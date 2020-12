Zlatna kuna: Vetropack straža, Croz i Sofa IT najbolje su tvrtke u 2019

Vetropack straža, Croz i Sofa IT najbolje su tvrtke u 2019., za što su u ponedjeljak primile nagrade Zlatna kuna, koje je Hrvatska gospodarska komora (HGK) dodijelila po 24. put, a premijer Andrej Plenković u video poruci poručio je da će Vlada nastaviti s politikom gospodarskog oporavka i podrške kompanijama.

Vetropack straža kao najbolja velika tvrtka Zlatnom kunom je nagrađena uz ostalo i zbog proizvedenih više do milijardu boca i staklenki u 2019., od čega je gotovo 73 posto izvezeno.

Croz je kao proizvođač kompleksnih informatičkih sustava nagrađen za najbolju srednju tvrtku, dok je tvrtka Sofa IT nagrađena kao najbolja mala tvrtka zbog aplikacije SofaScore, koja uživo pruža sportske rezultate na više od 30 jezika za više od 20 milijuna korisnika.

Uz njih, Zlatnu kunu su još dobili Erste banka za najbolju banku, Adriatic osiguranje kao najbolji osiguravatelj, a Geolux kao najbolji post startup, dok je tvrtka Genos dobitnik te nagrade za inovaciju.

Zlatnu kunu za životno djelo dobio je Čedomil Cesarec, koji se nakon uspješne karijere u privatnom sektoru kao dio HGK posvetio strateškom razvoju gospodarstva, pokrenuvši i kao čelnik HGK ŽK Varaždin izgradnju tamošnje gospodarske zone iz koje je izraslo stotine tvrtki i tisuće radnih mjesta.

Posebno priznanje za promociju gospodarstva HGK je uručila suvlasnici tvrtke Astra poslovni inženjering Tajani Barančić, ujedno i predsjednici Udruge Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera (CISEX) kroz koju je uspješno izlobirano više zakonskih izmjena, dok je priznanje za izvrsnost, inovacije i poduzetništvo u građevinarstvu dodijeljeno dekanu Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepanu Lakušiću.

Burilović: Unatoč svemu, biznis ne smije i neće stati

Predsjednik HGK Luka Burilović poručio je da su te nagrade priča o uspjesima, rastu, razvoju i iskorištavanju prilika, kao i da su neke od nagrađenih tvrtki i ove godine ostvarile rast poslovanja i od 40 posto, unatoč okolnostima pandemije i s time povezanih improvizacija, preživljavanja i borbe s negativnim učincima na gospodarstvo.

- Uz odavanje priznanja poduzetnicima koji se odlično nose s teškim okolnostima, želimo poslati i simboličnu i važnu poruku da biznis ne smije i neće stati unatoč svim ograničenjima i problemima. Ove smo godine zorno vidjeli koliko je opasno biti pretjerano ovisan o jednom sektoru, pri čemu turizam ne treba zanemariti nego ga podići na višu razinu, a s druge strane vidjeli smo da su i ostale industrije pokazale da zaslužuju puno snažniju potporu društva kroz reforme i prilagodbu poslovnog okruženja kako bi bile konkurentnije - istaknuo je Burilović.

Plenković: Vladina reakcija na krizu bila je brza

Na kraju dodjele Zlatnih kuna, video porukom se javio premijer Andrej Plenković, pohvalivši napore HGK u promociji i podršci hrvatskog gospodarstva, čestitajući u ime Vlade i osobno svim dobitnicima nagrada.

- Vlada će, kao što smo činili cijele ove godine, nastaviti s politikom gospodarskog oporavka i podrške našim tvrtkama, koje su kreativnošću i inovativnošću pridonijele hrvatskom gospodarstvu u ovoj godini. Vlada je ovdje da pomogne, da poboljšamo poslovnu klimu, da stvara poticajni fiskalni okvira, da olakšava ulaganja i zapošljava, te da jača gospodarsku i drugu stabilnost zemlje - poručio je Plenković.

Kazao je da su to radili i cijeli prvi mandat, no dodao je da je 'na žalost pandemija promijenila trendove koje smo imali, no možemo danas reći da su ta naša ostvarenja u prvom mandatu omogućila da krizu dočekamo spremni i da odgovorimo učinkovito na njene izazove'.

Podsjetio je pritom na rezultate rasta u godinama prije ove, uključujući i rast BDP-a te zaposlenosti, kao i da je u tri godine ostvaren proračunski višak, uz istodobno smanjenje udjela javnog duga na 72,8 posto te da su smanjili porezna i administrativna rasterećenja, podigli prosječne plaće, smanjili porez na dobit i vratili investicijski rejting.

- I u ovoj godini, ne samo da su nam vodeće agencije zadržale investicijski rejting, nego ga neke i podigle za jednu stepenicu, što sve govori da su intervencije Vlade bile pravovremene i učinkovite, a događaju se u kontekstu šire politike koju vodimo, prije svega usmjerene na provođenje naše strategije za ulazak u euro područje, koje je po ocjeni mnogih vanjskih promatrača ključan cilj koji stavlja jasnu perspektivu pred Hrvatsku u godinama pred nama - istaknuo je premijer.

Plenković je ocijenio da je Vladina reakcija na krizu bila brza te da su mjerama za očuvanje radnih mjesta sačuvali 630 tisuća radnih mjesta i 107 tisuća poduzeća, a da sada pomažu i novim paketom mjera vrijednim 2,1 milijarde kuna, od kojih je 1,3 milijarde kuna za tzv. covid kredite, a ostalo za radna mjesta i pokrivanje svih ili dijela fiksnih troškova poduzetnicima.

- To znači da štitimo gospodarstvo, hrvatskog poduzetnika i radnika, sve dok nam cjepivo ne bude dostupno i dok se ne nađe dugoročni i konsolidirani odgovor na ovu pandemiju koja je promijenila i način upravljanja i utjecala i na politiku u gospodarstvo i način našeg života. Lažna je dilema zdravlje ili gospodarstvo, jer jednog bez drugog nema, i na tom tragu cijelo vrijeme radimo, nastojeći naći balans koji će biti ispravan i omogućiti izlaz iz krize - poručio je Plenković.

Nakon ove godine, u kojoj, prema njihovim procjenama kako je kazao, očekuju pad BDP-a od 8 posto, slijedi iduća godina u kojoj vjeruje da će Hrvatska zabilježiti opravak i porast BDP-a od 5 posto, ali i nastavak svih procesa za bolje gospodarstvo uz nove tehnologije, digitalizaciju, kružnu ekonomiju, investicije i drugo.

- Uloga privatnog sektora u svemu tome je iznimno važna, i vjerujem da ćemo u idućim godinama svi zajedno napraviti ključan iskorak ka ozdravljenju hrvatskog gospodarstva - zaključio je Plenković.

Zlatna kuna se dodjeljuje od 1993. za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskome gospodarstvu, a lista nominacija za tu nagradu temelji se na izračunu utvrđenih pokazatelja, pri čemu se vrednuje i ukupni poslovni imidž trgovačkih društava te njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju.