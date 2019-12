Najmoćnije žene biznisa - Ruža Tomić Fontana, žena koja upravlja s više od milijardu kuna

Uz Liderovu konferenciju Žene u biznisu, kojom smo u četvrtak devetu godinu za redom nastojali dati svoj doprinos u promicanju žena u gospodarstvu, objavili smo i u aktualnom broju Lidera listu od 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema kriteriju upravljačke moći i nekih 'mekih' kriterija poput utjecaja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu, odredili smo i 10 najmoćnijih kojima su na konferenciji uručene i svečane nagrade. Na Liderovom webu objavljujemo serijal njihovih stavova, i odgovora na teme upravljanja, cjeloživotnog obrazovanja i zaloga za budućnost, odnosno što misle da iza sebe ostavljaju mlađim generacijama.

Među njima je i Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC Adria, koja upravlja tržištima Hrvatske, Slovenije i BiH. Tomić Fontana je u Coca-Coli započela karijeru prije 17 godina te napredovala na nekoliko ključnih rukovodećih mjesta. Na temelju prihoda iz 2018. upravlja sa 146 milijun eura, 15 milijuna više nego godinu ranije.

Koje ste ključne odluke donijeli u posljednjih godinu dana i kako su se one odrazile na vaše radno okruženje i tržište općenito?

Iza nas je još jedna uspješna poslovna godina, a osobito sam ponosna na to što smo uz poslovne uspjehe, ostvarene s našim zaposlenicima, kupcima i partnerima, uspješno nastavili s provedbom naših društveno odgovornih aktivnosti i projekata kojima nastojimo unaprijediti zajednice u kojima poslujemo. Tako smo ove godine pokrenuli obrazovni program Raise the Bar, kroz koji želimo dati doprinos daljnjemu razvoju hrvatske turističke ponude i rješavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Akademija Raise the Bar u sljedećih će pet godina osigurati više od 250 visokokvalitetno obrazovanih ljudi koji će pomoći unaprjeđenju kvalitete ponude i usluga u navedenim sektorima. Osim pokretanja novih, i u ovoj smo godini nastavili naše višegodišnje društveno odgovorne projekte u zajednici. Među njima je projekt Od izvora do mora kojim potičemo akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te podižemo svijest građana o važnosti primjerenoga odlaganja ambalaže i čuvanja hrvatskih vodnih bogatstava. Mladi ljudi su u posebnom fokusu društveno odgovornih aktivnosti Coca-Cole zadnjih godina, a osnaživanju njihovih vještina i znanja u skladu s potrebama tržišta rada kako bi se smanjila nezaposlenost mladih usmjeren je projekt Coca-Colina podrška mladima kroz koji je, od početka provedbe 2017. godine, prošlo više od 2500 mladih.

Koji su vaši prioriteti u daljnjem razvoju tvrtke?

Nastavit ćemo biti važan dio hrvatskoga gospodarstva, kojemu ćemo i dalje davati izniman doprinos, i izravno i neizravno u našemu lancu vrijednosti. I u proteklih smo 50 godina pred sebe stavljali ambiciozne i visoke ciljeve i onda ih nadmašivali te neprestano širili i razvijali poslovanje. To namjeravamo činiti i u budućnost. Želimo i dalje biti jedan od najpoželjnijih poslodavaca i poslovnih partnera te predvodnik u društveno odgovornome poslovanju.

Nedostatak kvalitetno obrazovane radne snage jedna je od značajnijih prepreka za daljnji razvoj ugostiteljstva i turizma, a svakako su veliki izazov i troškovi poslovanja koji su u Hrvatskoj i dalje visoki. Najave novih poreza, poput poreza na udio šećera u bezalkoholnim pićima, bit će dodatni teret. Vjerujemo kako se najbolji rezultati u poticanju aktivnog i zdravog života naših sugrađana ne postižu selektivnim porezima, nego edukativnim i informativnim kampanjama, ali i inovacijama tvrtki – što su aktivnosti u kojima je Coca-Cola već iznimno angažirana. Na navike i očekivanja današnjih potrošača odgovaramo nizom aktivnosti. Smanjujemo pakiranja, smanjujemo udio šećera i prilagođavamo recepture, uvodimo proizvode bez šećera, ali i transparentno komuniciramo sastav naših proizvoda, tako da potrošači mogu donijeti informirane odluke i kontrolirati dnevni unos šećera.

Obrazovanje je jedno od ključnih i najizazovnijih područja za osnaživanje žena u poduzetništvu. Koje ste dodatne edukacije, seminare, treninge i ostale oblike usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja do sada pohađali?

Coca-Cola snažno potiče dodatno usavršavanje i stjecanje znanja svojih zaposlenika i zahvalna sam što sam dio edukacija, poput onih u području marketinga (Foundation in Marketplace Excellence), javnog nastupa, rukovođenja (Situational Leadership, Coaching Programme – Certified Internal Coach), imala priliku proći unutar tvrtke u kojoj radim i uz primjere koje sam mogla vrlo brzo iskoristiti u donošenju poslovnih odluka. Osim Coca-Colinih programa za unaprjeđenje vještina zaposlenika, pohađala sam i iznimno korisne programe na istaknutim institucijama poput Inseada, Stamford Global, Gibson Hallmark Limited ili IIR Management development programa.

Kako, uz sve izazove privatnog i poslovnog života, naći snage i vremena za usavršavanje i rad na sebi?

Usklađivanje karijere i obiteljskih obveza veliki je izazov za sve nas. Naravno, i ja sam jedna od onih koje su željele biti uspješne na oba područja i vjerujem da u tome uspijevam. Ali samo zato jer radim u tvrtki koja me je u tome podržavala i koja želi da njezini zaposlenici budu ispunjeni i na poslovnom i na privatnom planu. Smatram kako je želja za konstantnim učenjem i usavršavanjem preduvjet uspjeha u poslovnom svijetu. Često i mlađim kolegama poručujem kako je prihvaćanje novih izazova i rad na sebi jedna od najvažnijih stvari u njihovim karijerama. Ukoliko koristite prilike koje su pred vama i imate hrabrosti izaći iz svoje zone komfora, na dobrom ste putu do uspješnog ostvarenja svojih poslovnih ciljeva. Ono što mene osobno motivira na neprestano učenje i usavršavanje su znatiželja i svjesnost kako će i moji kolege cijeniti inovativnost i različitost u pristupu izazovima s kojima se susrećemo.

Što mislite da iza sebe ostavljate novim generacijama? Koje ste sustave i uzorke ponašanja unutar radnog procesa promijenili, poboljšali?

Smatram da kao vodeća tvrtka u svom sektoru poslovanja imamo izuzetnu odgovornost da djelujemo na društveno odgovoran način i da putem takvog djelovanja postavljamo standarde za ostale tvrtke. Osobito sam ponosna na takav pristup u našemu poslovanju i sve projekte koje smo u tom smislu pokrenuli. Kao predvodnike društveno odgovornog poslovanja, zanima nas samo uspjeh koji znači biti istinski partner našim kupcima, a uspjeh čuva resurse i okoliš te rezultira boljom kvalitetom života u zajednici u kojoj poslujemo, što već niz godina prepoznaju i potrošači diljem svijeta.

Također smatram velikim uspjehom kontinuitet zanimanja darovitih ljudi za rad u našoj tvrtki. Coca-Cola HBC Hrvatska od samih početaka poslovanja posebnu pažnju usmjerava na stvaranje poželjnog radnog mjesta koje potiče razvoj, kreativnost, inovacije i izvrsnost kako bi naši zaposlenici mogli u potpunosti ostvariti svoje potencijale. To se odražava u izvrsnim poslovnim rezultatima koje kao tvrtka postižemo.