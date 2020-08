Bajkmont: Nova tvornica omogućit će još veću konkurentnost na svjetskom tržištu

Nova, tehnološki suvremena i energetski učinkovita tvornica za proizvodnju čeličnih konstrukcija tvrtke Bajkmont u završnoj je fazi gradnje. U gospodarskoj je zoni u Rugvici pokraj Zagreba gdje je Bajkmont kupio zemljište od 52 tisuće četvornih metara i u prosincu prošle godine počeo graditi tvornicu od 14,5 tisuća četvornih metara za koju je dobio i nepovratna sredstva iz fondova Europske unije. Vrijednost je investicije, prema prijavnom EU projektu ‘Bajkmont Steel Structure Industry’ na natječaju 'Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP' u sklopu Operativnog programa EU 'Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.' 53,4 milijuna kuna, od čega se 14,7 milijuna kuna financira iz nepovratnih sredstava europskih fondova. Ukupna vrijednost projekta veća je od tog iznosa, oko 75 milijuna kuna, jer uključuje i kupnju zemljišta i pripremu lokacije, što je tvrtka počela prije šest godina. Osim sredstvima fondova Europske unije projekt se financira bankovnim kreditom i tvrtkinim novcem.

Projektna proizvodnja

Bajkmont je obiteljska tvrtka izrasla na temeljima obrtničke radionice koju je Franjo Bajkovec otvorio 1984. i 1993. prerasla je u tvrtku koju danas uz osnivača kao članovi Uprave vode njegovi sinovi Miroslav i Ivan, koji je magistrirao građevinarstvo u SAD-u i stručnjak je za čelične konstrukcije. Riječ je o srednje velikoj tvrtki koja posluje u metaloprerađivačkom sektoru na pet proizvodnih lokacija u Sesvetama, ima oko 120 zaposlenih i 2019. ostvarila je ukupan prihod od 70 milijuna kuna, što je 18-postotni rast u odnosu na pretprošlu godinu.

Bajkmont je veliki izvoznik čelične konstrukcije na svjetsko tržište, prošle godine izvezeno je 65 posto proizvodnje. Tvrtka ima velik potencijal rasta i sve moguće certifikate. U izvozu se pozicionirala na izrazito konkurentnom tržištu Europske unije, a najbolje rezultate ostvaruje u Francuskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Austriji i Italiji. Izvozi i u SAD, primjerice čeličnu konstrukciju za muzeje u Washingtonu i Los Angelesu, za veliki svjetski projekt ITER, fuzijski reaktor u Francuskoj, zatim u Katar, Bahrein, Kanadu, Australiju i Japan.

Bajkmont se bavi projektiranjem i proizvodnjom građevinskih i industrijskih čeličnih konstrukcija, tehnološke opreme i ostalih metalnih proizvoda. Ta je tvornica među klijentima poznata po dodanoj vrijednosti jer je riječ o pojedinačnoj proizvodnji, projektno orijentiranoj na poznate kupce. Čelične konstrukcije namijenjene su gradnji građevinskih objekata, industrijskih pogona, proizvodnji tehnološke opreme, dijelova strojeva i metalnih proizvoda. Građevinske konstrukcije izvode se za sportske dvorane, proizvodne hale, skladišta, trgovačke centre, mostove te razne zahtjevne arhitektonske objekte. Industrijske konstrukcije namijenjene su gradnji industrijskih objekata i tehnoloških pogona, za razne specijalističke industrije: aluminijsku, avioindustriju, IT, željeznice, energetiku, zaštitu okoliša. Industrijska su oprema i metalni proizvodi, primjerice dijelovi strojeva, izmjenjivači topline, silosi, bunkeri, transporteri…

Ugledni svjetski kupci

U posljednje tri godine Bajkmont je jako iskoračio na inozemno tržište na kojem se pozicionirao kao renomirani proizvođač vrhunskih proizvoda za kupce koji traže iznimnu kvalitetu i imaju znatno veće narudžbe nego što ih tvrtka sada može prihvatiti.

– Na gradnju tvornice odlučili smo se jer smo željeli proizvodnju na jednome mjestu te podignuti tehnološku efikasnost i ukupno poslovanje na razinu suvremene industrije čeličnih konstrukcija po uzoru na vrhunske kompanije u razvijenim zemljama Europske unije – kaže Miroslav Bajkovec.

Bajkmontove proizvode karakterizira visoka kvaliteta izvedbe zahvaljujući stručnom i iskusnom kadru, dugogodišnjoj tradiciji, opremljenosti najsuvremenijim CNC strojevima, softverskim sustavima BIM i ERP te mnogim certifikatima, među kojima je najvažniji EN 1090-2 EXC4 za najvišu klasu, koji tvrtki omogućuje oznaku CE (Conformité Européenne) za sve njezine proizvode, bez koje ne bi mogla izvoditi najzahtjevnije konstrukcije za mostove, nuklearne elektrane, zračne luke...

Tako Bajkmont projektira i isporučuje čelične konstrukcije za Airbus, BMW, Daimler, dijelove željezničkih vagona za francuski SNCF, konstrukcije postrojenja za zaštitu okoliša i preradu otpada za japanski Mitsubishi, konstrukcije za petrokemijska postrojenja… Trenutačno proizvodi čelične konstrukcije za postrojenja na mnogim inozemnim i domaćim projektima: nove sortirnice otpada u Parizu, na ITER-ovu projektu u Cadaracheu, za novu tvornicu Nestlé Purina u SAD-u, geotermalne elektrane u El Salvadoru, postrojenja za preradu kamena u Švedskoj, stadion Pampas u Osijeku, novi terminal u Luci Ploče…

– Radovi na gradnji tvornice u punom su jeku i ako sve bude teklo prema planu, očekujemo završetak gradnje i opremanje potkraj godine. Naš je konačni cilj preseliti kompletnu proizvodnju, no to će se ostvarivati po fazama, ovisno o projektima na kojima radimo. Kao korisnici sredstava iz europskih fondova imamo obvezu zaposliti najmanje 34 nova radnika, no naš je cilj zaposliti ih još pedeset. Realizacija tih planova ovisit će o uvjetima na tržištu i školovanome metalskom kadru koji je sve teže naći, zbog čega organiziramo interno obrazovanje – kaže Miroslav Bajkovec.

Posla uvijek ima

Ističe da su se Bajkmontove stare proizvodne hale gradile korak po korak, kako je tvrtka rasla, i da više tehnološki ne odgovaraju jer se u njima ne mogu proizvoditi elementi većih gabarita koje traže kupci s kojima je tvrtka razvila dugoročne kooperantske odnose. Nova tvornica imat će kranove koji će dizati elemente pojedinačne težine od 32 tone. Na tržištu Europske unije vrlo je malo tvornica koje to mogu raditi, što znači da će Bajkmont postati još konkurentniji.

– U posljednje vrijeme intenziviramo proizvodnju šasija na željezničkim vagonima, izrađujemo konstrukcijske elemente velikih gabarita za podatkovne centre, koji se sve više traže. Upravo radimo projekt za takav centar u Kataru. Ključno je to što ćemo imati tvornicu u kojoj će biti povezani svi proizvodni procesi, bit će ujedinjeni na jednome mjestu, što podrazumijeva neprekinutu liniju koja će biti visokoautomatizirana i omogućiti manipulaciju teškim elementima. Kompletnim sustavom upravljat će specijalistički softver koji je za nas razvila francuska IT tvrtka prema našoj ideji – ističe Miroslav Bajkovec.

Dosad je Bajkmont ​na godinu​ prerađivao 4500 tona čelika, koji nabavlja u Uniji, a godišnji je kapacitet prerade u novoj tvornici 10.000 tona. Tehnički projekt nove tvornice osmislio je Ivan Bajkovec, a ideju je razradio projektantski ured u Hrvatskoj.

– Htjeli smo izgledom tvornice naglasiti što radimo i čime se bavimo, zbog čega smo na uredski dio s vanjske strane stavili egzoskeletnu nosivu konstrukciju. Ta je konstrukcija lakša od armiranobetonske. To su čelični profili velike čvrstoće, što je važno na trusnim područjima kakvo je naše, pa tvornica može bez problema izdržati potrese vrlo visokih magnituda – objašnjava Ivan Bajkovec.

Već u prvoj godini poslovanja nove tvornice u Bajkmontu očekuju povećanje proizvodnje od trideset posto, s time da je potencijal rasta mnogo veći, no sve ovisi o tržišnim okolnostima. Važno je naglasiti da Bajkmont ima certifikate koje imaju samo najveće europske tvrtke, takve prema kojima nema ograničenja za proizvodnju čeličnih konstrukcija. Tvrtkini vlasnici strateški su usmjerili poslovanje na nekoliko sektora. Osim u građevinarstvu posluju u još pet industrija: zaštiti okoliša, energetici, petrokemiji, avioindustriji i automobilskoj industriji te željeznici. Takva organizacija omogućuje kontinuitet poslovanja jer kad se u jednoj industriji dogodi zastoj, druga raste. Primjerice, prošle godine pala je potražnja u automobilskoj industriji, ove godine to se događa u avioindustriji, ali rastu željeznica, energetika, IT industrija i zaštita okoliša, zato Bajkmont posla ima i više nego što ga sad može obaviti.