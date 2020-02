Badel 1862 od države kupio vlastite dionice za 35 milijuna kuna

Badel 1862 otkupio je 2,9 milijuna dionica te tvrtke koje su do sada bile u vlasništu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). U obavijest ina Zagrebačkoj burzi stoji kako je CERP, kao vlasnik dionica i zakonski zastupnik vlasnika dionica (Republike Hrvatske), na Glavnoj skupštini Badela 1862 glasovao protiv Odluke o povlačenju dionica sa ZAgrebačke burze

Nakon upisa navedene Odluke u sudski registar u zakonskom roku CERP je postavio zahtjev za otkup dionica uz pravičnu naknadu.

- Slijedom navedenog, Badel 1862 i CERP su dana 29. siječnja 2020. sklopili Ugovor o kupoprodaji dionica Izdavatelja na temelju kojeg je Badel 1862 stekao 2.922.322 vlastitih dionica, od čega 2.919.222 dionica od Republike Hrvatske i 3.100 dionica od CERP-a - stoji u obavijesti.

Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je, zakljkučuje se u obavijesti, otpustila 2.919.222 redovnih dionica oznake BD62-R-A što predstavlja 11,49 posto od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja i time pala ispod praga od pet posto glasačkih prava Izdavatelja.

U obavijest nigdje ne stoji koliko je Badel 1862 platio te dionice. No, u odluci na Glavnoj skupštini piše - 's obzirom na to da se dionicama Badlea 1862 trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu, pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu u glasilu Društva. A to bi, prema ovoj definiciji bilo - cijena po dionici iznosio 12 kuna, a budući je Badel 1862 kupio 2,9 milijuna komada dionica od države, na to je potrošio 35,1 milijun kuna.