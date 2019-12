Zemaljska mjesta gdje je zabava na dobitku

Dobitak na igrama na sreću nije jedino što privlači igrače u kockarnice i kladionice te na automate za igre na sreću i online kasina na kojima mogu trenutačno ‘opipati’ financijsku sreću. Malo je njih istinski ovisno o kockanju, većina se želi na trenutak osjećati kao da je netko drugi i negdje drugdje – možda u Las Vegasu ili Monte Carlu, te usput provjeriti osobni indeks sreće. No ne morate znati igrati poker da biste odredili vlastiti indeks sreće jer u kasinu imaju i automate za igre na sreću, a kad će se pogoditi ‘jackpot’, određuje softver.

Nema vriske

Istražujući hrvatsku scenu igara na sreću, teško je bilo pronaći konkretnije poslovne i one manje poslovne podatke koji bi ‘vrištali’ u ovome tekstu. Domaći vlasnici kockarnica drže se pravila ‘What happens in Vegas, stays in Vegas’ (Što se dogodilo u Vegasu, ostaje u Vegasu), pa odbijaju govoriti o detaljima poput visine uloga i dobitaka na igrama na sreću koji privlače igrače u kasina te zanimljivim doživljajima igrača i osoblja.



Rječitiji su kad je riječ o bonusima kojima privlače nove i zadržavaju stare igrače. Od 23 kockarnice koliko ih posluje u Hrvatskoj svaka će za sebe reći da je po nečemu bolja od konkurencije. Iako je u nekima od njih kvaliteta ponude na vrhuncu, nijedna nije i nikad neće biti poput kockarnica u Las Vegasu i Monte Carlu jer Zagreb nije središte kockarskog svijeta. Ono što trenutačno naveliko zaokuplja hrvatske priređivače igara na sreću jest kako što atraktivnijom online ponudom privući što više virtualnih igrača i zauzeti što veći dio online tržišta igara na sreću.

Popularni turniri

Među priređivačima igara na sreću je i državna tvrtka, Hrvatska Lutrija, u čijem je vlasništvu Cro Casino, nasljednik Casina International koji je od 1986. poslovao u sklopu Hotela International. U tome moderno opremljenom i ugodnom ambijentu postaje živo u večernjim satima kad se u kasinu otvaraju igre uživo: European Roulette, Black Jack, Caribbean Poker ili Texas Hold´em Poker. U isto vrijeme održava se i Casino Bingo 24/75, koji uz stručno vodstvo bingo djevojaka privlači brojne posjetitelje koji su česti gosti, igraju već godinama i međusobno se poznaju.



Cro Casino često organizira popularne turnire na automatima za igre na sreću koje igrači posebno vole, a na njima mogu igrati tijekom cijelog dana. I Hrvatska Lutrija ima online kasino, no u Cro Casinu vjeruju da će, unatoč popularnosti onlinea, ova prava zemaljska odredišta i dalje privlačiti posjetitelje željne igre i zabave.



Promjena percepcije

Prvi specijalizirani hrvatska online kasino jest Arena Casino, u vlasništvu tvrtke Super igra, a moto mu je ‘mjesto gdje je zabava na dobitku’. Ta tvrtka ima i Casino Arena Makarska, jedini kasino s igrom uživo na makarskoj rivijeri.



– Naša strategija, kao jedinog priređivača igara na sreću platforme iCasina i fizičkih automat-klubova u stopostotnome hrvatskom vlasništvu, bila je i ostaje afirmativne naravi – željimo mijenjati negativnu percepciju u društvu u pozitivnu. Iz perspektive zdrave percepcije novac ne bi trebao biti konvencija – nego zalog za zabavu svakoga tko razonodu traži i upražnjava u igrama na sreću. Ako novac postane konvencija, on postaje sam sebi svrha te se na takav način stvara krivo iskustveno mišljenje o industriji igara na sreću – kaže Ljubomir Hlobik, PR i content manager Arena Casina.

Nepoćudno kockanje

Iako su kasina registrirana za djelatnost kockanja i klađenja, vlasnici, odnosno njihovi PR-ovci, ne vole rabiti riječ kockanje jer ima negativan predznak i podsjeća na ovisnost, gubitak, a katkad i na prijevaru. Hlobik ističe da se Arena Casino posebno brine za registrirane igrače iCasina te vodi i brigu o posjetiteljima u svojim automat-klubovima. Osim ulaganja u suvremenu opremu i plasiranje najnovijih online modula, vodeći se izvrsnošću, ova tvrtka redovito osvježava ponudu iz najatraktivnijih studija za igranje. No, prema Hlobikovim riječima, shvatili su da ponuda nije dovoljno dobra ako je ne prati personalizirani odnos.

– Naš Vip klub sjajan je odgovor igračima koji online igre shvaćaju u percepciji zabave, što je i naš cilj. Volimo naglasiti da smo ‘mjesto na kojem je zabava na dobitku’ – ističe Hlobik.



Taj personalizirani odnos, osobni odnos s igračima koji se ostvaruje na iCasino platformi i unutar klubova, daje jasniji uvid u potrebe, želje i navike posjetitelja. Stoga je to iskustvo navelo Arena Casino da najveće bonuse dobrodošlice daje tek registriranim igračima, stvarajući tako kontinuiran odnos između igrača i priređivača igara na sreću.

Manje impulzivnih

Hlobik također ističe da su pozitivnim kampanjama, koje stavljaju naglasak na zabavu, reducirali impulzivnu igru, što pokazuje kontinuiranost kod igrača koji su većinom urbanog podrijetla, a među njima je 60 posto muških i 40 posto ženskih.



Najmanje je tajni u najvećem hrvatskom kasinu Grand Admiral Casino, koji posluje u Zagrebu u sklopu kompleksa hotela Admiral. Riječ je o švicarskom brendu koji na hrvatskom tržištu, neovisno o švicarskoj tvrtki, posluje oko tri godine u sklopu tvrtke Interigre. U taj kasino, kao uostalom u sve ostale u državi, nije moguće ući bez registracije.



Pristup imaju samo punoljetne osobe, obvezna je prijava na temelju osobne iskaznice ili putovnice, a ime i fotografija posjetitelja ostaju evidentirani u sustavu. Riječ je o velikom kasinu u čijem su prizemlju automati za igre na sreću, a na katu stolovi za igru uživo. Taj kasino s pozornicom na sredini i barom pomalo podsjeća na diskoteku, ali umjesto plesača unutrašnjost razigrava bezbroj nijansi živih boja. U Grand Admiral Casinu, osim igara na sreću, dostupni su i brojni zabavni te kulturni sadržaji poput koncerata, kazališnih predstava i raznih društvenih događaja koji okupljaju poslovne ljude, hrvatske ‘celebrityje’, ali i obični puk. Kad je riječ o takvim događajima, ponajprije koncertima, kroz taj kasino prođe i do 1400 ljudi u jednoj večeri. No oni ipak nisu svakodnevni, ali su osvježenje i igračima na sreću i onima koji to nisu, nego iz znatiželje svrate popiti piće i poslije vole reći da su bili u kasinu.

Tko se igra

Igrači na sreću osobe su od 28 do 38 godina, imaju stalni posao i primanja, a u kasino svraćaju kako bi se odmaknuli od monotone svakodnevice. Admiral ima još dva kasina – jedan u Zadru, a drugi u Splitu, više od 80 automat-klubova i 90 kladionica. Denis Begović, voditelj Odjela marketinga, ističe da žele promijeniti svijest da igre na sreću u Hrvatskoj nisu više ono što su bile prije 20-30 godina i da kockarnica nije tamno mjesto.

– Poenta priče bila je unijeti stil Las Vegasa u Zagreb, da se osjeti ta nota svijeta igara i kad gost uđe u kasino, da se osjeća ugodno. Potpuno smo usmjereni na to da je gostu ugodno te na kvalitetnu uslugu i proizvod – kaže Begović, ističući da im je cilj omogućiti zabavu svakomu.

Racionalno u varljivom svijetu

Ponuda igara na sreću je raznovrsna, igrači mogu birati hoće li igrati na automatima ili igru uživo: poker, black jack ili rulet. Oni koji igraju na automatima zadrže se u kasinu od pola sata do jedan sat, ali igra uživo je zanimljivija i zna potrajati. Za svakim je stolom s igračima krupije koji vodi igru, a sve sudionike, i krupijea i igrače, kontrolira nadslužba kako ne bi bilo nepravilnosti. Kasino je otvoren 24 sata, ali oživi tek od 18 sati nadalje. U Grand Admiral Casinu trenutačno se održava pokeraški turnir Grand Tour 4 s GTD, koji traje do 30. prosinca, a čija je vrijednost 511.000 kuna

.

Begović ističe da je Admiral inicijator odgovornog igranja u Hrvatskoj. Kontrolira navike igrača i onoga tko pretjera, opominje, a ogluši li se, zauvijek mu onemoguće ulazak u svoja kasina. Taj je kasino poseban i po svojem MBS sustavu koji funkcionira na otisak prsta igrača i omogućuje mu da ima privatni račun, a dobitak može podignuti s računa na bilo kojem bankomatu ili igrati preko tog računa u bilo kojem njegovom kasinu u Hrvatskoj. Admiral Casino prati trendove u igrama na sreću i odnedavno u ponudi ima i Online Casino, čiji je ambasador Ćiro Blažević. No za pravi doživljaj kasina ili bilo koje druge ponude igara na sreću treba doći i igrati, ali ostati racionalan i ne upasti u varljivi svijet kocke.