Žgomba: očekujemo 60 posto turističkog prometa iz 2019., ali sve se može promijeniti preko noći

Na konferenciji za novinare u sklopu polugodišnje skupštine Europskog udruženja putničkih agencija i organizatora putovanja (ECTAA) poručeno je da je ispred nas dobra turistička sezona koju ne smijemo upropastiti neodgovornim ponašanjem. Predstavnici agencija velike nade polažu u dobro funkcioniranje sustava covid certifikata koji je od početka mjeseca zaživio u dobrom dijelu Europe, a domaći se turoperatori nadaju prometu na razini 60 posto iz rekordne 2019. godine.

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK i član Izvršnog odbora ECTAA-e, istaknuo je da su na sastanku predstavili Hrvatsku ponudu i na emitivna tržišta poslali poruku koju su željeli – da je Hrvatska sigurna i spremna za inozemne goste.

- Promovirali smo otvorenost Hrvatske vezane za granice i sigurnosne protokole, a kolege su vrlo zadovoljne viđenim. Sve ovo što se događa zadnjih godinu dana je živa materija, sad su došle covid potvrde i mi tražimo način da pomognemo vladama da to što bolje funkcionira. Očekujemo da će se booking koji je izostao u predsezoni preliti u posezonu i generalno očekujemo jednu dobru turističku godinu. Jadran ima najveći booking, no oporavlja se i Zagreb, a u manjoj mjeri i kontinent. Ako nam situaciju to dozvoli, očekujemo dobru turističku godinu, na razini 60 posto i više prometa u usporedbi s 2019. - izjavio je Žgomba.

Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta, izjavio je da su turističke agencije izrazito bitne jer nude paket aranžmane koji uključuju cijeli lanac vrijednosti i cijeli niz djelatnosti, od prijevoznika i vodiča, do smještaja i ugostiteljstva.

- Prošle godine smo napravili veliki povratak, a ove godine se nadamo povratku složenih turističkih proizvoda koji nam donose najveću ekonomsku vrijednost. Bili smo prva zemlja koja je krenula s digitalnim certifikatom, tu su pravila jasna, implementiramo ih već mjesec dana i dobro funkcionira sve skupa. Istodobno je jako bitno naglasiti da se, iako imamo jako dobru situaciju i rast turističkog prometa za preko 60 posto, sve skupa može jako brzo promijeniti ako budemo imali rast broja zaraženih, odnosno ako ne budemo provodili mjere - rekao je Glavina, dodavši da je Vlada donijela odluku o direktnim potporama male vrijednosti u iznosu od 150 milijuna kuna koje su, između ostalog, namijenjene i turističkom sektoru.

Predsjednik ECTAA-e Pawel Niewiadomski rekao je da je poruka sastanka da su putovanja sigurna jer se epidemiološke mjere znaju i provode.

- Networking je iznimno važan dio ove priče, kao i rasprava o rješenjima za krizu bez presedana koja nas je pogodila u zadnjih petnaestak mjeseci. Za dobar biznis trebate određene preduvjete, prvi je dobri politički odnosi, drugi marketing na emitivnim tržištima koji pomaže potencijalnim gostima da znaju kakvi ih uvjeti čekaju na destinaciji, a treći je pronalazak dobrih poslovnih partnera. Na hrvatskom tržištu su putničke agencije važan faktor, imate vrlo pragmatičan pristup otvaranju zemlje, spremni ste za prijem turista i držim vam fige za jaku sezonu - zaključio je Niewiadomski.