EKSKLUZIVNO: Pogledajte kojih je deset najvećih hrvatskih sustava i kakvi su im rezultati poslovanja

Lista kompanija koje konsolidiraju rezultate poslovanja pravi je pokazatelj snage najvećih korporacija koje posluju kao grupacije ili holdinzi. Osim toga, treba napomenuti da konsolidirani rezultati isključuju sve transakcije između članica, pa je konačni rezultat zapravo najtočniji iskaz rezultata poslovanja svakog sustava, i u pravilu je manji od pukog zbroja rezultata pojedinih tvrtki.

Za prošlu je godinu 520 tvrtki konsolidiralo rezultate poslovanja. To je neznatan dio poduzetnika (samo tri promila), ali njihove kompanije ostvarile su u 2018. čak 312 milijardi kuna prihoda, što je 42 posto ukupnih prihoda kompletnoga gospodarstva, i zapošljavale su 326.017 osoba, što znači da svaki treći od 939.954 zaposlena radi u nekom od 520 konsolidiranih koncerna.

Što se tiče poretka, u vrhu liste nije bilo gotovo nikakvih promjena u redoslijedu u odnosu na godinu ranije. Jedini novi igrač među prvih deset je Crodux. Iako Ivan Čermak ne iskazuje konsolidirane rezultate, pa smo (nekonsolidirano) zbrojili poslovanje njegovih tvrtki Crodux derivati dva, Crodux plin i Crodux energetika. Iz prvih deset ispao je Zagrebački holding, iz već poznatog razloga – lani je iz zagrebačke megatvrtke izdvojeno poslovanje ZET-a i Zagrebačkog velesajma.

Prva dva mjesta su nedodirljiva. Iako se Ina približila Agrokoru/Fortenovi za pet milijardi kuna, razlika je i dalje ogromna, pa vrh dogodine neće ugroziti ni eventualna najavljena prodaja tvrtki iz 'non-core' biznisa (turizam, Projektgradnja i Sojara), jer one zajedno imaju oko milijardu kuna prihoda. A toliko je prihoda Agrokor izgubio prošle godine. To ne izgleda dramatično kad se prevede u pad od 2,7 posto, ali minus veći od milijardu kuna ekvivalentan je poslovanju kompanije poput NTL-a, Kraša ili TDR-a. No, glavna i svakako najbolja prošlogodišnja vijest za najveću kompaniju svakako je nagodba vjerovnika, čime je obavljen i transfer vlasništva iz domaćeg u strano, pod kontrolom ruskih i američkih financijaša.

U nastavku donosimo deset najvećih hrvatskih sustava, s podacima o prihodima u 2018. i promjenom prihoda prema 2017.:

1. AGROKOR

39,24 mlrd kn. (-2,7%)

Smanjeni gubici najbolja su prošlogodišnja vijest nakon postignute nagodbe s vjerovnicima. No nejasno je zašto je i kako više od 1397 novozaposlenih

2. INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

23,35 mlrd kn. (+19,5%)

Još jedna dobra godina za najveću hrvatsku naftnu kompaniju, s rastom prihoda i ostvarenom dobiti kao u 2017.

3. HEP GRUPA

15,49 mlrd kn. (+1,9%)

Zadržala je stabilno poslovanje uz mali rast prihoda i rast dobiti od 5,8 posto. Lani je napokon pokrenula ciklus ulaganja u sunčane elektrane i vjetroelektrane

4. ORBICO

14,90 mlrd kn. (+6,6%)

Najveći domaći distributer nastavlja ekspanziju i sve je bliži tome da visinom prihoda prestigne HEP. Prepolovio je razliku na manje od 600 milijuna kuna

5. ENERGIA NATURALIS

10,91 mlrd kn. (+28,1%)

Opet je ostvarila najveći rast među najvećim kompanijama i probila magičnu granicu od 10 milijardi kuna prihoda, ali je dobit više nego prepolovljena u odnosu na 2017.

6. HRVATSKI TELEKOM

7,98 mlrd kn. (+0,1%)

Najveći telekom uspio je uza stagnaciju prihoda povećati dobit za 31,5 posto. Budućnost ovisi o pametnom ulasku u područje 5G tehnologije

7. ZAGREBAČKA BANKA

6,51 mlrd kn. (+0,5%)

Najveća financijska grupacija lani je uza stagnaciju prihoda iskazala rast dobiti od čak 84,1 posto, što je na razini od 2,37 milijardi kuna bankarski rekord

8. CRODUX

5,99 mlrd kn. (+8,3%)

Novi igrač ušao je među deset najvećih jer smo zbrojili prihode povezanih kompanija. S konsolidiranim rezultatima bio bi nešto niže

9. PRIVREDNA BANKA ZAGREB

5,85 mlrd kn. (+1,2%)

Prema prihodima ostala je na istoj distanci u odnosu na vodeću Zagrebačku banku, ali je bila skromnija u iskazivanju dobiti, koja je narasla 'samo' 18,3 posto

10. ADRIS GRUPA

5,79 mlrd kn. (+4,6%)

U pretposljednjoj Vlahovićevoj godini na čelu Adrisa dobit je pala 15,6 posto, ali uz velike investicije i troškove rada povećane za više od tisuću novih radnih mjesta