Zlatni savjeti za trgovanje na financijskim tržištima

Većina početnika trgovaca nastoji ostvariti značajne profite od prvog dana, ali problem je što upravo ta želja čini trgovce da izgube puno novca - što ih dovodi do toga da ispuste iz igre mnogo ranije nego što očekuju.

Česta pojava među trgovcima je da udvostruče svoj početni kapital tijekom prvog tjedna trgovanja isključivo kako bi uskoro sve to brzo izgubili i zbog pretjerano samouvjerenog trgovanja.

Učinite male transakcije i polako skupljajte kapital s profitom. Postoji samo mali broj trgovaca koji mogu postići uspjeh na samom početku karijere. U drugim slučajevima, uspjeh je pitanje vremena i strpljenja .

Pravilo broj 2 - prijeđite iz prakse na stvarno trgovanje

Ovaj princip trgovanja izuzetno je važan za trgovce. Unatoč činjenici da se trgovanje na demo računu toplo preporučuje svim početnicima , postoji jedno pravilo koje zaslužuje da glavno pravilo bude - da biste stekli vještine i postigli uspjeh, trebate trgovati na stvarnom računu.

Čak i ako jednostavno uspijete profitabilno trgovati na demo računu, novac nikada ne možete povući s virtualnog računa. Trgovanje na virtualnom računu imat će vam koristi samo ako to ispravno radite.

Prvo, veličina vašeg demo računa prilikom otvaranja trebala bi biti jednaka veličini vašeg potencijalnog depozita.

Drugo, sebi trebate postaviti pravi cilj. Ona može biti bilo što, ali ona mora biti mjerljiva. Nakon što postignete svoj cilj, nastavite s trgovanjem na računu uživo.

Bez obzira na to, nemojte započeti trgovati putem Interneta ako niste dobro savladali platformu. Ne pretjerujte s demo računom, postavite sebi cilj i radite na ostvarenju. Trgovanje virtualnim računom samo je odskočna daska za trgovanje stvarnim računom.

Pravilo broj 3 - planirajte svoje trgovanje

Ovo se pravilo primjenjuje na bilo koju vrstu aktivnosti - onaj tko ima plan ima puno veće šanse za uspjeh, za razliku od onoga koji to nema. Zato je trgovanje planom jedno od zlatnih pravila trgovanja. Treba opisati strategiju trgovanja, objasniti ulazne i izlazne točke te postaviti stope gubitka i uzimanja profita.

Pridržavanje plana ključni je element vašeg trgovanja. Naravno, plan može proći kroz promjene, jer, poboljšavajući svoju strategiju, morate je promijeniti.

Ali zapamtite da plan možete promijeniti samo ako nemate otvorene pozicije. Ne izmijenite svoj plan samo kako biste duže izgubili poziciju za gubitak.

Pravilo broj 4 - Ne gubite vrijeme uzalud

Unatoč činjenici da trgovanje može biti uzbudljiva i obrazovna aktivnost, njegova glavna funkcija je stvaranje profita na mreži . Stoga biste trebali razmisliti o ovoj aktivnosti samo ako je vrijeme provedeno na trgovanju Forexom vrjednije od vremena provedenog na bilo kojem drugom poslu.

Pogledajmo primjer:

Zamislite da radite, zarađujući 15 dolara na sat.

Pored toga, imate trgovinski račun sa saldom od 1000 USD. Recimo da ste uspješan trgovac koji ima 5% povrata ulaganja, odnosno 50 USD u vašem slučaju.

Ako na to potrošite više od 3 sata, onda je za vas trgovanje samo gubitak, jer biste redovnim radom mogli zaraditi više.

Zato je faktor profita jedno od osnovnih pravila trgovine. Bez stjecanja odgovarajuće dobiti, ubrzo ćete se umoriti i počet ćete donositi odluke s većim faktorom rizika kako biste udovoljili svojim potrebama za prihodima.

Iz tog razloga trebali biste uzeti u obzir oportunitetne troškove ili propuštene prilike. Bez obzira na to, ne biste trebali riskirati više kako biste zaradili - samo morate povećati volumen trgovanja proporcionalnim povećanjem iznosa svog kapitala.

Pravilo broj 5 - Nikad ne prestanite učiti

Prije nego što započnete sa stvarnim trgovanjem, kao i u bilo kojoj aktivnosti, trebali biste naučiti kako započeti trgovanje na tržištu.

Tržišno ponašanje obično se mijenja. Iz tog razloga trebali biste izmijeniti svoju strategiju trgovanja i neprestano joj dodavati nove elemente.

Opseg tržišta je ogroman, a također je i sadržaj njegovih elemenata koje trebate proučiti. Nemojte misliti da ako vaša trgovačka strategija sada djeluje sjajno, dugo će raditi.

Istražite radno vrijeme trading sesije

Uspješno trgovanje zahtijeva ispravnu provedbu posebno dizajniranih pravila za trgovanje valutama. To znači da se moraju poboljšati i vaša vlastita pravila.

Vaša povijest trgovanja nepresušan je izvor znanja. Izvucite maksimum iz toga istražujući i analizirajući svoje odluke u prošlosti kroz prizmu tržišnih događaja i njegovo ponašanje u tom trenutku. U isto vrijeme možete biti ljubitelj tehničke analize ili koristiti najučinkovitije sustave za temeljne analize na deviznom tržištu

Tajne i savjeti trgovanja

Zašto neki traderi ne mogu profitirati

Prema statistikama, oko 80% trgovaca gubi novac uložen u trgovanje devizama. I samo 20% trgovaca uspješno zarađuje. Po čemu se pojedini trgovci razlikuju od drugih? Prvi se obično boje trgovati za vrijeme velike volatilnosti i boje se izgubiti svoje dragocjene investicije.

Ali postoji jedna važna stvar. Novac koji 80% trgovaca izgubi prebaci na ostalih 20% trgovaca, oni postaju njihova zarada. Dobra kompenzacija, zar ne?

Ako se odlučite baviti trgovanjem valutama, stvarno biste trebali sagledati stvari. Ni pesimisti ni optimisti ne mogu postići značajne uspjehe. Postavite stvarne ciljeve.

Na deviznom tržištu sasvim je moguće zaraditi do 5% mjesečno. To je dobar prihod, a ako ga naučite stabilno zaraditi, tada možete prilično zaraditi valutne parove koji trguju glavnom vrstom zarade. To je još jedna važna tajna uspješnog trgovanja valutama - postavite realne ciljeve.

Ne vjerujte pružateljima signala

Internet ima ogromnu količinu resursa koji obećavaju takve trgovačke signale, koji su zajamčeno da će vam donijeti profit. Ili obećavaju automatizirane sustave koji mogu trgovati valutnim parovima profitabilno, ili 100% pokazatelji ... Vjerujete li to?

Ali koliko su pouzdani signali ?

Sljedeća tajna je da ne biste trebali vjerovati takvim web lokacijama. Zapravo, mnogi od gore navedenih alata uopće ne djeluju. Čak i ako želite vratiti novac, primjerice, za automatizirani sustav, ne možete ga vratiti. Stoga ne preporučujemo da se oslanjate na takve alate i, posebno, kupujete ih.

Ovo je još jedna važna tajna.

Ne poričemo da na tržištu postoje pouzdani dobavljači kojima možete vjerovati. Ali ne možete ih često susresti. Ako se i dalje nadate da ćete ih pronaći, pobliže pogledajte njihovu priču. Ako dobro rade već niz godina zaredom, imaju mnogo stvarnih zadovoljnih kupaca, s njima možete vrlo dobro surađivati.

Ali, u svakom slučaju, slušajući tuđe savjete, bilo da se radi o programu ili analitičaru na deviznom tržištu, trebali biste jasno razumjeti logiku ove ili one odluke. Ako slijepo ponovite savjete bez razumijevanja njihove logike, malo je vjerojatno da ćete moći profitirati.

Što se tiče stvarnog trgovanja, ovdje postoje i neke jednostavne tajne. Možda će vam pomoći da pravilno prilagodite svoju strategiju trgovanja i ostvarite još veći prihod.

Te će vam tajne pomoći i ako ste još uvijek odlučni u svom stilu trgovanja ili ako želite pokušati trgovati u nekom drugom smjeru.

Mudro koristite pokazatelje na grafikonima

Vrlo često, trgovci, ulazeći u osnove tehničke analize, žele koristiti sve pokazatelje odjednom. Kao rezultat toga, oni začepe raspored i općenito prestaju vidjeti važne informacije o njemu. Ovo je u osnovi pogrešno.

Tajna trgovanja valutama je da raspored uvijek treba biti što jasniji. Da biste to shvatili, morate razumjeti u koje pokazatelje najviše vjerujete. U pravilu profesionalni trgovci postavljaju nekoliko tehničkih pokazatelja i oscilatora.

Istodobno se mora primijetiti jedna važna nijansa - pokazatelji ne smiju duplicirati istu funkciju.

Savjeti za trgovanje

Imajte na umu da trgovanje ne može proći bez grešaka, ali važno je naučiti kako učiti od njih tako da se sljedeći put kada se nađete u sličnoj situaciji. Morate postepeno ići prema svom cilju.

Trgovanje valutama nije lak posao i to biste trebali shvatiti ozbiljno. Kako ne biste izgubili raspoloženje i ne bili razočarani bez razloga, postavite realne ciljeve i samouvjereno idite prema njihovom postizanju. Uz to, uspjeh trgovanja devizama uvelike ovisi o vašem brokeru.

Ako imate kvalitetnog brokera, on će postati vaš pouzdan partner na tržištu.

Uloživši pravi novac u trgovanje, morate sebi postaviti potpuno jasne ciljeve kako biste shvatili kamo se trebate preseliti. Imajte na umu da bi vaš raspored trebao biti što jasniji.

Trebao bi sadržavati samo najpotrebnije pokazatelje. S minimalnom količinom podataka na grafikonu, brzo možete vidjeti potrebne podatke.

Gore navedeni savjeti upoznat će vas s osnovnim principima trgovanja na tržištu, a sve ostalo ovisit će o vama!

