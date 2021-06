Zlatna košarica - Konzum po treći put najbolji trgovac, Cromaris proizvođač godine

Zlatna košarica, godišnja nagrada za najbolja ostvarenja u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje, dodijeljena je sinoć u okviru televizijske svečanosti koja je održana u organizaciji magazina i portala Ja TRGOVAC. Ovu prestižnu nagradu za poslovnu 2020. godinu ponijeli su dm-drogerie markt kao društveno odgovorna kompanija godine, Datalab kao tehnološki dobavljač godine, a najbolji proizvod godine osmislili su stručnjaci Atlantic Droge Kolinske. U oštroj konkurenciji Cromaris je ponio laskavu titulu Proizvođač godine, dok je najbolji mali trgovac zagrebački Plac.hr. Glavnu nagradu, Zlatnu košaricu za najboljeg trgovca u 2020. godini, osvojio je trgovački lanac Konzum.

- Godina 2020. bila je uistinu teška za sve, a sektori maloprodaje i industrije robe široke potrošnje predstavljali su rijetke svijetle primjere u tom izazovnom vremenu osiguravajući kontinuiranu opskrbu stanovništva i stvarajući preduvjete za normalan život. U tim uvjetima bilo je jasno kao nikada prije da se ovdje radi o strateškim sektorima koji predstavljaju preduvjet rada za sve gospodarske grane te omogućavaju funkcioniranje društva u cjelini i u najtežim okolnostima. To je samo po sebi još jedna potvrda velike vrijednosti nagrada koje dodjeljujemo predstavnicima ova dva sektora pa nas osobito raduje što smo ove godine zabilježili dosad najveći interes s rekordnim brojem prijava. Pritom ne samo da je napravljen pomak u njihovom broju, nego je primjetan i napredak u kvaliteti tih prijava jer su kandidati svoja ostvarenja u 2020. odlučili iskomunicirati na način kako to i dolikuje ovoj izazovnoj godini. To je još jedan pokazatelj sazrijevanja hrvatskoga tržišta jer je dobrih ostvarenja bilo uvijek, ali to obično nije pratila jednako tako uspješna komunikacija. U kontekstu podrške boljoj javnoj komunikaciji dobre prakse, Zlatna košarica osigurava platformu na kojoj se komuniciraju najbolji primjeri poslovanja te ukazuje na njihovu važnost u hrvatskom gospodarstvu i društvu - istaknuo je Goran Pavlović, glavni urednik magazina i portala Ja TRGOVAC.

Trgovački lanac Konzum uspio je obraniti svoju titulu u 2020. godini te je prvi koji je naslov trgovca godine ponio tri puta nakon što je istu nagradu osvojio za 2015. i 2019. godinu. U velikom finalu Konzumu su društvo činili kutinski trgovački lanac Lonia te drogerijski lanac dm-drogerie markt.

- Velika je čast primiti ovu nagradu drugu godinu zaredom te zahvaljujem žiriju u ime svih zaposlenika Konzuma što je prepoznao naš rad i naše rezultate. Zlatna košarica za trgovca godine veliko nam je priznanje i poticaj u daljnjem poslovanju, osobito kad se uzme u obzir da smo je osvojili za najizazovniju godinu dosad. U toj smo godini pokazali svu snagu, fleksibilnost i brzinu reakcije te smo, uz sinergiju i veliku podršku Fortenova grupe, organizirali i prilagodili poslovanje i tako ponovno potvrdili da smo čvrst oslonac kupcima, pouzdan poslovni partner dobavljačima i poželjan poslodavac radnicima. Unatoč svim izazovima, uspjeli smo čak i ostvariti rast prodaje u odnosu na dotad rekordnu 2019. godinu te zahvaljujem svakom od 11.000 zaposlenika koji rade u Konzumu, svim našim dobavljačima, poslovnim partnerima te pola milijuna ljudi koji svakodnevno kupuju u našim prodavaonicama - izjavio je Ivan Širanović, voditelj odjela komunikacija u Konzumu.

Velika konkurencija vladala je i u kategoriji Proizvođač godine, a to je priznanje otišlo put Zadra u vitrine tvrtke Cromaris iz sastava Adris grupe. U finale ove kategorije plasirali su se Mesna industrija Braća Pivac i Kraš.

Društveno odgovorno djelovanje drogerijskog lanca dm-drogerije markt prepoznato je i nagrađeno novom Zlatnom košaricom. Time je dm nastavio tradiciju i peti put osvojio prestižnu nagradu za društveno odgovornu kompaniju godine nadmašivši u finalu tvrtke Nestlé Adriatic i Biovega.

Proizvod godine tradicionalno je kategorija u kojoj se bilježi najveći broj prijavljenih, a stručni žiri za najbolji proizvod u 2020. godini proglasio je Argetu od Gacke pastrve koja je nastala kao plod suradnje Atlantic Droge Kolinske i Konzuma na društveno odgovornoj kampanji kojom su pomogli opstanku ribogojilišta Gacka iz Otočca i tako kreiranjem novog proizvoda pomogli lokalnu proizvodnju. Također izvrsni proizvodi - Kraš Dorina Zlatne čokolade (punjene keksom) i Podravka Pileća pašteta s ajvarom - bili su u finalu ove popularne kategorije.

Plac.hr je izuzetno uspješna mala trgovina u Zagrebu koja svoje proizvode nudi i putem web shopa, a njihov je trud prepoznao i žiri dodijelivši im nagradu za malog trgovca godine u Hrvatskoj. Blizu su bili i Međimurski štacun iz Čakovca i Božo comerce iz Vrlike koji su se plasirali među najbolja tri.

Kako bi u maloprodaji i proizvodnji svi poslovni i tehnološki procesi bili na vrhunskoj razini brinu se brojne visoko stručne kompanije koje nude svoja rješenja na tržištu. Tako je za najboljeg tehnološkog dobavljača proglašena tvrtka Datalab koja kao renomirani proizvođač ERP poslovnih rješenja uspješno posluje u Hrvatskoj i još deset zemalja jugoistočne Europe. Tvrtke Monri Payments i PIS došle su nadomak osvajanja nagrade plasmanom među tri najbolje, ali ove je godine Datalab odnio primat.

Sve kategorije nagrada odnosile su se na ostvarenja u poslovnoj 2020. godini pri čemu su osobito vrednovani doprinosi razvoju tržišta u pogledu kvalitete investicija, otvaranja novih prodajnih objekata i novih radnih mjesta, ulaganje u proizvodne pogone, provedene akvizicije te ukupan doprinos unapređenju sektora kroz stvaranje dodane vrijednosti za tržište i potrošače.

Najbolje od najboljih u sektorima maloprodaje i industrije robe široke potrošnje odabrao je stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka, među kojima su predstavnici agencija za istraživanje tržišta NielsenIQ, GfK, Ipsos, Hendal, Focus i Valicon, zatim tvrtki Deloitte i Oikon, Ekonomskog instituta Zagreb, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sektorskih institucija (HGK, HUP, HOK), Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Sindikata trgovine Hrvatske i magazina Ja TRGOVAC.

Svečanost proglašenja pobjednika natječaja Zlatna košarica 2021. održana je uz pismo potpore Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića te pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grada Zagreba, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore te uz sponzorsku podršku tvrtki i organizacija: Mastercard, GS1 Croatia, Marker, Laserline, Mesna industrija Vajda i Pro alarm rješenja.