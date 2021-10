Željko Batistić (United Grupa): Uz dužno poštovanje prema konkurenciji, postat ćemo lider na telekom-tržištu

Željko Batistić, potpredsjednik za tehnologiju i jedan od vodećih ljudi United Grupe, vrstan je telekomunikacijski stručnjak koji je 23-godišnje iskustvo stjecao u Ericssonu, B.netu, a zadnjih 10 godina u United Grupi, inicijalno kao predsjednik Uprave Telemacha BiH, a zadnjih pet godina na današnjoj poziciji. Inženjer elektrotehnike i MBA diplomand, rodom iz Korčule s trenutačnom adresom u Milanu, Batistić ima veliko iskustvo na svim tržištima United Grupe – Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj – u procjeni akvizicija, vođenju i podizanju kvalitete usluga tehnološkim i operativnim razvojem kompanija. Za Lider govori o ambicioznim planovima United Grupe na hrvatskom tržištu, na kojem vlada praktički duopol HT-a i A1.

Što sve obuhvaća ulagački ciklus od 1,7 milijardi kuna u modernizaciju mobilne i izgradnju optičke mreže u Hrvatskoj? U kojim će se rokovima realizirati?

– Telemach Hrvatska gradi uvjerljivo najbržu simetričnu optičku mrežu u Europi od 10 giga, brzinom i kvalitetom usporedivu samo s mrežama u Južnoj Koreji i Singapuru, svjetskim rekorderima kad je riječ o internetskim brzinama. Već danas, zahvaljujući postojećoj infrastrukturi, možemo podržati internetske brzine do 10 giga u petnaest tisuća kućanstava u Novom Zagrebu, a do kraja sljedeće godine i na cijelome području Zagreba. Zahvaljujući našim ulaganjima u infrastrukturu Zagreb će postati prvi 10-gigabitni grad u regiji. Nakon Zagreba slijedi Osijek, a zatim i drugi veliki gradovi – Zadar, Split, Rijeka. Do kraja 2022. oko 170 tisuća hrvatskih kućanstava bit će pokriveno 10-gigabitnom optičkom mrežom. Zahvaljujući iskustvu i znanju lokalnog tima, planiramo spajanje oko 100 tisuća novih kućanstava na našu optičku mrežu na godinu, pa za pet godina namjeravamo pokriti čak 500 tisuća kućanstava i poslovnih subjekata diljem Hrvatske. Namjera nam je pokriti 40 posto kućanstava u Hrvatskoj, ali spremni smo investirati i više od tih 1,7 milijardi kuna, a dinamika ulaganja ovisit će i o brzini izdavanja dozvola i sl. Tehnologiju budućnosti koju implementiramo prvi u Hrvatskoj moguće je nadograđivati na buduće standarde 50 Gbsp i 100 Gbps pa će, unatoč godišnjem rastu internetskog prometa od 20 do 30 posto po kućanstvu, naša optička mreža spremno pratiti i podržati rast internetskog prometa za sljedećih deset i više godina.

Istodobno se radi na uvođenju 5G mreže, kakvi su tu planovi širenja u kontekstu konkurencije, koja je također sve karte bacila na 5G?

– Već smo pustili u rad prve 5G bazne stanice u Zagrebu i Osijeku, a za manje od godinu dana 5G signal bit će dostupan u cijeloj Hrvatskoj. Do početka 'Adventa u Zagrebu' 5G mrežom pokrit ćemo prvo cijeli glavni grad, nakon čega slijede i drugi veći gradovi. U sljedećih pet godina planiramo uložiti dodatnih gotovo milijardu kuna u modernizaciju mobilne mreže, što će značiti povećanje pokrivenosti, znatno poboljšanje kvalitete i uvođenje ultrabrze 5G tehnologije. Takva razina ulaganja pokazuje ozbiljnost naših namjera. Telemachov investicijski plan uključuje dizanje kapaciteta za oko četiri puta u sljedećih pet godina, od čega samo u tekućoj godini za 100 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Telemach ima ambiciju postati lider na tržištu, je li to realno s obzirom na snagu dvaju najvećih igrača, HT-a i A1? Na koje ćete se segmente fokusirati?

– Uz dužno poštovanje prema konkurenciji, činjenica je da više od deset godina u Hrvatskoj nije bilo većih ulaganja u telekomunikacijsku infrastrukturu, što potvrđuje i činjenica da smo, kad je riječ o širokopojasnoj infrastrukturi, s prosječnih 55 Mbps na 77. mjestu globalne ljestvice te pri dnu u EU. Dodatno, prema nedavnim izvještajima regulatora oko 60 posto korisnika na fiksnoj mreži nema dostupne internetske brzine veće od 30 Mbps. Došli smo promijeniti stvari nabolje. Kad se pojavi ozbiljna konkurencija, kao što je to Telemach u Hrvatskoj, očekujem da će i ostali operateri početi snažnije ulagati. Naš je cilj postati lider i naravno da će biti zapreka na tom putu, ali uza snažan i dokazan tim domaćih stručnjaka koji kontinuirano raste, na čelu s Adrianom Ježinom, te uz investicijsku i iskustvenu podršku Grupe siguran sam da ćemo u tome i uspjeti. Naglasio bih da smo mi i jedini telekom s lokalnim menadžmentom. Adrian i ja smo radili zajedno u B.netu, imamo iznimno veliko iskustvo kako izgraditi fleksibilnog operatora koji se agresivno širi.

Upravo zahvaljujući bogatom iskustvu i znatnim sredstvima koje ulažemo, u kratkom vremenu postali smo operator koji najbrže raste u Hrvatskoj. Hrvatski korisnici uskoro će imati povlasticu korištenja uvjerljivo najbrže optičke mreže u Europi. Naša obećanja čvrsto su utemeljena i dokazat ćemo da mislimo ozbiljno.

Činjenica da na fiksno tržište dolazimo zadnji naša je prednost jer znači da imamo najnoviju 10 Gbps tehnologiju na svakom priključku koji izgradimo. S druge strane, za manje od godinu dana 5G signalom pokrit ćemo cijelu Hrvatsku. Već tijekom jeseni stanovnici Novog Zagreba moći će se pohvaliti najbržim internetskim brzinama u zemlji – jer će cijeli kvart istodobno biti pokriven 5G mobilnom i 10-gigabitnom optičkom mrežom.

Kad kažemo da smo došli u Hrvatsku postati telekomunikacijski lider, to za nas znači da ćemo uvijek imati najinovativije i najkvalitetnije usluge, na najmodernijoj infrastrukturi, s najboljim korisničkim doživljajem po vrlo konkurentnoj cijeni odnosno da nudimo najviše za novac. Posljedica toga će prirodno biti da najbrže rastemo u odnosu na konkurente u svim segmentima, mobilnoj telefoniji, gdje smo to već postigli, i fiksnoj telefoniji, internetu, pay TV-u i konvergentnim uslugama za poslovne korisnike. Očekujem još pokušaja da nas se spriječi u tom rastu s ne baš uvijek tržišnim metodama, ali na sreću dio smo EU i takve metode neće nas lako omesti.

Promjenom Zakona nestala je glavna prepreka za preuzimanje Optime Telekoma. Kad bi se transakcija trebala zaključiti?

– Da, Zakon je promijenjen i računam da ćemo odobrenje za preuzimanje dobiti u kratkom roku. Naša su preuzimanja vrlo fokusirana na sinergije koje vidimo u proizvodima koje nudimo, prodaji, mreži, tehničkim sustavima, zajedničkom prostoru, tako da možete očekivati vrlo brzu integraciju Optime u Telemach i zajednički nastup s portfeljem servisa i mreža na širem području Hrvatske s mnogo većom perspektivom za korisnike Optime nego što je bila dosad. Za nas je najvažnija korisnička baza i okosnica koju dobivamo. Planiramo te korisnike prebaciti na svoju mrežu i ponuditi im mnogo bolju uslugu nego što su je dosad imali.

Nastavlja li United Grupa akvirirati?

–​ United Grupa jako je posvećena Hrvatskoj budući da upravo ona predstavlja jednu od naših ključnih investicija. Uložena su znatna sredstva u preuzimanje Nove TV, izgradnju N1, preuzimanje Tele2 i Optime, frekvencijski spektar i infrastrukturu. Sve to United Grupu, koja je u vlasništvu fonda BC Partners, čini jednim od većih stranih ulagača u Hrvatskoj. Dosad smo imali četiri različita fonda u vlasništvu i svi su nekoliko puta oplodili svoj kapital. Okosnica menadžmenta Grupe je zadnjih 20 godina ista, no nikad se nije napravilo više u kratko vrijeme nego u zadnje dvije godine. Trenutačno privodimo kraju konsolidacije operatora koje smo preuzeli u Bugarskoj i Grčkoj, u kojoj čekamo odobrenje nove velike mobilne akvizicije (Wind). U isto vrijeme vrlo aktivno pratimo potencijalne nove akvizicijske prilike na širem području EU, pa čak i svijeta. Razmatramo preuzimanje i nekih manjih igrača u Hrvatskoj.

Cijeli intervju pročitajte u tiskanom i digitalnom izadnju Lidera.