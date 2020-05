Zdravko Marić: Svibanj je mjesec koji ima puni efekt "zatvaranja" gospodarstva, porezni prihodi upola manji

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izvijestio je u srijedu da su s jučerašnjim danom porezni prihodi u svibnju bili na polovini prošlogodišnjih, dok je vrijednost fiskaliziranih računa oko 18 posto manja u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka užeg kabineta Vlade, Marić je ustvrdio da je svibanj mjesec koji ima puni efekt "zatvaranja" gospodarstva te će stoga po pitanju punjenja prihodovne strane proračuna biti najizazovniji.

S jučerašnjim danom, po podacima iz sustava fiskalizacije, kada se gleda samo svibanj, vrijednost fiskaliziranih računa je oko 18 posto manja u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Postoje razlike i između djelatnosti, pa je tako ugostiteljstvo, unatoč mjerama relaksacije i otvaranja terasa, na indeksu 40 u odnosu na isto lanjsko doba, što u prijevodu znači da je vrijednost izdanih računa manja za oko 60 posto, izjavio je Marić.

S druge strane, trgovina na malo, poglavito prehrambenim potrepštinama, svo vrijeme je puno bliža indeksu 100 (istoj razini kao i lani), kaže Marić, dodajući da ti podaci služe i za promišljanje te daljnje donošenje odluka. Rekao je i da su s jučerašnjim danom porezni prihodi u petom mjesecu na polovini prošlogodišnjih.

"PDV je do jučerašnjeg dana bio opet u negativnom apsolutnom iznosu. Znači da su nam povrati PDV-a iz državnog proračuna prema obveznicima bili veći nego što smo uprihodovali. A doprinosi su negdje 25 posto manji", izjavio je Marić.

Kao iole pozitivno kada su koronakriza i turizam u pitanju, Marić navodi činjenicu da se pandemija Covida-19 odvijala i odvija u razdoblju dok su turistički prihodi još relativno mali. "Ali sada dolazimo u razdoblje kada idemo prema špici i onda će situacija i kod nas i u drugim zemljama imati puno efekata", kaže Marić. Na pitanje novinara o tome hoće li se nastaviti mjera vezana za doprinose i poreze na plaću, rekao je da je ona zakonski definirana na tri mjeseca, do 20. lipnja.

"Do 20. lipnja imate pravo pristupiti portalu Porezne uprave. Do sada imamo nešto više od 118 tisuća zahtijeva. Oni su obrađeni, ima nešto duplih i u pravilu govorimo o nekih 90 tisuća kojima je to odobreno, kako za travanj tako i za svibanj", izjavio je Marić. "Tako s jučerašnjim danom, kada govorimo o tim odgođenim obvezama, gotovo je dvije milijarde kuna na mjesečnoj razini. Dakle, ne mali iznos", ocjenjuje Marić.

Marića su novinari pitali i za komentar današnjih pregovora sa sindikatima, kazavši da su neka od povećanja plaća već stupila na snagu i da ih se neće dirati, a za ostala da ih se vremenski malo odgađa.

"Nitko njih ne ukida, nitko njih ne reže, nego ih idemo malo vremenski odgoditi da vidimo kako će se ova situacija razvijati. To je bio prijedlog, i nije bilo kojoj strani u ovim okolnostima jednostavno o tome razgovarati, ali mislim da je dobra stvar da imamo tu snagu i da možemo iznjedriti ovakve okolnosti i bez nekog drastičnog rezanja plaća. Nitko ne može predvidjeti daljnji razvoj situacije što se tiče epidemiološke slike ali s određenom nadom i vjerom da neće dolaziti do pogoršanja ovo je to što možemo kao takvo podnijeti", kazao je.

Što se regresa tiče, Marić je kazao da je bio dogovor da se ipak ide u tu isplatu, te da bi ona mogla dati doprinos domaćoj potražnji, rekao je.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u srijedu kako su sa sindikatima javnih službi postigli dogovor o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru te o isplati regresa od 1.500 kuna na račune građana, a ne putem cro-kartice. Ponudu Vlade prihvatilo je pet od ukupno 11 sindikata.