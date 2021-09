[Životna priča] Tomo Ricov: Uvijek radije samo uletim u nove ideje nego da se poslije kajem

Nakon godinu dana pandemijske pauze, četrnaesto izdanje Weekend Media Festivala održat će se ponovo i to, naravno, u Rovinju, od 23. do 26. rujna. Taj 'najbolji vikend u godini', svojevrsni epitom davne ideje o bratstvu i jedinstvu, ali ovaj put putem industrije medija i tržišnih komunikacija, pokrenuo je Tomo Ricov i to nakon što je prije 13 godina posjetio televizijski festival Cannesu i vratio se progonjen pitanjem 'Zašto mi nemamo nešto takvo?'.

Ideju da napravi festival na svoj način: spoji formalnost i zabavu, stvori platformu za druženje i razmjenu ideja medijskih i marketinških stručnjaka iz regije, realizirao je zajedno s kolegama iz Digitela (agencije Da!), a činjenica da još uvijek nitko nije proglasio kraj pandemije i što nelagoda od socijalnih kontakata još uvijek podmuklo visi u zraku, nije ga spriječila da se upusti u organizaciju i ovogodišnjeg izdanja.

– I prvi smo Weekend organizirali baš kad je počela ona beskrajna kriza. Upravo kad smo bili na svom vrhuncu, stigla je pandemija. Već sam navikao da će uvijek biti nešto, ne postoji beskonačan mir. Ne treba odustajati – poručio je Ricov čiji je poslovni put doista pokazao da odustajanje za njega nije opcija, posebno ako, ma koliko to frivolno zvučalo, argumenti 'protiv' dolaze iz uma, a ne iz srca.

Ricov je poduzetnik, event menadžer, ugostitelj, ali prije svega, zaljubljenik u glazbu koja je u potpunosti obilježila njegov životni put, ali i poslovnu karijeru. Zapravo, između te strasti i poslovnih interesa stoji znak jednakosti. Trenutak koji je odredio njegov život (i karijeru) bio je onaj kad je kao desetogodišnji dječak na radiju prvi put čuo Little Richarda.

– Nikad nisam čuo nešto takvo. Potpuno me obuzelo – prisjetio se Ricov koji za sebe tvrdi da nikad nije pripadao srednjoj struji, uvijek su ga zanimale stvari koje su pomalo 'off'.

Kako se iz autsajdera, zaljubljenika u rock'n'roll zvuk pedesetih i nesuđenog pravnika prometnuo u jednog od najprepoznatljivijih lica domaće klupske scene, ali i event industrije, pročitajte novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.