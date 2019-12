Aegean Airlines potvrdio sudjelovanje u prizvatizaciji Croatia Airlinesa

Grčka avio kompanija Aegean Airlines potvrdila je kako je sudjelovala u neobavezujućoj indikativnoj fazi ponude privatizacije Croatia Airlinesa, koja ne uključuje obaveze Društva.

- Bilo kakve materijalne odluke o potencijalnom sudjelovanju Aegeana ili ne u sljedećoj fazi donijet će se u sljedećim mjesecima, nakon pružanja pristupa informacijama i raspravama, sukladno postupku koji Republika Hrvatska propiše - stoji u priopćenju kompanije.

Podsjetimo, financijski savjetnici zaduženi za pronalaženje strateškog partnera Croatia Airlinesa zaprimili su dvije neobvezujuće ponude za dokapitalizaciju nacionalne aviokompanije, objavila je još u ponedjeljak na Zagrebačkoj burzi Uprava Croatia Airlinesa.

U objavi se ne navodi o kojim je kompanijama riječ, ali Jutarnji list neslužbeno je doznao da su neobvezujuće ponude dali Španjolska aviokompanija Air Nostrum i grčka avio kompanija Aegean Airlines. U javnosti se spekuliralo kako bi ponude mogli dati neki međunarodni financijski i domaći mirovinski fondovi, ali njihove ponude ipak su izostale.

Prema dostupnim informacijama, savjetnici, konzorcij PBZ-a i DVB banke, detaljno će sada proanalizirati ponude i potom ih uputiti Upravi Croatia Airlinesa.

Grčka kompanija Aegean Airlines drugi put do sada iskazuje interes za preuzimanje Croatia Airlinesa. Ponudu je dala je i 2015. godine, kada je Vlada angažirala IFC fond Svjetske banke za traženje strateškog partnera. Grčka kompanija ušla je u drugi krug i IFC je s njom započeo ozbiljne pregovore, no sve je stalo nakon parlamentarnih izbora i dolaska nove vlade. Riječ je o najvećoj grčkoj aviokompaniji po ukupnom broju prevezenih putnika, broju odredišta i veličini flote. U ovom trenutku raspolaže flotom od 62 aviona, kojima obavlja letove unutar Grčke te do mnogobrojnih europskih i bliskoistočnih odredišta. Glavna su joj središta aerodromi u Ateni, Solunu i Larnaki na Cipru. Godine 2012. kupili su grčku aviokompaniju Olympic Air, koja je od 2010. članica Star Alliancea kao i Croatia Airlines.

Air Nostrum je španjolska regionalna aviokompanija osnovana 1994. godine u Valenciji, gdje mu je i glavna baza. Raspolaže sa 49 aviona, a po tipovima zrakoplova flota joj je znatno slabija od grčkih konkurenata. Kao Iberia Regional, Air Nostrum posluje kao davatelj franšize kompaniji Iberia te je pridruženi član saveza aviokompanija Oneworld.