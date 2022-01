Zorić: Poslodavci očekuju odlučne mjere za ublažavanje poskupljenja energenata

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić izjavio je kako se nada da će mjere namijenjene gospodarstvu za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata uskoro na svijetlo dana, te da poslodavci od Vlade očekuju odlučne mjere i poteze.

Zorić je na marginama konferencije 'GDPR- kamen temeljac digitalne budućnosti' rekao da jučerašnji sastanak s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem na tu temu ne bi još komentirao jer nije još dovršen, te kako će se u sljedećih sedam do deset dana vidjeti što će biti konkretne mjere.

- Tražili smo brzu i odlučnu reakciju. Ima puno potencijala za loš scenarij koji bi ugrozio puno dobrih stvari i dobru perspektivu koju u gospodarskom smislu imamo ove godine i zato se očekuje da Ministarstvo i Vlada poduzmu odlučne mjere - istaknuo je Zorić.

Mjere koje su poslodavci predložili, kako je rekao, idu u smjeru intervencije subvencijama tamo gdje su potrebne, kao i onima u porezni sustav, ali i zahvatima u davanja koje poslodavci smatraju nepotrebnima.

"Tražili smo da regulatorna tijela malo odlučnije djeluju jer vidimo da je divljanje cijena dijelom posljedica poskupljenja energenata, ali se na to dodaju i neke posljedice lošeg menadžmenta, nepoštivanja propisa, mjesnih, malih, lokalnih monopola", rekao je te dodao kako ima i "malo i lova u mutnom".

Na pitanje za koje naknade i davanja misli da mogu biti ukinute, odgovorio je da su to razne naknade, ovisno o energentu, no kako se treba usmjeriti prema svima.

- Ako primite 25 posto ili 25 kuna od PDV-a na 100 kuna kolika je cijena energenta, ako ta cijena ode na 300 kuna vi ste primili 75 kuna. Tu se mora intervenirati, to se mora skinuti", kazao je te dodao kako to neće u cijelosti riješiti stvar jer je PDV tvrtkama prolazan. "Naplatiš pa povratiš natrag, ali postoji određeno vrijeme između. Pojavljuje se na velikim fakturama problem likvidnosti i mislimo da to treba smanjiti, ako ne privremeno svesti na nulu kao što su neke države napravile - predlaže čelnik HUP-a.

Tu su po njegovim riječima i trošarine i razne druge naknade, a pored toga, dodao je, sada je vrijeme za odgovor je li se išta isplatilo od dugogodišnjih davanja za obnovljive izvore energije.

Zorić je rekao kako je situacija za poduzetnike najgora na području grada Zagreba i sjevera. Sa Gradskom plinarom Zagreb se, kako je rekao, događa nešto što je izvan svake kontrole - fakture dolaze jednostrano, pet, šest, sedam puta veće nego mjesec dana ranije.

To je, istaknuo je Zorić, suprotno svim zakonskim odredbama i ne može se jednostrano raditi.

- Moraju se potpisati aneksi, a ništa od toga barem u slučajevima koje znamo se ne radi i moramo savjetovati poduzetnike kako da se postave, odnosno potraže pravnu zaštitu - rekao je.

Ne zna je li tko od poduzetnika već u blokadi zbog skupljeg plina, no ocjenjuje kako je riječ o velikom problemu i udaru na likvidnost.

Mišljenja je kako je paket pomoći nužan, a hoće li biti dovoljan to treba vidjeti.

- Sigurno je da i tvrtke same moraju poduzeti nešto, sigurno je da jeftine energije više neće biti i sigurno je da se moramo ponašati maksimalno racionalno. Ne traži se samo akcija jedne strane, ovo mora biti akcija svih - tvrtki, Vlade i svih koji sudjeluju u tom kolopletu - dodao je Zorić.

Napominje i kako će tvrtke morati ići prema energetskoj neovisnosti, prema više alternativnih izvora, no to su sve sljedeći koraci.

Sada se, kako je rekao, radi o tome da se prežive zimski mjeseci.