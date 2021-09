[Životna priča] Branko Jordanić: Uvodio sam red u nered, a onda su mi se zahvalili na poslu

Iako ga u javnosti nema godinama, čini se kao da je jučer otišao. Tako to bude s nekim ljudima. Velik i trajan trag iza sebe je ostavio nekadašnji glavni državni inspektor Branko Jordanić. Bez sumnje, bio je autoritet kakav se u povijesti političkih pozicija rijetko pamti, dijelom vjerojatno i zato što je svoju ideju osnivanja jedinstvenoga inspektorata proveo u djelo kao nestranački čovjek. Štoviše, sve do ponovnoga okrupnjavanja raseljenih inspekcija pod jednom kapom 2019. godine, cijeli je Inspektorat bio složna skupina nestranačkih ljudi.

Jordanićevi inspekcijski počeci sežu u 1980. godinu i tadašnju gradsku inspekcijsku službu, no vrlo brzo prelazi u Ministarstvo gospodarstva kao pomoćnik ministra. A ondje već nakon tri-četiri godine 'rovarenja' osniva Državni inspektorat kao zasebnu jedinicu.

– Bilo je to svojevrsno paralelno ministarstvo, no već sam tada trebao shvatiti da je to igra daleko šira nego što sam predmnijevao. Da, u prvoj je fazi politika dopustila da ostvarim svoju ideju objedinjenoga nadzora, no neke su dijelove, recimo vrlo važne sanitarnu i veterinarsku inspekciju, izvukli razni lobiji. A u drugoj su me fazi na kraju i skinuli s te pozicije – priča nam Jordanić.

Njegovi kolege nam, pak, pričaju kako su bili suradnici čovjeku široka pogleda, s integritetom, istančanih menadžerskih sposobnosti koji je stajao iza svih svojih odluka. Jedan od njih kaže kako suradnike na poslu nije pitao kod koga su bili u nadzoru, a za utvrđene je nepravilnosti u poslovanju stao iza svojih inspektora prema načelu samostalnosti u radu i slobode ocjene dokaza. Popust nije davao nikome. Inspektorima je osigurao status elitnih državnih službenika brinući za njihovu izobrazbu, napredovanje, materijalne uvjete i punu samostalnost u radu, zbog čega je među nadziranima stekao reputaciju objektivnog i nepristranog čelnika. On je, kažu, osoba s posebnim talentom za ono što je radio, možda i zato što datum rođenja, 7. srpnja, dijeli s velikim Krležom.

