Teo Širola: Želimo se proširiti na dostavu lijekova, ali pravilnik za to čeka se od 2016.

Iz španjolskoga 'jednoroga' prepoznatljiva po žutim ruksacima i obećanju da ekspresno dostavlja sve što poželite u zadnje vrijeme svako malo pristižu vijesti koje govore o velikim preokretima u toj kompaniji. Glovo je lani prodao biznis u Latinskoj Americi, a ove osigurao novu rundu financiranja tešku 450 milijuna eura i napravio niz akvizicija kojima se proširio na tržište jugoistočne Europe. Kakvi su planovi Glova na hrvatskom tržištu, što je napravio s Pauzom.hr koju je nedavno preuzeo te kako tehnološke platforme planiraju odgovoriti na sve češće zahtjeve za reguliranjem rada u tzv. gig ekonomiji, razgovarali smo s Teom Širolom, generalnim direktorom Glova za Hrvatsku.

Nedavno je Glovo preuzeo brend Foodpanda u Rumunjskoj i Bugarskoj, Donesi u BiH i Srbiji te Pauzu u Hrvatskoj. Što to znači za Glovo u Hrvatskoj i je li završen proces spajanja Pauze u Hrvatskoj?

– Glovo je preuzeo operacije Delivery Heroa u cijeloj regiji. Proces spajanja još je u tijeku i ne ide istim tempom u svim državama. Primjerice, u Rumunjskoj moramo najprije dobiti odobrenje regulatora za to preuzimanje. U tom smo procesu najdalje odmaknuli u Hrvatskoj. Odradili smo velik dio te transakcije i očekujemo da ćemo u devetom mjesecu dovršiti taj proces.

Pauza će se asimilirati s Glovom, hoće li prestati postojati?

– Pauza je zapravo zaustavila svoje operacije još potkraj lipnja. Od prvog srpnja preko te se aplikacije više ne može naručivati. Već sada kada uđete u aplikaciju Pauza.hr ili na web-stranicu, automatski ćete biti prebačeni na Glovo. Očekujemo da će do kraja rujna svi ili velika većina Pauzinih korisnika, a koji dosad nisu doznali da smo preuzeli Pauzu, pokušati napraviti narudžbu i prijeći na Glovo.

Restorani koji su bili na Pauzi su, pretpostavljam, već prešli na Glovo. Ili dio njih.

– Bilo je jako mnogo restorana koji su radili i s jednima i drugima. Tako da su postojeći restorani nastavili raditi s nama, a ostali su prešli na Glovo. Ne svi, ali velika većina.

Glovo je od tvrtke Delivery Hero preuzeo kompanije na tržištu istočne Europe, a s druge strane Delivery Hero je kupio od Glova tvrtke u Latinskoj Americi. Iz navedenog bi se mogao steći dojam da se karte geografski dijele među tvrtkama koje se bave dostavom hrane, odnosno da na tržištima nema prostora za mnogo igrača, osobito na malim tržištima kao što je Hrvatska. S druge strane, u Hrvatsku je stigao Bolt Food. Ima li na tržištu dostave hrane mjesta za sve igrače koji su prisutni u Hrvatskoj?

– Više puta ljudi su pitali jesmo li se dogovorili s Delivery Heroom. Kada je riječ o akvizicijama koje navodite, moram reći da one nisu povezane i postoji veliki vremenski odmak između prodaje operacija Glova u Americi i preuzimanja u istočnoj Europi. Osim toga, Glovo je prodavao svoje operacije u Americi putem otvorenog natječaja. Imali smo ponude i od drugih lokalnih igrača, ali Delivery Hero je jednostavno dao najbolje uvjete za preuzimanje. Isto tako je bilo i s njegovim operacijama ovdje. Što se Bolta tiče, on je ušao kao četvrti igrač u dostavi hrane na hrvatsko tržište. Vjerujem da je toj odluci uvelike pridonijela koronakriza, koja je dosta naštetila njegovu taksi-biznisu. Zbog pandemije je imao mnogo manje vožnji, dok je, s druge strane, biznis s dostavom hrane i namirnica procvjetao u tom razdoblju jer ljudi naprosto nikamo nisu išli, nego su naručivali od kuće. Zapravo je to bio logičan odgovor na koronakrizu, da na taj način diverzificira biznis.

S koliko partnera/restorana i trgovina danas surađujete i koliko tu još ima prostora za rast?

– Danas imamo više od tisuću partnera. Kako se širimo u nove gradove, dobivamo nove lokalne partnere, s tim da naravno imamo i nacionalne partnere poput dm-a ili Ine, koji su prisutni u cijeloj Hrvatskoj. Uvijek postoje područja koja još možemo pokriti. Ima jako mnogo novih stvari na kojima radimo – osim novih gradova planiramo za nekoliko mjeseci lansirati i neke nove usluge koje Glovo već ima na nekim tržištima. Za sada ne mogu reći o čemu je točno riječ. U dijelu core businessa s restoranima također još postoji prostor da uvedemo neke nove partnere. Što se tiče trgovina, iako i tu imamo dosta velikih partnera, tek smo krenuli u taj segment i tu imamo jako mnogo prostora za rast, možemo imati mnogo širi spektar. Postoji cijeli niz proizvoda na koje se možemo proširiti, ali jedan je posebno interesantan za korisnike, pogotovo u doba pandemije COVID-19. Riječ je o dostavi iz ljekarni. Bezreceptni asortiman iz ljekarni dostavljamo u drugim državama, ali zbog nedovršene regulative u Hrvatskoj to još ne možemo.

Zašto to nije moguće kod nas?

– To je kompleksna tema, ali u principu Hrvatska je u sklopu Zakona o lijekovima predvidjela mogućnost prodaje lijekova na malo na daljinu, međutim, nikada nije donesen pravilnik koji bi rekao kako se to provodi u praksi. Taj je pravilnik još 2016. godine ušao u javno savjetovanje, ali nikada nije dovršen.

