Zlatko Hrkać (SofaScore): Ne prodajemo se jer nam financije nisu prepreka za daljnji rast

Malo je falilo da SofaScore, aplikacija za praćenje sportskih rezultata koju razvija domaća IT tvrtka Sofa, u počecima svog poslovanja bude prodana većem konkurentu i da njezin razvoj nastavljaju pod palicom strane tvrtke, priznao je to suosnivač i izvršni direktor SofaScorea Zlatko Hrkać u nedavnoj objavi na LinkedInu.

– Radilo se o tada ogromnom iznosu koji nam se činio nedostižan i iako smo mislili da ga nećemo zaraditi još godinama, ponudu smo odbili i zapravo se odlučili na još puno godina truda i rada. I kasnije su povremeno dolazile ponude koje su nas samo uvjerile da idemo u dobrom smjeru, razvijamo kvalitetan proizvod i svaki put smo zaključili isto – da NE želimo prodati – napisao je Hrkać u objavi, a za Lider je potvrdio da se radilo o njihovom glavnom konkurentu koji u tom trenutku još uvijek nije bio razvio mobilnu aplikaciju za svoj produkt.

– Ponuda je došla u jako ranoj fazi našeg razvoja kada je SofaScore postojao tek dvije godine, ali je konkurencija prepoznala da ovo neće biti samo još jedan u nizu neuspješnih pokušaja kakve su do tada naviknuli gledati. Valuacija je bila 50 milijuna kuna s jasno definiranim ciljevima koje trebamo ostvariti u naredne dvije godine – objasnio je Hrkać.

Održiv rast

I zbog te odbijenice nisu požalili. Naime, SofaScore danas ima 150 zaposlenika u uredima u Zagrebu i Rio de Janeiru. Njihova web stranica i aplikacija svakog su mjeseca polazne točke čak 20 milijuna korisnika, ljubitelja sporta diljem svijeta koji žele uživo pratiti rezultate utakmica, turnira, mečeva i utrka te dobiti dodatne informacije o timovima i igračima u 25 sportova. Od 2016. bilježe kontinuirani rast prihoda, u pandemijskoj 2020. uprihodili su 41,8 milijuna kuna, a 2021.godinu završili su s rastom prihoda od 92 posto, ostvarenim u 101 zemlji. Hrkać taj rast pripisuje povećanom broju montiziranih tržišta, porastu broja korisnika, ali i većem broju sportskih događanja u odnosu na prethodnu godinu.

– Uz to, možda i najvažniji razlog ovolikog rasta jest činjenica da smo gotovo u potpunosti napustili agencijski model prodaje inventara na webu i aplikaciji oformivši tim koji samostalno prodaje oglasni prostor. To nam se pokazalo kao pun pogodak te ćemo i dalje širiti sales tim centralno u Hrvatskoj te lokalno na ključnim tržištima – rekao je Hrkać naglasivši da njihov rast čini održivim i to što ne ovise o jednom kupcu ili tržištu.

Želja im je osigurati globalni doseg proizvoda te njegovu prisutnost na svim kontinentima, a u narednom razdoblju jedan od ciljeva im je i lokalni pristup većim tržištima, kao i fokus na veći broj sportova. Temelj daljnjeg rasta vide u inovacijama.

– Kao i do sada, sve daljnje planove širenja temeljimo na financijskoj samoodrživosti i vlastitom kadru kojeg kontinuirano zapošljavamo u svim segmentima poslovanja. SofaScore je uvijek bila predvodnik kroz inovativne funkcionalnosti koje je konkurencija kopirala. To se pokazalo kao pun pogodak zbog kojeg i dalje stavljamo fokus na generiranju velikog broja ideja od koje samo najbolje završe u produktu, poput primjerice ocjene igrača koja je postala svojevrsni benchmark u svijetu nogometa – dodao je Hrkać.

Budući jednorog

SofaScore je od početka pandemije koronavirusa do danas primila više ponuda za prodaju i investicija nego od osnivanja 2010. godine pa do pojave pandemije.

– Da smo se bili odlučili na tu opciju prodaje, siguran sam da danas na Vrbanima ne bi radilo 150 ljudi, a pitam se i koliko bismo [suosnivač i glavni operativni direktor SofaScorea] Ivan Bešlić i ja bili motivirani da guramo projekt na ovu razinu gdje je trenutno jer tada ne bi više radili za sebe nego za neke Čehe – zaključio je Hrkać u objavi dodajući da je za uspjeh ključna motivacija.

Iako su im danas ponude puno veće, njihova odluka i dalje je ista.

– Ne prodajemo se jer nam financije nisu prepreka za daljnji rast – zaključio je svoju objavu Hrkać, čijoj tvrtki mnogi predviđaju uspjeh budućeg hrvatskog jednoroga, uz bok Infobipu i Rimcu.