su operativne pripreme i svih drugih banaka koje posluju u Hrvatskoj. Nema naknade za korištenje sustava, nema naknade bankama ni insititucijama za cijeli niz potvrda koje su do sada bile potrebne. Ušteda na javnom bilježniku također nije zanemariva, jer trošak klasičnog osnivanja poslovnog subjekta iznosi 600 do 1000 kuna za j.d.o.o. odnosno tri do četiri tisuće kuna, ovisno o broju osnivača, za osnivanje trgovačkog društva. Prilikom digitalnog osnivanja poslovnog subjekta javni bilježnik više nije potreban kao posrednik, osnivači mogu biti i dislocirani i svatko sa svoje adrese i iz svojega grada ispunjava svoj dio elektroničkog obrasca.

Kako je na promociji projekta START rekao Jura Martinović, državni tajnik u Ministrstvu pravosuđa, danas više ne vrijedi izreka da veliki jedu male, nego brzi spore, a upravo će ovaj sustav omogućiti brz početak poslovanja. Očekuje se da će projekt posebno razveseliti startup zajednicu, jer je brz i učinkovit te pojednostavljen u birokratskom, pravnom i svakom drugom smislu.

- I do sada je postojala mogućnost otvaranja obrta elektrkonskim putem, stoga će ova usluga više značiti onima koji otvaraju trgovačko društvo. Naravno da je to potrebno i veselim se što će se ubuduće štedjeti vrijeme koje je bilo potrebno za prikupljanje mnogih papira i dokumenata koje država već ima. Time su svi oni koji žele ući u biznis dobili priliku da to učine brzo, budu konkurentni i zauzmu svoje mjesto na tržištu - rekao je na svečanosti predstavljanja STARTA, Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Od ponedjeljka će uslugu START moći koristiti svi građani RH, a tijekom 2020. godine ta opcija će se omogućiti i strancima. U sljedećem periodu postojat će mogućnost pokretanja poslovnog procesa na digitalni i klasični način, a postepeno će digitalni način posve istitsnuti fizičko osnivanje firme i papirologiju koja u ovoj fazi digitalizacije više neće biti potrebna.