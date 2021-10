Zdravko Marić: U idućim godinama rastu BDP-a najviše će doprinijeti investicije

U idućim godinama rastu BDP-a najviše će doprinijeti investicije, što je ohrabrujuće. Rekao je to potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić na završnoj manifestaciji Lider investa koji se održao u zagrebačkom hotelu Westin. Marić je dodao i to da je Hrvatska jako dobro prošla dobivši iz EU Fonda za oporavak i otpornost 6,3 milijarde eura bespovratnog novca, što je svrstava među one članice koje su najviše dobile u odnosu na visinu BDP-a i broj građana.

– Ti su novci namijenjeni na transformaciju privatnog i javnog sektora – rekao je Marić dodavši da strukturne politike dobijaju sve više na važnosti, kao i zelena agenda.

Ministar je najavio i rebalans proračuna rekavši da je gospodarski rast viši od očekivanja. Trenutno je preko osam posto, a bilo je planirano 5,2 posto. Iako proračunski prihod raste, rashodi rastu brže, tako da će deficit također biti veći od planiranog.

– Za ovu godinu planirali smo deficit od 3,8 posto, no ipak, bit će biti više od četiri posto. Ipak, imam još jednu dobru vijest - ove ćemo godine smanjiti udio javnog duga u BDP-u, što znači da je efekt Covida jednokratan. Da podsjetim, u financijskoj krizi koja je počela krajem 2008. šest godina je padao BDP; u ovoj krizi za dvije godine dosegli smo razinu BDP-a iz 2019. – rekao je Marić.

On je rekao da su osobna potrošnja, robni izvoz i investicije doprinijele rastu, a za slijedeće godine najveći doprinos rastu dat će, naglasio je, investicije.

– Posebno mi je drago biti ovdje gdje se slave skriveni junaci, kako su već opisani investitori – zaključio je ministar Marić.