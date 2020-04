Žito grupa zaposlenicima dijeli uskrsnice, a socijalno ugroženim obiteljima 6500 paketa svojih proizvoda

Unatoč kriznoj situaciji Žito grupa će svojim zaposlenicima isplatiti uskrsnicu od po 1500 kuna te pakete prehrambenih proizvoda u iznosu od po 450 kuna, izvijestili su iz ove kompanije.

Osim toga, javljaju, za socijalno ugrožene obitelji s područja Osječko-baranjske županije osigurala je 6500 paketa za Uskrs. U paketu su proizvodi ove kompanije - Tena brašno, Tena ulje, šećer Premijer i trajni mesni proizvodi Dobro. U suradnji s Osječko-baranjskom županijom, Crvenim križem i Caritasom izvršena je distribucija paketa onima kojima je pomoć u ovim trenucima najpotrebnija, a to uključuje 4469 kućanstava s 8185 članova. U kompaniji objašnjavaju da su kućanstva do tri člana dobila jedan paket, do šest članova dva paketa, a više od šest tri paketa itd.

Inače, Žito grupa je prošlog tjedna donirala tri respiratora Kliničkom bolničkom centru Osijek.

- Naš je cilj radost Uskrsa podijeliti i s drugima obzirom na ovu situaciju – izjavio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žita.