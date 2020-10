Zorić: Rast plaća može dovesti do ozbiljnih problema, kriza nije vrijeme za povećanje, mnoge tvrtke jedva preživljavaju

Današnja izjava premijera Andreja Plenkovića da se povećava minimalna plaća u 2021. godini na 4.250 kuna bruto, odnosno 3.400 neto izazvala je reakcije brojnih poslodavaca koji se boje da to neće moći izdržati.

Damir Zorić, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, za Lider je izjavio da je sasvim jasno da svi sudionici na tržištu žele da plaće rastu, ali to u nekim sektorima jednostavno nije moguće. Zorić je rekao da HUP upozorava da rast plaća može dovesti do ozbiljnih problema, osobito u sektoru tekstila, kod drvoprerađivača, kožara i raznih drugih niskoakumulativnih grana, sa visokim udjelom radne snage i manualnog rada u jedinici proizvoda.

- Vrlo je izgledno da će u pojedinim tekstilnim tvrtkama ova odluka dodatno ugroziti prihode koji su i tako ugroženi koronakrizom, a to bi moglo rezultirati zatvaranjem poduzeća. Riječ je o sektoru u kojem radi uglavnom ženska radna snaga i to u dobi koja se smatra teško ponovno zapošljivom. Ako jedna takva tvrtka dođe u probleme i svi ostanu bez posla, to je za male sredine sjeverozapadne Hrvatske, gdje je najviše tekstilnih proizvođača, nepremostiv problem – izjavio je za Lider prvi čovjek HUP-a.

Zorić predlaže da Vlada uvede kompenzacijske mjere u smislu da smanji poreze i doprinose jer rast minimalne plaće generira i rast svih doprinosa i bruto plaće. Ako su prihodi pali, kao što jesu, onda ovo povećanje plaća izravno ugrožava profitabilnost. Rezultat povećanja minimalnih plaća samo na teret proizvođača mogao bi rezultirati stavljanjem ključa u bravu i gašenjem proizvodnje – naglasio je Zorić.

Direktor Hrvatske udruge poslodavaca je istaknuo da ovo nije samo hrvatski problem, nego i europski. Mnogi se poslodavci bune jer smatraju da ne može odluka o povećanu plaća biti samo administrativni akt vlade bez da se uzme u obzir što poslovna zajednica može izdržati, jer se ne može iz svih poslova i iz svih grana izvući veliki prihod.

- Ljudi misle da poslodavci imaju, a ne daju, ali situacija je teška, kriza nije pravi trenutak za povećanje plaća, mnogi jedva preživljavaju i bez nerazumijevanja i pomoći vlade poslodavci ovo neće moći izdržati - zaključio je ispred HUP-a Zorić.

Iz HUP-a, u priopćenju koje su poslali medijima dodaju da je jučer Europska komisija predložila direktivu o minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju, na što je krovna poslodavačka organizacija BusinessEurope poslala oštru reakciju.

-Ovaj se prijedlog protivi većinskom stajalištu država članica EU-a - mnoge se zalažu za neobvezujući instrument - i zanemaruje snažne prigovore europske poslovne zajednice - ističe se u priopćenju BusinessEurope-a kojeg je prenio HUP.